LEO-Satellitennetzwerke Anwendungsfälle für erdnahen Orbit

Satellitengestützte Netzwerkdienste in niedriger Erdumlaufbahn (Low Earth Orbit, LEO) nehmen an Zahl und Abdeckung rasch zu.

Angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich diese Netzwerke zu einer praktikablen Option für globale Konnektivität entwickelt haben, müssen Unternehmen LEO bei ihren Entscheidungen zu WAN und Remote-Arbeit berücksichtigen. Die Gründe für den Einsatz von LEO liegen in der Abdeckung, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit.

Die Notwendigkeit einer weiteren Konnektivitätsoption

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Netzwerkanbindung, die jedoch alle ihre Nachteile haben. Glasfaser ist beispielsweise das Rückgrat der Unternehmensvernetzung, aber auch sie hat ihre Tücken. Je weiter ein Netzwerk von einem Stadtzentrum entfernt ist, desto schwieriger wird es, Glasfaser ohne hohe Kosten zu erhalten.

Kabelbreitband hat die Reichweite kabelgebundener Hochgeschwindigkeits-WANs weit über die Verfügbarkeit von Glasfaser hinaus ausgedehnt. Unternehmen, die weiter von einem Ballungsraum entfernt sind, müssen jedoch wahrscheinlich für die Verlegung neuer Kabel zu einem Standort bezahlen.

DSL und ältere Kupfer-Zeitmultiplex-Dienste sind an einigen Orten verfügbar, an denen Glasfaser und Kabel nicht möglich sind. Diese Methoden haben in der Regel einen geringen Durchsatz und sind bei höheren Geschwindigkeiten in der Regel teurer.

Drahtlose Optionen wie 4G- und 5G-Datendienste haben ein drahtloses WAN geschaffen, das größer ist als das Kabelnetz. An vielen Orten, selbst in Vororten, sind Mobilfunknetze jedoch oft nicht in der Lage, ausreichende Datenraten und einen zuverlässigen Dienst zu bieten.

Neben Mobilfunkdiensten ist Internet via Satellit seit Jahrzehnten Realität. Allerdings wird die Satellitenkonnektivität in der Regel von mittleren und hohen Erdumlaufbahnen aus bereitgestellt. Das bedeutet, dass sie teuer ist, geringe Geschwindigkeiten und Kapazitäten bietet und unter hohen Latenzzeiten leidet.

Diese Überlegungen weisen auf die Notwendigkeit einer neuen Form der Konnektivität im Unternehmensportfolio hin.