Werden Berufseinsteiger von KI verdrängt?

Microsoft-Mitbegründer Bill Gates hat sich als jüngster Vertreter einer Vielzahl von Stimmen zu Wort gemeldet, die davor warnen, dass künstliche Intelligenz (KI) Jobs für Berufseinsteiger verdrängen wird.

Die Jobsuchmaschine Adzuna hat in einer Studie in Großbritannien evaluiert, dass die Zahl der offenen Stellen für Hochschulabsolventen, Auszubildende, Praktikanten und Berufseinsteiger ohne Hochschulabschluss seit der Einführung von ChatGPT im November 2022 um 32 Prozent zurückgegangen ist. Eine Analyse der Jobbörse Indeed zeigt ebenfalls, dass die Zahl der ausgeschriebenen Stellen für Hochschulabsolventen Mitte Juni im Vergleich zum Vorjahr um 33 Prozent gesunken ist.

Diese Situation spiegelt sich wohl auch in der Entscheidung der vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (Deloitte, Ernst & Young/EY, KPMG und PricewaterhouseCoopers/PwC) wider, die Einstellung von Berufseinsteigern in den letzten zwei Jahren um bis zu 29 Prozent zu reduzieren. Erschwerend kommt hinzu, dass Dario Amodei, Geschäftsführer von Anthropic, davon ausgeht, dass KI in fünf Jahren die Hälfte aller Einstiegsjobs verdrängen wird.

Auch der Technologiesektor ist davon nicht verschont geblieben. Untersuchungen der Risikokapitalgesellschaft SignalFire ergaben, dass seit 2023 die Zahl der von Big Tech eingestellten Hochschulabsolventen um 25 Prozent und bei Tech-Startups um elf Prozent zurückgegangen ist. Im Vergleich zu den Zahlen aus dem Jahr 2019 vor der Pandemie stieg dieser Rückgang sogar auf 50 Prozent beziehungsweise 30 Prozent. Laut der Studie ist diese Situation jedoch nicht allein auf KI zurückzuführen.

Zusammenfassung Aktuelle Studien zeigen einen signifikanten Rückgang bei Einstiegsjobs seit der Einführung von KI-Tools wie ChatGPT. Während einige Experten KI als Hauptursache sehen, weisen andere darauf hin, dass die Situation komplexer ist und auch wirtschaftliche Faktoren wie niedrigere Finanzierungsrunden und eine allgemeine Marktkorrektur eine Rolle spielen. Langfristig wird erwartet, dass KI neue Jobs schaffen wird, was jedoch erfordert, dass Arbeitgeber Einstiegspositionen neu gestalten und sich die Anforderungen an Berufseinsteiger hin zu mehr Kreativität, Problemlösungskompetenz und dem Umgang mit KI-Tools verschieben.

Faktoren hinter dem Rückgang „Die Besessenheit der Branche, frischgebackene Hochschulabsolventen einzustellen, kollidiert mit neuen Realitäten: geringere Finanzierungsrunden, schrumpfende Teams, weniger Programme für Hochschulabsolventen und der Aufstieg der KI“, heißt es in der SignalFire-Studie. „2023 waren alle davon betroffen, aber während sich die Einstellung von Mitarbeitern für mittlere und höhere Positionen 2024 wieder erholte, werden die Kürzungen für Hochschulabsolventen immer drastischer.“ In Verbindung mit sinkenden Investitionen in die Ausbildung führt dieses Szenario zu einem „heftigen Wettbewerb um die wenigen verbleibenden Einstiegsjobs“, heißt es in dem Bericht. Eine unglückliche Folge davon ist, dass „Unternehmen Junior-Positionen ausschreiben, diese aber mit erfahrenen Mitarbeitern besetzen – ein Phänomen, das als Erfahrungsparadox bekannt ist“. Mit anderen Worten: Obwohl KI zweifellos einige Routineaufgaben ersetzt, ist die „tatsächliche Situation differenzierter“, so die Studie. „Der größere Treiber könnte das Ende des durch niedrige Zinsen ausgelösten ‚Free-Money-Wahns‘ sein, den wir 2020 - 2022 erlebt haben, zusammen mit der damit einhergehenden Überbesetzung und Inflation“, fügen die Studienautoren hinzu. „Jetzt, mit knapperen Budgets und kürzeren Vorlaufzeiten, stellen Unternehmen weniger und später ein.“ Andererseits deutet die Studie darauf hin, dass auch eine grundlegende „Neustrukturierung der Personalbeschaffung“ stattfindet: „Da KI-Tools immer mehr Routineaufgaben auf Einstiegsebene übernehmen, priorisieren Unternehmen Positionen, die einen hohen technischen Output liefern. Big Tech setzt verstärkt auf maschinelles Lernen und Data Engineering, während nicht-technische Funktionen wie Personalbeschaffung, Produktentwicklung und Vertrieb weiter schrumpfen, was es für die Generation Z und Berufseinsteiger besonders schwierig macht, Fuß zu fassen.“

