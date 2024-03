Monitoring Tools für virtuelle Desktop-Infrastrukturen (VDI)

Wenn es darum geht, etwas zu reparieren, ist der erste Schritt, die Ursache des Problems zu verstehen. Genau dafür sind Monitoring Tools in virtuellen Desktop-Infrastrukturen (VDI) konzipiert. Sie geben IT-Fachleuten Einblicke in das Innenleben ihrer Deployments, einschließlich Informationen zu Anmeldezeiten, Antwortzeiten von Anwendungen und historischen Trends. Die IT-Abteilung kann all diese Informationen nutzen, um Probleme zu diagnostizieren und zu beheben.

IT-Profis sollten wissen, was VDI-Überwachungs-Tools messen müssen, und einige der besten Tools auf dem Markt kennen.

Messung von VDI-Leistungskennzahlen Die Identifizierung und Überwachung von KPIs ist eine der wichtigsten Aufgaben, um eine VDI-Umgebung gesund zu erhalten. Auf diese Weise kann die IT-Abteilung Trends erkennen und beheben, die sich auf das Benutzererlaubnis auswirken. Einer der Hauptunterschiede zwischen Software zur Überwachung virtueller Desktops und Software zur Überwachung von Servern liegt in den Arten der überwachten Ressourcen. Server-Überwachungs-Tools konzentrieren sich oft auf reine Hardware-Metriken, wie zum Beispiel die Auslastung der CPUs eines Servers. Bei modernen VDI-Überwachungs-Tools müssen Administratoren keine rohen Leistungskennzahlen interpretieren. Die Überwachungssoftware für virtuelle Desktops konzentriert sich dagegen eher auf die Erfahrung des Endbenutzers. Die Überwachung der Benutzererfahrung erfolgt im Allgemeinen entweder durch synthetische Transaktionen oder durch die Überwachung echter Benutzer. Die Überwachung synthetischer Transaktionen erfolgt in der Regel durch die Anmeldung simulierter Benutzer auf virtuellen Desktops und die anschließende Verwendung verschiedener Metriken, um die Erfahrung der simulierten Benutzer zu messen. Echte Benutzerüberwachung ist das, wonach es klingt. Anstatt simulierte Benutzerkonten zu überwachen, stützt sich die Überwachungssoftware bei ihren Leistungskennzahlen auf echte Benutzersitzungen. Die Art und Weise, wie synthetische Transaktionen und die Überwachung realer Benutzer funktionieren, ist von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich, und einige Anbieter kombinieren beide Technologien.

Zu überwachende VDI-Prozesse Die Desktop-Virtualisierung verwendet Virtualisierungssoftware, um ein Desktop-Betriebssystem auf einer Sammlung virtueller Maschinen zu hosten, die auf der Virtualisierungssoftware laufen. Wie bei jeder anderen virtualisierten Umgebung, die im Rechenzentrum läuft, müssen bestimmte Prozesse einwandfrei funktionieren, damit die Desktop-Umgebung wie vorgesehen funktioniert. Abbildung 1: Diese VDI-Prozesse sollten überwacht werden. Jedes VDI-Überwachungs-Tool verfügt über unterschiedliche Funktionen und die Granularität der Tools zur Fehlerbehebung variiert von Produkt zu Produkt. Es gibt jedoch bestimmte Aspekte der Benutzererfahrung, die von VDI-Überwachungssoftware in der Regel untersucht werden: VDI-Ressourcen: VMs, die in VDI-Implementierungen verwendet werden, teilen sich Host-Ressourcen wie CPU, Storage, Netzwerk und Speicher. Ein großer Teil der VDI-Überwachung besteht darin, sicherzustellen, dass jeder virtuelle Desktop die Hardware-Ressourcen erhält, die er benötigt, und dass keiner der virtuellen Desktops so viele Ressourcen verbraucht, dass er benachbarte virtuelle Desktops der notwendigen Ressourcen beraubt.

Anmeldezeiten der Benutzer: Die Produkte der meisten Anbieter überwachen, wie lange ein Benutzer für die Anmeldung am System benötigt. Die Zeit, die die Benutzer für den Anmeldevorgang benötigen, kann oft als Indikator für den allgemeinen Zustand der VDI-Bereitstellung dienen. Goliath Technologies misst das Anmeldeerlebnis für synthetische Benutzer, um Benutzervariabilität zu beseitigen und objektive Messungen zu liefern. Mit einem solchen Tool können Administratoren synthetische Benutzersitzungen von mehreren Netzwerkstandorten aus initiieren, um die End-to-End-Konnektivität zu überprüfen.

