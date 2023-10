Low Earth Orbit: Wie Satelliten den Internetzugang verbessern

WAN-Diskussionen in Unternehmen konzentrierten sich lange Zeit auf kabelgebundene Konnektivitätsoptionen wie Kupfer, Koaxial und Glasfaser. Mit der zunehmenden Verbreitung und Verbesserung von 5G-Unternehmensdatendiensten (und sinkenden Kosten für 4G-Dienste) schenken Unternehmen ihren Optionen für drahtlose WANs jedoch immer mehr Aufmerksamkeit.

Natürlich sind 4G- und 5G-Mobilfunkdienste nicht die einzigen drahtlosen WAN-Optionen. Satellitennetzwerke bieten seit langem Internetzugang. Der herkömmliche Internetzugriff über Satellit hat jedoch seine Nachteile, wie zum Beispiel hohe Servicekosten in Sachen Megabit pro Sekunde, eine geringe maximale Bandbreite pro Verbindung und hohe Latenzzeiten. Daher war der herkömmliche Internetzugang über Satellit bisher nur eine letzte Möglichkeit. LEO-Satelliten (Low Earth Orbit) versprechen, dies zu ändern.

Was ist ein LEO-Satellitennetz?

Dedizierte Satellitennetze bieten Satelliteninternetdienste an. Satelliten werden in erster Linie durch die Höhe, in der sie die Erde umkreisen, die Form der Umlaufbahn und ihren Winkel zum Äquator charakterisiert.

Satelliten in einer hohen Erdumlaufbahn (High Earth Orbit, HEO) umkreisen die Erde in einer Höhe von 35.786 Kilometern oder darüber. Sie haben eine geosynchrone Umlaufbahn, so dass der Satellit über einem festen Punkt auf der Erde bleibt. Satelliten in der mittleren Erdumlaufbahn (MEO) kreisen unterhalb von HEO, aber oberhalb von 2.000 km. Sie bilden die Grundlage für viele Medien- und Telekommunikationsnetze und das aktuelle GPS-System. Satelliten im Low Earth Orbit kreisen in einer Höhe 2.000 km oder darunter.

Viele Anbieter bauen LEO-Satellitenkonstellationen mit dem Ziel auf, Breitband-Internetzugang für Unternehmen bereitzustellen. Zu den Firmen, die LEO-Satellitenkommunikation für den Internetzugang anbieten oder dies planen, gehören Amazon, Hughes, OneWeb, Starlink (SpaceX), Telesat und Viasat. Hughes plant, verwaltete Dienste über das OneWeb-Netz bereitzustellen.