Das Ergebnis einer Marktkorrektur Andy Heyes, Geschäftsführer der IT-Personalberatung Harvey Nash für Großbritannien, Irland und Mitteleuropa, beobachtet ähnliche Verschiebungen, glaubt jedoch nicht, dass es einen einzigen Faktor gibt, der für den Rückgang verantwortlich ist. „Es gibt immer noch die Auswirkungen von Covid-19, wo Unternehmen 2022 und 2023 in der Annahme, dass es viel mehr Remote-Arbeit geben würde, expandierten, was jedoch nicht der Fall war, und wir sehen immer noch einen langen, langsamen Abschwung.“ Imran Akhtar ist Akademieleiter bei mthree, einem Anbieter von Personallösungen und Ausbildungsprogrammen für Hochschulabsolventen. Er sieht in diesem Szenario eine Verringerung der Größe der Kohorten, die Personalverantwortliche bereit sind einzustellen. „Es handelt sich um eine Korrektur“, sagt Akhtar. „Nach Covid wurde zu viel Personal eingestellt, aber wenn man das Covid-Jahr herausrechnet, wäre es ein ziemlich gleichmäßiger Strom.“ Neben dieser Überbesetzung wirken sich auch andere Faktoren aus, darunter die anhaltende Fokussierung der Arbeitgeber auf die Mitarbeiterbindung und die allgemeine Unsicherheit in der Wirtschaft aufgrund des allgemeinen geopolitischen Umfelds. Laut Heyes sind vor allem Einstiegspositionen im Kundenkontakt betroffen, beispielsweise im technischen Support und im Helpdesk – auch wenn er nicht davon ausgeht, dass bestimmte Positionen „vollständig gestrichen“ werden.

Wandel der Einstiegspositionen Aliaksandr Kazhamiakin ist Geschäftsführer und Mitbegründer der IT-Stellenbörse Yotewo. Auch er hat festgestellt, dass Stellen für Junior-Entwickler und -Designer betroffen sind. „Es gibt immer noch Stellen, aber die Anforderungen ändern sich stark“, sagt er. „Früher brauchte man für eine Stelle als Entwickler einen Abschluss und gute Kenntnisse und Verständnis von Programmierung und Technologie, aber heute reicht das nicht mehr aus.“ Stattdessen erwarten Arbeitgeber von Bewerbern auch Soft Skills wie Kreativität und Problemlösungskompetenz. Außerdem müssen Kandidaten nachweisen, dass sie Erfahrung im Umgang mit KI in ihrem Arbeitsalltag haben. Kazhamiakin geht davon aus, dass in Zukunft zunehmend von Bewerbern erwartet wird, dass sie Nischenkompetenzen in bestimmten Technologien oder Branchen wie dem Gesundheitswesen oder Finanzdienstleistungen entwickeln. Solche Erfahrungen können potenziell durch freiberufliche Tätigkeiten oder Nebenprojekte gesammelt werden. Wie auch immer Arbeitssuchende dies tun, sie müssen „mehr auf den Tisch bringen“, sagt er.

