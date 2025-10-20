KI bewältigt Anpassungen bei SAP-Clean-Core-Migrationen

Für SAP-Kunden ist die Umstellung auf Clean Core eine Voraussetzung für die Migration zu S/4HANA Cloud und den neuen Funktionen rund um KI und andere neue Technologien.

Die Migration zu Clean Core kann komplex, zeitaufwendig und kostspielig sein. Insbesondere für SAP-Kunden ist ein wesentliches Hindernis bei der Umstellung auf Clean Core die Abkehr von stark angepassten Umgebungen, die zur Erfüllung bestimmter Anforderungen aufgebaut wurden. Aber es gibt mittlerweile agentische KI-Tools, die den Übergang erleichtern.

Clean Core ist laut SAP ein Infrastrukturkonzept, bei dem Unternehmen Anpassungen zugunsten von Standard-Cloud-Prozessen vollständig umgestalten oder eliminieren. Dadurch bleibt die Stabilität des ERP-Kernsystems erhalten, während Unternehmen Prozesse entwickeln können, die eine echte Geschäftsdifferenzierung unterstützen, die über Standardprozesse hinausgeht. Anpassungen, die für ein Unternehmen erforderlich sind, aber nicht zum Standard gehören, können über Apps auf der SAP Business Technology Platform (BTP) abgewickelt werden.

Keine leichte Aufgabe, einen Clean Core zu erreichen „Viele SAP-Kunden sind sich bewusst, dass die Einhaltung der Clean-Core-Prinzipien eine Modernisierung ermöglicht“, sagte Tim Wintrip, CEO von Lemongrass Consulting, einem Unternehmen, das Cloud-Modernisierung für SAP und andere Systeme anbietet. Dies kann jedoch schwierig zu erreichen sein, wenn Kunden ihre Kernsysteme nicht bewertet haben. „Das Problem mit dem Clean Core ist, dass Kunden sehr komplexe Systeme haben – insbesondere die größeren Kunden –, die Zehntausende von benutzerdefinierten Objekten umfassen“, erläutert Wintrip. „Einige der [SAP ABAP] Z-Codes gibt es beispielsweise schon seit 20 Jahren. Manchmal sind sie nicht mehr dokumentiert, aber man kann sie nicht einfach ignorieren, da sie möglicherweise eine bestimmte Funktion erfüllen.“ Um dem entgegenzuwirken, hat Lemongrass den Clean Core AI Accelerator veröffentlicht, ein Tool, das SAP-Kunden dabei unterstützen soll, den Übergang zu einem Clean Core zu vereinfachen, indem es eine gründliche Analyse ihrer Anpassungen liefert. Laut Wintrip wurde es entwickelt, um Systeminformationen zu erfassen und Benutzern zu ermöglichen, alle ihre Anpassungen zu finden und zu dokumentieren. „Es erfasst alle Release Notes von SAP und jedes Dokument, das SAP jemals zu S/4HANA veröffentlicht hat, sodass Sie sich diesen Z-Code ansehen und dann eine Dokumentation erstellen können, die jeder lesen kann“, sagt Wintrip. Darüber hinaus kann Clean Core AI Accelerator empfehlen, eine Z-Code-Anpassung zu entfernen, da sie in S/4HANA Standard ist, oder ob sie durch eine App in SAP BTP ersetzt werden kann. Kyndryl, ein globaler Anbieter von IT-Infrastrukturdienstleistungen wie SAP-Cloud-Migrationen, arbeitet mit dem KI-Unternehmen Nova Intelligence zusammen, um agentische KI-Tools für die Implementierung eines Clean Core bereitzustellen. „Wie Lemongrass möchte auch Kyndryl seine Kunden dabei unterstützen, den gordischen Knoten der Anpassungen zu entwirren, die Clean-Core-Initiativen erschweren“, sagt Michael Bradshaw, Global Practice Leader für Anwendungsdaten und KI bei Kyndryl. „Jeder hat Angst, sich mit dem Erbe dessen auseinanderzusetzen, was er aufgebaut hat, weil er weiß, wie lange es gedauert hat, wie viel Geld es gekostet hat, und niemand möchte denselben Betrag ausgeben, nur um zur nächsten Version der Software zu gelangen.“ Anfang dieses Jahres wandte Kyndryl Nova-Agenten auf seine eigenen SAP-Systemanwendungen an und verlagerte laut Bradshaw innerhalb von zehn Tagen mehr als 33.000 Zeilen benutzerdefinierten ABAP-Code (Advanced Business Application Programming) in Clean-Core-Funktionen. Ein herkömmlicher Prozess hätte mehr als sechs Wochen gedauert. Kyndryl ging daraufhin eine Partnerschaft mit Nova ein, um die Agenten in seine Data Transformation Suite zu integrieren, eine Reihe von Tools für SAP-Migrationsprojekte, die im Frühjahr 2025 veröffentlicht wurde. Die Nova-Agenten arbeiten mit SAP-ERP-Central-Component- und S/4HANA-Systemdaten, um benutzerdefinierten Z-Code zu finden und zu katalogisieren. Anschließend erstellt es anhand des SAP-Datenwörterbuchs (Data Dictionary) und Repositorys wie SAP-Wissensdatenbanken eine Funktionsspezifikation, um Empfehlungen dazu abzugeben, ob Anpassungen in eine saubere S/4HANA-Cloud-Kernumgebung übertragen werden sollten. „Einige Kunden haben mehr als eine Million Zeilen ABAP-Code, deren Durchsicht und Analyse Programmierteams viele Monate in Anspruch nehmen würde. Anschließend müssten sie mit Business-Analysten zusammenarbeiten, um den Kontext zu ermitteln und die durch diese Anpassung erzielten Geschäftsergebnisse zu bestimmen“, sagt Bradshaw. „Dies bekämpft die Ursache dafür, warum Kunden nur langsam umsteigen.“