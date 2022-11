VDI-Software von Citrix und VMware: so entscheiden Sie sich

Während virtuelle Desktops in Eigenregie den IT-Teams die volle Kontrolle über die Bereitstellung und Verwaltung der Arbeitsplätze geben, bieten Tools von Drittanbietern wie Citrix und VMware einen einfacheren Prozess.

Wenn Sie Sich entscheiden, in eine Softwarelösung für virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI) zu investieren, sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen. Es gibt heute eine breite Palette von VDI-Anbietern auf dem Markt, darunter die folgenden:

Citrix Virtual Apps and Desktops

VMware Horizon

Azure Virtual Desktop

Parallels Remote Application Server (RAS)

Amazon WorkSpaces

Welche Option für Sie am besten geeignet ist, hängt davon ab, wie umfassend Sie Ihre Infrastruktur verwalten wollen und ob Sie die Cloud nutzen möchten. Wenn Sie weniger Wert auf die vollständige Kontrolle Ihrer Infrastruktur legen und Ihre virtuellen Desktops in der Cloud hosten möchten, sollten Sie eher ein traditionelles Desktop-as-a-Service-Paket (DaaS) als VDI-Software in Betracht ziehen. Für Situationen, in denen eine VDI am besten geeignet ist, sind Citrix Virtual Apps and Desktops und VMware Horizon View beide funktionsreich und in der Lage, On-Premises-, Cloud- und Hybrid-Bereitstellungen zu unterstützen.

Citrix Virtuelle Anwendungen und Desktops und Citrix DaaS Citrix' lokales VDI-Angebot ist Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD). CVAD ist eine umfassende Produktreihe, mit der die IT-Abteilung eine vollständige VDI-Umgebung erstellt und die Benutzererfahrung verwaltet. Der Service ist breit zugänglich – die Citrix Workspace App ist auf einer Vielzahl von Geräten verfügbar, und auch ohne einen Workspace App-Client können sich Benutzer mit einem HTML5-Browser mit Citrix verbinden. Weitere Schlüsselfunktionen von CVAD sind die folgenden: Citrix Hypervisor ist ein vollständiger VMware vSphere , Azure , AWS , Google Cloud Platform , ist ein vollständiger Hypervisor mit Unterstützung für virtuelle GPUs (vGPUs). CVAD wird mit kostenlosem Zugriff auf die Funktionen der Citrix Hypervisor Premium Edition geliefert. Citrix ist nicht auf den Citrix Hypervisor beschränkt und funktioniert auch mit Nutanix Oracle und anderen.

Machine Creation Services ist ein einfaches Image-Management-Tool, das auf einer Storage-Basis arbeitet und bei der schnellen Bereitstellung von ist ein einfaches Image-Management-Tool, das auf einer Storage-Basis arbeitet und bei der schnellen Bereitstellung von nicht persistenten Desktops in der Cloud hilft.

Provisioning Services ist ein netzwerkbasiertes, fortschrittliches Image-Management-Tool, mit dem Administratoren virtuelle Desktop- ist ein netzwerkbasiertes, fortschrittliches Image-Management-Tool, mit dem Administratoren virtuelle Desktop- Images an jeden Endpunkt im selben Netzwerk streamen.

StoreFront ist eine anpassbare ist eine anpassbare Frontend -Website, über die Benutzer auf ihre Anwendungen und Desktops zugreifen.

Director ist ein Helpdesk- und Fehlerbehebungs-Tool, das einen Einblick in die Leistung der VDI-Umgebung gibt.

Workspace Environment Manager ist ein Tool zur Verwaltung der Benutzererfahrung, mit dem die IT-Abteilung die virtuelle Desktop-Umgebung für den Endbenutzer verwalten kann. Nicht alle Abonnements der Lösung erhalten alle der hier genannten Funktionen.

