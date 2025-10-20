Getty Images
KI bewältigt Anpassungen bei SAP-Clean-Core-Migrationen
Es gibt mittlerweile ein paar spezielle KI-Tools, um benutzerdefinierten Code zu finden und zu ermitteln, wie dieser bei der Umstellung auf S/4HANA Cloud behandelt werden soll.
Für SAP-Kunden ist die Umstellung auf Clean Core eine Voraussetzung für die Migration zu S/4HANA Cloud und den neuen Funktionen rund um KI und andere neue Technologien.
Die Migration zu Clean Core kann komplex, zeitaufwendig und kostspielig sein. Insbesondere für SAP-Kunden ist ein wesentliches Hindernis bei der Umstellung auf Clean Core die Abkehr von stark angepassten Umgebungen, die zur Erfüllung bestimmter Anforderungen aufgebaut wurden. Aber es gibt mittlerweile agentische KI-Tools, die den Übergang erleichtern.
Clean Core ist laut SAP ein Infrastrukturkonzept, bei dem Unternehmen Anpassungen zugunsten von Standard-Cloud-Prozessen vollständig umgestalten oder eliminieren. Dadurch bleibt die Stabilität des ERP-Kernsystems erhalten, während Unternehmen Prozesse entwickeln können, die eine echte Geschäftsdifferenzierung unterstützen, die über Standardprozesse hinausgeht. Anpassungen, die für ein Unternehmen erforderlich sind, aber nicht zum Standard gehören, können über Apps auf der SAP Business Technology Platform (BTP) abgewickelt werden.
Keine leichte Aufgabe, einen Clean Core zu erreichen
„Viele SAP-Kunden sind sich bewusst, dass die Einhaltung der Clean-Core-Prinzipien eine Modernisierung ermöglicht“, sagte Tim Wintrip, CEO von Lemongrass Consulting, einem Unternehmen, das Cloud-Modernisierung für SAP und andere Systeme anbietet. Dies kann jedoch schwierig zu erreichen sein, wenn Kunden ihre Kernsysteme nicht bewertet haben.
„Das Problem mit dem Clean Core ist, dass Kunden sehr komplexe Systeme haben – insbesondere die größeren Kunden –, die Zehntausende von benutzerdefinierten Objekten umfassen“, erläutert Wintrip. „Einige der [SAP ABAP] Z-Codes gibt es beispielsweise schon seit 20 Jahren. Manchmal sind sie nicht mehr dokumentiert, aber man kann sie nicht einfach ignorieren, da sie möglicherweise eine bestimmte Funktion erfüllen.“
Um dem entgegenzuwirken, hat Lemongrass den Clean Core AI Accelerator veröffentlicht, ein Tool, das SAP-Kunden dabei unterstützen soll, den Übergang zu einem Clean Core zu vereinfachen, indem es eine gründliche Analyse ihrer Anpassungen liefert. Laut Wintrip wurde es entwickelt, um Systeminformationen zu erfassen und Benutzern zu ermöglichen, alle ihre Anpassungen zu finden und zu dokumentieren.
„Es erfasst alle Release Notes von SAP und jedes Dokument, das SAP jemals zu S/4HANA veröffentlicht hat, sodass Sie sich diesen Z-Code ansehen und dann eine Dokumentation erstellen können, die jeder lesen kann“, sagt Wintrip.
Darüber hinaus kann Clean Core AI Accelerator empfehlen, eine Z-Code-Anpassung zu entfernen, da sie in S/4HANA Standard ist, oder ob sie durch eine App in SAP BTP ersetzt werden kann.
Kyndryl, ein globaler Anbieter von IT-Infrastrukturdienstleistungen wie SAP-Cloud-Migrationen, arbeitet mit dem KI-Unternehmen Nova Intelligence zusammen, um agentische KI-Tools für die Implementierung eines Clean Core bereitzustellen.
„Wie Lemongrass möchte auch Kyndryl seine Kunden dabei unterstützen, den gordischen Knoten der Anpassungen zu entwirren, die Clean-Core-Initiativen erschweren“, sagt Michael Bradshaw, Global Practice Leader für Anwendungsdaten und KI bei Kyndryl. „Jeder hat Angst, sich mit dem Erbe dessen auseinanderzusetzen, was er aufgebaut hat, weil er weiß, wie lange es gedauert hat, wie viel Geld es gekostet hat, und niemand möchte denselben Betrag ausgeben, nur um zur nächsten Version der Software zu gelangen.“
Anfang dieses Jahres wandte Kyndryl Nova-Agenten auf seine eigenen SAP-Systemanwendungen an und verlagerte laut Bradshaw innerhalb von zehn Tagen mehr als 33.000 Zeilen benutzerdefinierten ABAP-Code (Advanced Business Application Programming) in Clean-Core-Funktionen. Ein herkömmlicher Prozess hätte mehr als sechs Wochen gedauert.
