Agentische IT: Das Ende des If-Then-Else hat Folgen

Auf der Boomi World Tour zeichnet der gleichnamige Integrationsanbieter ein Bild, das in Unternehmen gleichermaßen für Neugier und Verunsicherung sorgt: Die klassische IT-Welt mit klaren Wenn-Dann-Logiken tritt zunehmend in den Hintergrund. An ihre Stelle treten agentengetriebene, probabilistische Systeme. Diese Verschiebung von starrer Logik zu einem Wahrscheinlichkeitsmotor, der eher dem menschlichen Entscheidungsverhalten ähnelt, verändert grundlegende Prinzipien von Architektur, Schnittstellendesign und Compliance.

Während deterministische Systeme weiterhin unverzichtbar bleiben – etwa für Zahlungsverkehr oder Abrechnungen – eröffnen probabilistische Agenten neue Möglichkeiten. Sie können Schlüsse ziehen, Annahmen treffen und kontextintensiv handeln. Diese Flexibilität birgt jedoch Risiken. Fehler können entstehen, die klassische Architekturen weder vorhersehen noch kontrollieren können. Damit wächst der Bedarf an klaren Governance-Strukturen und Kontrollmechanismen, um Sicherheit und regulatorische Anforderungen zu wahren.

Die Control Plane als neue Schicht in der IT-Architektur Integrationsplattformen sehen sich hier zunehmend als Bindeglied zwischen KI-Modellen und bestehenden Unternehmenssystemen. Sie sollen als Kontroll- und Überwachungsebene dienen, die Transparenz, Steuerung und Eingriffsmöglichkeiten sicherstellt. Boomi etwa präsentierte dazu auf seiner Konferenz eine Plattformarchitektur, die Agentenerstellung und -Governance kombiniert – vom Design bis zum Monitoring. Solche Plattformen müssen dabei drei zentrale Aufgaben lösen. Erstens, den Kontext und die Datenqualität sicherstellen, sodass Agenten wissen, welche Informationen und Dienste sie nutzen dürfen. Zweitens, die Kontrolle selbst gewährleisten, also Agenten übergreifend registrieren, überwachen und bei Anomalien stoppen können. Drittens, einfache Bedienbarkeit schaffen, damit Entwickler und Fachabteilungen Agenten sicher einsetzen können.