So planen Sie die Migration von VDI zu Azure Virtual Desktop

Zunehmend verdrängen Cloud-basierte virtuelle Desktops wie Azure Virtual Desktop traditionelle Systeme wie VDI.

Dennoch ist das Ersetzen einer bestehenden VDI-Bereitstellung durch Azure Virtual Desktop (AVD) nicht unbedingt die beste Option. Jeder Ansatz hat seine Vor- sowie Nachteile und der Migrationsprozess zu AVD kann kompliziert und fehleranfällig sein. Unternehmen müssen deshalb sorgfältig abwägen, ob sie zu AVD migrieren sollten oder ob es besser ist, bei ihrer bestehenden VDI-Einrichtung zu bleiben.

Komplexität und Supportfähigkeit gehören zu den Hauptnachteilen von On-Premises-Umgebungen. Es kann in einer Cloud-Umgebung einfacher sein, Support zu erhalten und Probleme zu lösen, obwohl das nicht unbedingt in jeder Situation der Fall ist.

Die eigene Desktop-Virtualisierung vor Ort bietet mehr Flexibilität als das, was Kunden von einer Cloud-Plattform erwarten können: ein weiterer Vorteil einer VDI-Umgebung. IT-Teams haben die volle Kontrolle darüber, wie die Backend-Infrastruktur konfiguriert wird und wie sie ein beliebtes Desktop-Betriebssystem mit individuellen Konfigurationen auswählen können. Cloud-Anbieter erlegen im Namen der Sicherheit und der Supportfähigkeit oft Einschränkungen auf.

Ein weiterer Vorteil, der für die Beibehaltung einer bestehenden VDI-Bereitstellung vor Ort spricht, ist, dass sie vermutlich funktioniert und den Anforderungen des Unternehmens entspricht. AVD funktioniert zwar auch, aber es kann ein beträchtliches Maß an Feinabstimmung nach der Migration erfordern, damit es genauso arbeitet wie eine bestehende VDI-Bereitstellung.

Abgesehen von den Nachteilen, die beiden Plattformen gemein sind, gibt es noch einige andere Nachteile, die vor der Einführung von AVD zu bedenken sind. Einer davon ist, dass AVD vollständig von der Azure-Cloud abhängig ist. Sollte Microsoft einen längeren Ausfall erleiden, würden alle virtuellen Desktops wahrscheinlich unzugänglich sein, bis das Problem behoben ist. Auch wenn das unwahrscheinlich ist, gab es im Lauf der Jahre einige Ausfälle bei anderen Cloud-Diensten von Microsoft, vor allem bei Microsoft 365. Dabei handelte es sich um geringfügige Ausfälle, aber es ist nicht allzu weit hergeholt, das in Betracht zu ziehen.

Microsoft bietet AVD bietet als verwalteten Dienst an, ein weiterer wichtiger Vorteil. Das bedeutet, das eine IT-Abteilung ihre virtuellen Desktops über ein zentrales Dashboard verwalten kann. Das heißt aber auch, dass sich die IT-Abteilung nicht um die Verwaltung oder Wartung der Backend -Infrastruktur kümmern muss.

Der ortsunabhängige Zugriff auf die virtuellen Desktops, die von einer Vielzahl von Endpunkttypen genutzt werden, ist ein weiterer großer Vorteil von AVD. Es ist zwar möglich, VDI-basierte virtuelle Desktops aus der Ferne zugänglich zu machen, aber die IT-Abteilung muss zahlreiche Sicherheitsüberlegungen anstellen. Von Haus aus unterstützen Azure Virtual Desktops Sicherheitsfunktionen wie Multifaktor-Authentifizierung , Verschlüsselung und rollenbasierte Zugriffskontrolle . Das Azure-Rechenzentrum ist selbst so konzipiert, dass die Sicherheit im Vordergrund des Designprozesses steht.