Kyndryl ging daraufhin eine Partnerschaft mit Nova ein, um die Agenten in seine Data Transformation Suite zu integrieren, eine Reihe von Tools für SAP-Migrationsprojekte, die im Frühjahr 2025 veröffentlicht wurde.
Die Nova-Agenten arbeiten mit SAP-ERP-Central-Component- und S/4HANA-Systemdaten, um benutzerdefinierten Z-Code zu finden und zu katalogisieren. Anschließend erstellt es anhand des SAP-Datenwörterbuchs (Data Dictionary) und Repositorys wie SAP-Wissensdatenbanken eine Funktionsspezifikation, um Empfehlungen dazu abzugeben, ob Anpassungen in eine saubere S/4HANA-Cloud-Kernumgebung übertragen werden sollten.
„Einige Kunden haben mehr als eine Million Zeilen ABAP-Code, deren Durchsicht und Analyse Programmierteams viele Monate in Anspruch nehmen würde. Anschließend müssten sie mit Business-Analysten zusammenarbeiten, um den Kontext zu ermitteln und die durch diese Anpassung erzielten Geschäftsergebnisse zu bestimmen“, sagt Bradshaw. „Dies bekämpft die Ursache dafür, warum Kunden nur langsam umsteigen.“
Der Sidekick des Unternehmensarchitekten
Analysten zufolge sind die Tools darauf ausgelegt, SAP-Kunden beim Umgang mit den Hindernissen für einen sauberen Kern zu unterstützen.
David Groombridge, Analyst bei Gartner, bezeichnete insbesondere den Lemongrass Clean Core AI Accelerator als „großartige Entwicklung“, da Kunden nach KI-Tools gesucht haben, die diese Aufgabe übernehmen können. Der traditionelle Ansatz vieler Kunden bestand darin, große Systemintegratoren hinzuzuziehen, was kostspielig ist.
„Wenn Sie einen globalen Systemintegrator beauftragen, werden oft viele Berater auf Tagesbasis hinzugezogen, um all diese Anpassungen zu identifizieren und sie dann manuell in ein neues Format zu migrieren“, sagt Groombridge. „Für viele große Unternehmen beläuft sich dieser Betrag auf sechs oder siebenstellige Beträge.”
Clean Core AI Accelerator eignet sich als Hilfsmittel für Unternehmensarchitekten, die die Migrationsplanung und -implementierung durchführen. „Es führt nicht tatsächlich die Migration durch, sondern erstellt eine vollständige Liste der Anpassungen und gibt für jede einzelne davon eine Empfehlung ab”, erklärt Groombridge. „Ein vernünftiges Migrationsteam wird das nicht einfach für bare Münze nehmen, denn KI ist zwar gut, aber nicht ohne Mängel, und es kann triftige Gründe geben, warum man diese Empfehlungen nicht akzeptieren möchte.“
Laut Holger Mueller, Vice President und Chefanalyst bei Constellation Research, gibt es einen potenziellen Markt für diese Tools.
„Die Schaffung eines sauberen Kerns kann für ein Unternehmen ein gewaltiges, teures und möglicherweise unmögliches Unterfangen sein“, sagt Mueller. „Die gute Nachricht ist, dass KI nun verfügbar ist und dabei unterstützen kann, alle Code-Repositorys zu durchsuchen, die Nutzung zu analysieren und sogar einen Teil des Codes neu zu schreiben.“
Allerdings steckt diese Kategorie von Tools noch in den Kinderschuhen, sodass es schwierig ist, ihren vollen Wert abzuschätzen. „Wie bei jedem Start pflücken die Anbieter die niedrig hängenden Früchte“, sagt Mueller. „Das ist fair, macht es aber unmöglich zu beurteilen, inwieweit diese Tools Unternehmen dabei helfen, zu einem sauberen Kern zu gelangen. Die Alternative ist eine komplett neue Standardimplementierung.“