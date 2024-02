Hyperscaler nutzen 5G im Weltraum für bessere Konnektivität

In dem Bemühen, mit 5G Geld zu verdienen, werben Telekommunikationsbetreiber und ihre Hyperscaler-Partner häufig für Edge Computing. Edge Computing könnte innovative und vertikal spezifisch Anwendungen für Branchen wie Unterhaltung, Gesundheitswesen, Verkehr und Einzelhandel ermöglichen.

Die Idee ist, die Cloud-Ressourcen näher an den Punkt zu bringen, an dem die Geräte Daten erzeugen und verbrauchen. Das unterstützt innovative Anwendungen, die eine geringe Latenzzeit erfordern und bandbreitenintensiv sind. Einige innovative Edge-Computing-Anwendungen sind in Bereichen wie Gaming und autonome Fahrzeuge entstanden. Aber Edge-Computing hat sich nicht zu dem Retter entwickelt, den die Mobilfunkanbieter erwartet hatten.

Obwohl Telekommunikationsanbieter damit zu kämpfen haben, dass sich 5G auszahlt, haben Hyperscaler auf neue Weise im Edge-Bereich Fuß gefasst. Zum Beispiel stellen sie Plattformen für Telekommunikationsbetreiber bereit, die ihre Kernnetzwerke modernisieren wollen. Aber sie nutzen 5G auch als Konnektivitätsmotor für LEO-Satellitentechnologie (Low Earth Orbit). LEO-Satelliten werden in der Nähe der Erde positioniert, in der Regel zwischen 500 und 2.000 Kilometern über der Erdoberfläche.

Hyperscaler-Initiativen zielen auf LEO-Satelliten Große Hyperscaler nutzen 5G, um LEO-Satelliten-Konnektivität zu ermöglichen. Hier ein Blick auf einige der Initiativen von Amazon AWS, Google Cloud und Microsoft Azure. Amazon AWS AWS hat beschlossen, selbst Satelliten zu bauen und zu starten. Der Hyperscaler plant, über sein Projekt Kuiper 10 Milliarden US-Dollar zu investieren, um ein Netzwerk von LEO-Satelliten zu entwickeln und einzusetzen. Diese Satelliten können dazu beitragen, mobile und Cloud-Konnektivität für abgelegene und unterversorgte Gebiete bereitzustellen. Amazon hat das erste Prototyp-Paar seiner geplanten 3.236 Satelliten im Oktober 2023 gestartet. Da die Federal Communications Commission jedoch einen engen Zeitplan vorgegeben hat, muss Amazon bis 2026 mindestens 1.618 Satelliten in die Umlaufbahn bringen. Google Cloud Starlink von SpaceX nutzt ein Netzwerk von LEO-Satelliten, die mit Bodenstationen in den Data Centern von Google verbunden sind. Google Cloud unterhält eine ähnliche Beziehung zu Leaf Space, einem in Italien ansässigen Betreiber eines Netzwerks von Bodenstationen, bei dem Google Cloud die Bodenstationen von Leaf Space in seinen Einrichtungen hostet. Die LEO-Satelliten von Leaf Space überwachen verschiedene Anwendungen im Bereich der Wetterbeobachtung und der Verfolgung kritischer Infrastrukturen. Microsoft Azure SpaceX arbeitet auch mit Microsoft zusammen und nutzt Azure Orbital Cloud Access zur Übertragung von priorisiertem Netzwerk-Traffic über das Netz von Starlink und Azure Edge Devices. Dadurch werden Cloud-Dienste auf isolierte Standorte und Orte ausgeweitet, die aufgrund von Naturkatastrophen oder von Menschen verursachten Katastrophen vom Internet oder Mobilfunk abgeschnitten sind.