So planen Sie die Migration von VDI zu Azure Virtual Desktop

Wenn der Vergleich zwischen AVD und VDI dazu führt, dass sich IT und Management für AVD entscheiden, ist es an der Zeit, die Migration zu planen. Unternehmen, die einen Wechsel zu Azure Virtual Desktop in Erwägung ziehen, sollten alle Aspekte des Migrationsprozesses berücksichtigen.

Microsoft bietet ein Tool namens Azure Migrate, das bei der Migration verschiedener Arbeitslasten und Dienste in die Azure-Cloud helfen kann. Dieses Tool hilft bei Migrationen von virtuellen Desktops. Bei der Durchführung einer VDI-Migration erledigt Azure Migrate jedoch nicht alles allein. Ein großer Teil des Migrationsprozesses umfasst die Bewertung einer VDI-Bereitstellung. Für diesen Teil des Prozesses fordert Azure Migrate die Administratoren auf, ein Bewertungs-Tool eines Drittanbieters auszuwählen, das innerhalb von Azure Migrate verfügbar ist. Microsoft empfiehlt im Allgemeinen die Verwendung von Lakeside SysTrack.

Um Leistungskennzahlen zu erfassen, erfordert der Bewertungsprozess, dass die IT-Abteilung Agenten auf allen virtuellen Desktops einsetzt. Das hilft dem IT-Team, die Größe der virtuellen Desktops in Azure zu bestimmen, was unter dem Gesichtspunkt der Kostenverwaltung wichtig ist.

Auch erstellt der Agent ein Inventar aller Anwendungen, die auf den virtuellen Desktops der Benutzer installiert sind. Denken Sie daran, dass die IT-Abteilung diese Anwendungen normalerweise zusammen mit den virtuellen Desktops selbst migrieren muss.

Ein weiterer wichtiger Punkt der Migrationsplanung ist, dass die IT-Abteilung vor der Migration der virtuellen Desktops ein virtuelles Azure-Netzwerk zwischen der lokalen Umgebung und Azure einrichten muss. Vermutlich sind die Desktops so konfiguriert, dass sie auf Dienste zugreifen, die sich vor Ort befinden: einschließlich Domänencontroller, DNS-Dienste, Netzwerkdateifreigaben, serverbasierte Anwendungen oder andere Ressourcen. Wenn Sie virtuelle Desktops in die Cloud verschieben, ohne zuvor das erforderliche virtuelle Netzwerk zu erstellen, verlieren die virtuellen Desktops die Möglichkeit, auf diese Ressourcen zuzugreifen.

Die IT-Abteilung muss nicht nur einen Netzwerkpfad zwischen Azure und dem lokalen Netzwerk bereitstellen, sondern auch die bestehende Active-Directory-Umgebung mit Azure AD synchronisieren. Andernfalls funktionieren die virtuellen Azure-Desktops nicht korrekt, obwohl ein Pfad zum lokalen Domänencontroller besteht.

Manche Unternehmen entscheiden sich schließlich dafür, einige ihrer serverbasierten Anwendungen parallel zur Migration virtueller Desktops in die Cloud zu migrieren. Der Grund dafür ist, dass die Verlagerung virtueller Desktops in die Cloud, während die Anwendungen vor Ort verbleiben, die mit der Nutzung dieser Anwendungen verbundenen Latenzzeiten erhöht.

Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist, dass die meisten AVD-Migrationen die Neuerstellung von Desktop-Images erfordern. Dabei müssen IT-Administratoren möglicherweise die Art und Weise ändern, wie Anwendungen bereitgestellt werden und wie die virtuellen Desktops mit verschiedenen Diensten verbunden werden. Möglicherweise müssen sie auch die verwendeten Sicherheitskomponenten und -kontrollen anpassen.

Schließlich müssen die Administratoren auch die Methode ändern, wie Benutzerprofile gespeichert werden. Unternehmen speichern Roaming- oder Pflichtprofile in der Regel auf einem Server, der sich in der Nähe der Desktops befindet. Im Falle einer AVD-Migration muss die IT-Abteilung die PowerShell verwenden, um vorhandene virtuelle Festplatten mit Benutzerprofilen in FSLogix-Profile zu konvertieren.