Ladezeit und Reaktionsfähigkeit von Anwendungen: Die Überwachung der Anwendungsleistung von Desktops in Echtzeit ist schwierig, da die Endbenutzer die Anwendungen oft unvorhersehbar nutzen. Die IT-Abteilung sollte jedoch wissen, ob ein Benutzer ein Sanduhrsymbol sieht, wenn eine Anwendung geladen wird.

Reaktionsfähigkeit der Sitzung: Das bezieht sich darauf, wie gut das Betriebssystem auf Benutzereingaben reagiert. IT-Überwachungs-Tools sollten in der Lage sein, Verzögerungen zu erkennen, wenn ein Benutzer das Startmenü öffnet oder eine Suche durchführt.

Grafische Leistung: Überwachungswerkzeuge können aufzeigen, ob Probleme auftreten, wenn ein Benutzer versucht, einen grafikintensiven Vorgang wie die Wiedergabe eines Videos durchzuführen.

Kapazitätsplanung: Einige VDI-Überwachungsprogramme können auch für die Kapazitätsplanung verwendet werden. Durch die Überwachung des Ressourcenverbrauchs und verschiedener Aspekte der Endbenutzererfahrung kann die Überwachungssoftware IT-Profis dabei unterstützen, die optimale Anzahl virtueller Desktops zu bestimmen, die auf jedem Virtualisierungs-Host ausgeführt werden sollten.

Analyse der Ursachen: Wenn die Überwachungssoftware feststellt, dass die Endbenutzererfahrung nicht so gut ist, wie sie sein sollte, kann sie die rohen Leistungsmetriken verwenden, um bei der Ursachenanalyse zu helfen. So kann ein Monitoring Tool beispielsweise feststellen, dass ein Benutzer eine schlechte Reaktionszeit der Anwendung erlebt, weil eine der von den Anwendungen verwendeten Datenbanken mehr Speicher-IOPS-Anforderungen generiert, als die Speicherhardware liefern kann.

Wie man die richtigen VDI-Überwachungs-Tools auswählt Wenn es um die Überwachung von VDI geht, sind die Bedürfnisse jedes Unternehmens unterschiedlich. Dennoch gibt es einige Funktionen und Möglichkeiten, die bei der Auswahl eines VDI-Überwachungs-Tools berücksichtigt werden sollten. Dazu gehören unter anderem: Automatisierung: Wie eine physische Umgebung kann auch die Verwaltung einer VDI-Umgebung mit erheblichem Aufwand verbunden sein. Automatisierungsfunktionen können Unternehmen dabei helfen, den erforderlichen Aufwand zu reduzieren, indem sie einige der arbeitsintensiveren Aufgaben automatisieren. Das kann die Bereitstellung neuer virtueller Maschinen, die Erstellung virtueller Desktop-Images, die Bereitstellung von Updates oder sogar die Deprovisionierung alter Desktops umfassen. Die Überwachung der Anwendungsleistung von Desktops in Echtzeit ist schwierig, da die Endbenutzer die Anwendungen oft unvorhersehbar nutzen. Integrationen: Integrationen beziehen sich auf die Hardware und Software, die das Überwachungs-Tool von Haus aus unterstützt. Ein Tool, das für die Überwachung der Virtualisierung entwickelt wurde, wird wahrscheinlich Integrationen für Hyper-V, VMware und möglicherweise andere Hypervisoren enthalten. Einige der Allzweck-Überwachungs-Tools umfassen Hunderte von Integrationen.

Plug-ins: Plug-ins beziehen sich oft auf von der Community entwickelte Integrationen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Module, die Administratoren herunterladen und installieren können, damit ihre Überwachungssoftware auch mit Ressourcen funktioniert, die nicht offiziell unterstützt werden.

Dashboards und Berichte: Jedes Überwachungs-Tool bietet Dashboard-Ansichten der überwachten Ressourcen. Manchmal besteht diese Ansicht aus wenig mehr als rohen Metriken, während andere Tools umfangreiche Topologiekarten bereitstellen. Außerdem können die meisten Überwachungs-Tools detaillierte, herunterladbare Berichte erstellen.

Jedes Überwachungs-Tool bietet Dashboard-Ansichten der überwachten Ressourcen. Manchmal besteht diese Ansicht aus wenig mehr als rohen Metriken, während andere Tools umfangreiche Topologiekarten bereitstellen. Außerdem können die meisten Überwachungs-Tools detaillierte, herunterladbare Berichte erstellen. Überwachung der Benutzerfreundlichkeit: Überwachungs-Tools für virtuelle Desktops quantifizieren oft die Erfahrung der Endbenutzer durch Überwachung der Benutzererfahrung – mit Hilfe eines Agenten der Leistungsmetriken von tatsächlichen Benutzersitzungen sammelt – oder synthetische Überwachung. Diese Überwachungs-Tools können Unternehmen dabei unterstützen, festzustellen, ob die Benutzer ein gutes oder schlechtes Gesamterlebnis haben.