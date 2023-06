9 Wege für die Netzwerkmodernisierung

Die COVID-19-Pandemie zwang die Unternehmen, ihre Netzwerk-Infrastruktur zu überdenken. Einige Initiativen wurden gestoppt und andere beschleunigt, als die Notwendigkeit der digitalen Transformation deutlich wurde.

Die Strategien für Data Center mussten sich eindeutig ändern, da das Netzwerk für viele Unternehmen zum zentralen Punkt wurde. Einige Unternehmen haben ihre Mitarbeiter sanft dazu aufgefordert, ins Büro zurückzukehren, aber hybride Arbeitsumgebungen haben sich hartnäckig gehalten, was den Druck auf Projekte zur Modernisierung des Netzwerks weiter erhöht hat.

Eine neue Netzwerkarchitektur ist erforderlich, um eine bessere Bandbreite, eine bessere Benutzerfreundlichkeit und ein schlankeres und skalierbares Netzwerk zu erreichen. Letztendlich sind ein moderneres Netzwerk und modernere Anwendungen entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen.

Werfen wir einen Blick auf einige der Strategien zur Modernisierung des Netzwerks, die Unternehmen in Betracht ziehen sollten.

1. Verlagerung Sie Rechenleistung an einen anderen Standort durch Cloud Computing Cloud Computing ermöglicht einem Unternehmen den Wechsel von einem Modell, das auf Investitionen (Capex) und Abschreibungen basiert, zu einem effizienteren, verbrauchsbasierten IT-Modell. Die Entwicklungs- und Bereitstellungszeiten werden drastisch verkürzt. Die Umstellung auf die Cloud ist oft eine entmutigende Herausforderung. Aber mit Managed Services können Sie die Modernisierung von Anwendungen in Angriff nehmen und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Anwendungen vor Ort auf die künftige Migration vorbereitet sind. Die Wahl von SaaS-Tools kann es Unternehmen ermöglichen, Anwendungsänderungen zu Gunsten einer neuen Anwendungsplattform ganz zu umgehen. In diesem Sinne ist Network as a Service (NaaS) ein Angebot, das die Anforderungen an die Infrastruktur reduziert, indem einige Netzwerkfunktionen in die Cloud verlagert werden. Mit der zunehmenden Verbreitung von Cloud-Diensten wird die Entwicklung von Anwendungen im Rahmen einer Multi-Cloud-Strategie immer wichtiger, da jeder Cloud-Anbieter unterschiedliche Stärken hat.

2. Berücksichtigen Sie Container Da sich das verbrauchsorientierte Geschäftsmodell durchsetzt, bietet die Vernetzung von Containern, ob vor Ort oder in der Cloud, eine effizientere Möglichkeit, Dienste für den Gebrauch durch Anwendungen bereitzustellen. Außerdem ist der Platzbedarf deutlich geringer als bei Netzwerken, die mit physischen Servern oder sogar VMs bestückt sind. Container sind besser für leichtere Arbeitslasten und servicebasierte Instanzen geeignet. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt für Unternehmen, ihre virtuelle Umgebung zu inventarisieren, um festzustellen, welche Arbeitslasten sich für eine Migration von VMs zu Containern eignen, um die Anforderungen an die Infrastruktur zu reduzieren und die Dichte zu erhöhen.

3. Investieren Sie in bessere Verbindungen Strategien wie Software-Defined Networking (SDN) können bei der Bereitstellung und Verwaltung des Netzwerks helfen. Aber manchmal geht es nicht nur darum, wie intelligent das Routing ist. Manchmal brauchen Unternehmen einfach mehr Kapazität, da Dinge wie IoT und Rich Media die Leitungen des Netzwerks verstopfen. Die Zunahme von Daten, Anwendungen und Diensten, unabhängig davon, ob der Datenverkehr von Server zu Server oder von Server zu Client erfolgt, belastet die Netzwerkrouten. Der Übergang zur nächsten Generation von kabelgebundenen Netzwerken in Form von 2,5-GBit/s-Clientnetzwerken und 10-GBit/s- sowie 25 GBit/s-Servernetzwerken ist im Gange. Dies wird schnellere Netzwerkverbindungen ermöglichen, um den Anstieg der Daten- und Anwendungsanforderungen zu bewältigen. Die Deckung dieses Bedarfs ist in der Regel recht kostspielig, wenn man beim Kern anfängt, und weniger einschneidend, wenn man am Rand beginnt. Für die meisten Unternehmen lohnt es sich, auf der Aggregationsschicht anzusetzen. Wenn Sie hier mehr Kapazität schaffen, zahlt sich das für die Optimierung des gesamten Datenverkehrs aus.

