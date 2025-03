Planung und Machbarkeit von Rechenzentren im Weltraum

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Datenspeicherung müssen mehr Rechenzentren gebaut werden. Um die Menge an Land, die diese Einrichtungen in Anspruch nehmen würden, zu begrenzen, gibt es ungewöhnliche Umgebungen wie den Weltraum, in denen Rechenzentren untergebracht werden könnten.

Rechenzentren im Weltraum mögen wie eine weit hergeholte, futuristische Idee klingen, aber durch Experimente mit vorhandener Computertechnologie im Weltraum könnte diese Idee in wenigen Jahren Wirklichkeit werden. Rechenzentren in einer niedrigen Erdumlaufbahn (Low Earth Orbit, LEO) könnten Land auf der Erde einsparen, die Energiekosten durch Solarenergietechnologie senken und die Datenlatenz verringern.

Vorteile von Rechenzentren im Weltraum

Rechenzentren in einer erdnahen Umlaufbahn würden niedrigere Energiekosten sowie technologische und ökologische Vorteile bieten.

Geringere Energiekosten durch Solarenergie

Auf der Erde zählen Strom- und Kühlungskosten zu den größten Betriebsausgaben von Rechenzentren. Im Weltraum würden Solarenergie und Batterien den gesamten Strom liefern und so die Betriebskosten des Rechenzentrums senken.

Außerdem umkreist ein Raumfahrzeug – in diesem Fall ein Rechenzentrum – in einer erdnahen Umlaufbahn die Erde etwa alle 90 Minuten. Während dieser Zeit sind etwa 45 Minuten sonnig, während es die restliche Zeit dunkel ist. Die Energiereserve der Solarmodule versorgt die Batterien des Rechenzentrums, um die Hardware des Rechenzentrums bei fehlendem Sonnenlicht am Laufen zu halten.

Höhere Leistung für satellitengestützte Arbeitslasten

Die Platzierung eines Rechenzentrums in der Umlaufbahn könnte die Leistung für satellitengestützte Arbeitslasten verbessern. Nehmen wir einen Satelliten, der für die Wettervorhersage eingesetzt wird. Diese Art von Satellit muss Rohdaten zur Verarbeitung zur Erde übertragen. Es könnte jedoch der Tag kommen, an dem Wettersatelliten stattdessen Daten an ein orbitales Rechenzentrum übertragen könnten.

Wenn sich das Rechenzentrum in der Nähe des Satelliten befindet, könnte der Satellit Daten mit einer höheren Durchsatzrate an das Rechenzentrum übertragen, als wenn derselbe Satellit Daten an eine Empfangsstation am Boden überträgt.

Im Orbit würden Rohdaten vor dem Senden zur Erde verarbeitet. Das würde die Gesamtleistung der Arbeitslast verbessern und Bandbreite an der Empfangsstation freisetzen.

Axiom Space hat eine Partnerschaft mit Skyloom und Kepler Space mit dem Ziel geschlossen, das weltweit erste orbitale Rechenzentrum zu schaffen. Axiom Space plant, Datenübertragungsgeschwindigkeiten von 10 GBit/s zu unterstützen.

Rechenzentren im LEO würden den begrenzten Landraum auf der Erde schonen und eine effizientere Nutzung ermöglichen, zum Beispiel für die Landwirtschaft oder den Wohnungsbau.

Auswirkungen auf die Umwelt

Ein Rechenzentrum nimmt auf der Erde in der Regel etwas mehr als 16 Hektar Land ein, Hyperscale-Rechenzentren sogar deutlich mehr. Rechenzentren im LEO würden den begrenzten Landraum auf der Erde schonen und eine effizientere Nutzung ermöglichen, zum Beispiel für die Landwirtschaft oder den Wohnungsbau. Diese Rechenzentren würden auch nachhaltige Energiequellen nutzen, anstatt das Stromnetz, das Rechenzentren am Boden verwenden.

Physische Sicherheit und Cybersecurity

Rechenzentren in LEO wären nur wenigen physischen Sicherheitsbedrohungen ausgesetzt, da es für jemanden nahezu unmöglich wäre, physischen Zugang zum Rechenzentrum zu erlangen. Orbitale Rechenzentren könnten auch über sichere Kanäle und geschlossene Kommunikationssysteme mit Satelliten und Empfangsstationen kommunizieren und so zum Schutz vor Cyberangriffen beitragen.