Einstiegspositionen der Zukunft Professor David Barber ist ein renommierter Wissenschaftler beim Anbieter von Automatisierungsplattformen UiPath und Fellow des auf Datenwissenschaft und KI spezialisierten Alan Turing Institute. Er stimmt zu, dass sich die Art der Einstiegspositionen verändert. Seiner Ansicht nach wird sich der Schwerpunkt zunehmend auf die Bereitstellung „hochwertiger Erfahrungen und Dienstleistungen“ verlagern, da „technische Fähigkeiten bis zu einem gewissen Grad an KI ausgelagert werden“. So wird beispielsweise von einem Stage-Tester nicht mehr nur erwartet, dass er überprüft, ob die Software effektiv funktioniert und die Anforderungen erfüllt. „Sie müssen das System im Einklang mit den Werten des Unternehmens und den Erwartungen der Kunden testen“, sagt Barber. „Das bedeutet, dass sie verstehen müssen, was das System leisten kann, damit sie zur Verbesserung des Kundenerlebnisses beitragen können.“ Er erwartet auch die Entstehung eines ganzen Ökosystems rund um den Einsatz von KI, das auch Einstiegspositionen umfassen wird. „Unternehmen werden Technologien von einer kleinen Anzahl von Technologieanbietern nutzen, aber um alles zum Laufen zu bringen, was die Anbindung von Systemen an Datenbanken und die Entwicklung benutzerfreundlicher Oberflächen für die Nutzer umfasst, wird viel Ingenieursarbeit erforderlich sein“, sagt Barber. „Mit der zunehmenden Verbreitung von KI werden wir also einen Anstieg der Arbeitsplätze im Bereich der Systemintegration erleben, um Systeme zuverlässig und reaktionsschnell zu machen.“ Der SignalFire-Bericht weist ebenfalls auf eine Reihe neuer Berufsbilder hin. „Es ist zu erwarten, dass Berufsbezeichnungen wie AI Governance Lead, AI Ethics and Privacy Specialist, Agentic AI Engineer und Non-Human Security Ops Specialist alltäglich werden“, heißt es darin. „Es wird einige Zeit dauern, bis sich diese Berufsbilder etablieren, aber sie gehören zu den Bereichen, auf die Absolventen achten sollten.“

Vorübergehende Schwäche oder langfristiger Rückgang? Heyes ist überzeugt, dass der derzeitige Rückgang bei Einstiegsjobs eher eine vorübergehende Erscheinung als ein langfristiger Rückgang ist. Er würde sich allerdings Sorgen machen, wenn die Situation über einen längeren Zeitraum anhält. „Meiner Meinung nach ist es noch zu früh, um zu sagen, ob KI die Einstellung von Berufseinsteigern in Zukunft beeinträchtigen wird“, betont er. „Aber ich habe bisher noch von keinem Unternehmen gehört, das eine Strategie hat, Absolventen durch KI zu ersetzen.“ Kazhamiakin vertritt eine ähnliche Haltung. „Kurzfristig wird es für die jüngeren Generationen stressig werden, und es wird eine Lücke zwischen Angebot und Nachfrage bei Einstiegsjobs geben, was sich negativ auswirken wird“, sagt er. „Langfristig glaube ich jedoch nicht, dass dies ein Grund zur Sorge ist – der Markt wird sich erholen, vor allem weil KI neue Jobs schaffen wird, die irgendwann zu Einstiegsjobs werden.“ Rakesh Patel, Geschäftsführer der Personalberatung SThree, ist jedoch besorgt über das Risiko einer „Pipelinelücke“, die seiner Meinung nach am deutlichsten bei Junior-Qualitätssicherungstests, First-Line-Support und Programmierern zu spüren sein wird. Daher sagt er: „Anstatt Einstiegsjobs zu streichen, ist es sinnvoller, sie so umzugestalten, dass sie mehr kreative und kollaborative KI-bezogene Aufgaben umfassen. Das würde den Menschen die Chance geben, sich zu erfahrenen Fachkräften zu entwickeln.“ Andernfalls, so seine Meinung, „besteht die reale Gefahr, dass eine ‚verlorene Generation‘ entsteht, nicht nur in Bezug auf Arbeitslosigkeit, sondern auch in Bezug auf Unterentwicklung, da die Menschen möglicherweise nicht die Chance bekommen, die Fähigkeiten zu erwerben, die sie benötigen, um auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können.“