4. Setzen Sie auf Wi-Fi 6 Im Bereich der drahtlosen Netzwerke sind Access Points (AP) des Typs Wi-Fi 6 jetzt von allen großen Herstellern erhältlich. Diese neueste Generation ergänzt kabelgebundene Hochgeschwindigkeitsnetzwerke und ermöglicht eine flexiblere Bereitstellung für Unternehmen, die ihre Arbeitsplätze für Mitarbeiter, die ins Büro zurückkehren, neu konfigurieren. Da die verschiedenen Wi-Fi-Varianten so konzipiert sind, dass sie nebeneinander bestehen können, ist es nicht notwendig, einen umfassenden Austausch aller APs in Angriff zu nehmen. Stattdessen sollten Unternehmen ihre aktuellen Nutzungsmuster sowie die durchschnittliche Auslastung pro AP analysieren und sich zunächst auf die Aufrüstung der am stärksten genutzten APs konzentrieren. Im Laufe der Zeit sollte die Umstellung auf Wi-Fi 6 bessere Verwaltungsvorteile bringen, doch dürfen Sie die kurzfristigen Vorteile nicht außer Acht lassen.

5. Überdenken Sie VPNs neu Nicht jedes Netzwerkmodernisierungsprojekt konzentriert sich auf die Rückkehr der Mitarbeiter in die physische Zentrale. Bei einigen Unternehmen liegt der Schwerpunkt der Modernisierungspläne darauf, das Work-from-Home-Modell (WFH) zu einer dauerhaften Strategie zu machen. Um eine größere Anzahl von Mitarbeitern zu unterstützen, die aus der Ferne arbeiten, überdenken Unternehmen ihre VPN- und zugehörigen Cloud-Computing-Strategien für Mitarbeiter, die weiterhin Remote arbeiten werden. Es könnte sinnvoll sein, ein Software-defined WAN (SD-WAN) für hochqualifizierte Außendienstmitarbeiter oder Cloud-basierte VPNs in Betracht zu ziehen, um Ihre derzeitigen Netzwerkendpunkte zu entlasten.

6. Prüfen Sie SD-WAN für Remote-Benutzer Software-definierte WANs (SD-WAN) bieten besseren Zugriff, Kontrolle sowie Ausfallsicherheit für Zweigstellen und optimieren den Fernzugriff auf Cloud-Anwendungen. Einige Unternehmen erwägen sogar den Einsatz von SD-WAN-Endpunkten für ihre wichtigen Remote-Benutzer, da die Technologie ein besseres Always-on-Erlebnis bietet als die typische VPN-Verbindung. Viele WAN-Service-Provider bieten inzwischen einen SD-WAN-Service an, so dass dies in der Regel der beste Ausgangspunkt ist, um eine bessere Kompatibilität zu gewährleisten.

7. Führen Sie Automatisierung ein Da die Verwaltungsaufgaben schneller wachsen als die Ressourcen, müssen Unternehmen intelligenter arbeiten, nicht härter. Automatisierung, insbesondere in Verbindung mit Geschäftsfällen oder der Verarbeitung von Geschäftsregeln, ermöglicht es einem Unternehmen, effizienter zu arbeiten und auf administrative Anforderungen zu reagieren. Da KI-Technologien schnell reifen, ist die KI-basierte Automatisierung jetzt eine praktikable Option. Weil viele der Aufgaben, wie Bereitstellung und Migration, vorhersehbar sind, kann KI helfen, diese Funktionen zu rationalisieren. Sogar die neuen Angebote, wie ChatGPT von OpenAI, werden in Tools zur Netzwerkautomatisierung integriert.

8. Nutzen Sie wichtige erweiterter Berichte, unterstützt durch KI All diese Netzwerkmodernisierungen und IT-Veränderungen schaffen eine weitaus komplexere und datenintensivere Unternehmensumgebung. Bei so vielen Instrumenten werden fortschrittliche Reporting-Projekte für Firmen immer wichtiger, um den Überblick über Veränderungen zu behalten. Künstliche Intelligenz, die bei der Analyse und Identifizierung von Trends hilft und Frühwarnungen zu Sicherheitsproblemen liefert, wird mit der zunehmenden Komplexität der modernisierten Netzwerke immer häufiger zum Einsatz kommen. Wenn ein Unternehmen derzeit auf Berichte aus mehreren, unterschiedlichen Tools angewiesen ist, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um aggregierte Tools zu untersuchen, die Berichte über mehrere Funktionsbereiche hinweg korrelieren können und so den Einblick für das IT-Team verbessern, indem sie mehr Punkte verbinden.