VMware Horizon View Das VDI-Angebot von VMware ist VMware Horizon View. Wie bei Citrix handelt es sich um eine vollständige Suite von Funktionen und Produkten, die eine komplette VDI-Umgebung für Endanwender bilden. Der wichtigste Unterschied ist jedoch, dass VMware Horizon nur VMware vSphere als Hypervisor On-Premises unterstützt. Zu den wichtigsten Merkmalen von VMware Horizon gehören die folgenden: VMware vSph ere wird mit VMware Horizon geliefert und ist seit Jahren eine beliebte Option für die ere wird mit VMware Horizon geliefert und ist seit Jahren eine beliebte Option für die Virtualisierung On-Premises. Im Gegensatz zu Citrix Virtual Apps and Desktops unterstützt VMware Horizon jedoch nur vSphere als Hypervisor On-Premises.

Instant Clones dient dazu, virtuelle Desktops aus einem Image bereitzustellen.

App Volumes ist eine Möglichkeit, Anwendungen in ist eine Möglichkeit, Anwendungen in Anwendungsschichten zu verpacken und Anwendungen getrennt vom Betriebssystem -Image zu verwalten.

Dynamic Environment Manager ist ein umfassendes Tool zur Verwaltung der Benutzerumgebung, mit dem Administratoren die Endbenutzererfahrung verwalten können.

Horizon Help Desk Tool ist ein benutzerfreundliches Helpdesk-Tool für den ServiceDesk, mit dem die IT-Abteilung Anwender beschatten, eingefrorene Anwendungen entfernen und vieles mehr kann.

Vergleich zwischen VMware Horizon und Citrix Virtual Apps and Desktops Citrix Virtual Apps and Desktops und VMware Horizon View sind sich in vielerlei Hinsicht ähnlich. Beispielsweise werden beide mit einer Hypervisor-Lizenz geliefert und bieten viele der gleichen Funktionen, einschließlich Unterstützung für Remote Desktop Services (RDS) und Azure-Multifaktor-Authentifizierung (MFA). Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Anbieter: VMware Citrix Hypervisor Only VMware vSphere Citrix Hypervisor, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Nutanix Acropolis Storage-basiertes Image-Management Instant Clones Machine Creation Services Netzwerkbasiertes Image-Management Keines Provisioning Services Fehlersuche Horizon Help Desk Tool Director App-Schichtung App Volumes Citrix App Layering Nutzermanagement Dynamic Environment Manager Workspace Environment Manager Externer Zugang VMware Access Gateway Citrix ADC VDI-Typen Persistent, Nicht persistent Persistent, Nicht persistent RDS-Unterstützung Ja Ja Azure-MFA-Unterstützung Ja Ja HTML5-Client Ja Ja Cloud-Version Horizon Cloud Citrix DaaS DaaS-Lösung VMware DaaS Citrix DaaS Remote display protocol Blast Extreme HDX Der wichtigste Unterschied zwischen den beiden Lösungen ist, welchen Hypervisor On-Premises sie jeweils unterstützten. Citrix arbeitet mit Nutanix, VMware vSphere, Citrix Hypervisor und Microsoft Hyper-V, während VMware nur VMware vSphere unterstützt. Unternehmen, die sich für VMware Horizon entscheiden, sind bei ihrem Hypervisor an den Anbieter gebunden. Citrix ist außerdem mit mehr Clouds kompatibel und ist innerhalb der Cloud einfacher zu verwenden. Unternehmen richten ihre CVAD-Umgebung entweder in Azure ein oder betreiben Citrix DaaS mit Azure. Bei VMware ist die Horizon-Umgebung mit der VMware-Cloud verknüpft, so dass es sich eher um eine Erweiterung der On-Premises-Umgebung auf die Cloud als um einen vollständigen Übergang in die Cloud handelt. Der letzte große Unterschied zwischen den beiden Lösungen sind die Protokolle für die Fernanzeige. Das Protokoll von Citrix ist HDX, das von VMware ist Blast Extreme. Citrix HDX ist möglicherweise etwas besser für Peripheriegeräte wie USB-Geräte geeignet, während VMware Blast Extreme besser mit vGPUs funktioniert. Beide Protokolle funktionieren jedoch gut und bieten ein brauchbares Nutzererlebnis.