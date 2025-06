Blockchain-Protokolle: Vier Ansätze unter der Lupe

Die vier Haupttypen von Blockchain-Netzen sind Public Blockchains, Private Blockchains, Hybride Blockchains und Consortium Blockchains.

Eine Blockchain ist eine Art verteiltes Hauptbuch (Distributed Ledger Technology, DLT), das jede Transaktion über mehrere verbundene Computer oder Knotenpunkte hinweg sicher aufzeichnet und überprüft, und zwar gleichzeitig. Da die Daten in einer Blockchain unveränderlich sein sollen, ist es schwierig die aufgezeichneten Daten zu ändern oder zu manipulieren, ohne dass die anderen Knoten dies bemerken.

Es gibt zahlreiche Anwendungsfälle für Blockchains, darunter die gemeinsame Nutzung von Aufzeichnungen im Gesundheitswesen, die Verbesserung von Workflow-Prozessen mithilfe von KI und die Dezentralisierung von Finanzdienstleistungen. Es gibt jedoch auch Nachteile bei der Verwendung von Blockchains, wie zum Beispiel regulatorische Bedenken und der enorme Energieverbrauch und Elektroschrott der Technologie.

Mit der steigenden Blockchain-Nutzung werden mehr Unternehmen Stablecoins für alltägliche Transaktionen akzeptieren, Regierungen könnten Blockchains für digitale Wertpapiere nutzen und Organisationen werden versuchen, die Governance von Blockchain-Netzwerken zu verbessern.

Im Folgenden erfahren Sie, was Sie über die verschiedenen Arten der Blockchain-Technologie wissen sollten.

Öffentliche Blockchains operieren ohne Zugangsbeschränkungen und Genehmigungsverfahren. Jeder Internetnutzer kann sich einer Blockchain-Plattform anschließen und als vollwertiger Netzwerkknoten fungieren. In dieser Rolle erhält er Zugriff auf sämtliche historische und aktuelle Datensätze und kann am Mining-Prozess partizipieren – jenen rechenintensiven Operationen, die der Transaktionsverifizierung und Ledger-Aktualisierung dienen.

Die dezentrale Struktur einer Blockchain erfordert einen Mechanismus zur Validierung der Datenintegrität. Diese Funktion übernimmt ein Konsensalgorithmus, durch den die Netzwerkteilnehmer einen einheitlichen Ledger-Status etablieren. Zu den verbreiteten Konsensprotokollen zählen insbesondere Proof of Work und Proof of Stake.

Eine Public Blockchain (oder öffentliche Blockchain) ist der Ursprung von Kryptowährungen wie Bitcoin und hat zur Popularisierung der DLT beigetragen. Sie eliminiert die Probleme einer zentralen Behörde, einschließlich geringerer Sicherheit und Transparenz. DLT speichert Informationen nicht an einem Ort, sondern verteilt sie über ein Peer-to-Peer -Netzwerk.

2. Private Blockchain

Private Blockchains operieren in kontrollierten Umgebungen – typischerweise in isolierten Netzwerken oder unter zentralisierter Steuerung einer spezifischen Entität. Obwohl sie fundamentale Blockchain-Prinzipien wie Peer-to-Peer-Konnektivität und dezentrale Strukturen implementieren, unterscheiden sie sich signifikant von öffentlichen Varianten durch ihren limitierten Umfang und ihre Anpassungsfähigkeit an unternehmensspezifische Anforderungen.

Im Gegensatz zu öffentlichen Blockchains, die universellen Zugang und Partizipation ermöglichen, beschränken private Blockchains ihre Teilnehmerstruktur bewusst. Sie werden vorwiegend in abgegrenzten Netzwerksegmenten innerhalb organisatorischer Grenzen betrieben, wodurch die Rechenressourcenbereitstellung auf einen definierten Teilnehmerkreis limitiert bleibt.

Vorteile

Die kontrollierende Organisation legt die Berechtigungsstufen, die Sicherheit, die Berechtigungen und die Zugänglichkeit fest. Ein Unternehmen, das ein privates Blockchain-Netzwerk einrichtet, kann beispielsweise festlegen, welche Knoten Daten anzeigen, hinzufügen oder ändern können.

Die kontrollierende Organisation kann verhindern, dass Dritte auf bestimmte Informationen zugreifen.

Private Blockchains können Transaktionen viel schneller verarbeiten als öffentliche Blockchains, da sie in ihrer Größe begrenzt sind.

Da eine private Blockchain in der Regel kleiner ist, ist der Konsensmechanismus oft einfacher.

Nachteile

Kritiker behaupten, dass private Blockchains keine echten Blockchains sind, da die Kernphilosophie von Blockchains die Dezentralisierung ist.

Es ist schwieriger, volles Vertrauen in die Informationen zu erlangen, da bestimmte zentralisierte Knotenpunkte bestimmen, was gültig ist.

Die geringe Anzahl von Knotenpunkten kann zu einer geringeren Sicherheit führen. Wenn beispielsweise ein paar Knoten das Netzwerk verlassen, kann die Konsensmethode gefährdet sein.

Der Quellcode privater Blockchains ist oft proprietär und geschlossen. Externe Nutzer haben nicht die Möglichkeit, ihn unabhängig zu prüfen oder zu bestätigen, was zu einer geringeren Sicherheit führen kann.

Es gibt keine Anonymität für die Teilnehmer.

Anwendungsfälle

Die überlegene Transaktionsgeschwindigkeit privater Blockchain-Implementierungen prädestiniert sie für Anwendungsfälle, die kryptografische Sicherheit erfordern, bei denen die kontrollierende Instanz jedoch den öffentlichen Zugriff auf sensible Informationen – beispielsweise personenbezogene Daten oder finanzielle Dokumentationen – restriktiv handhaben möchte.

Im Gesundheitswesen können private Blockchains zur sicheren Übermittlung vertraulicher Patientendaten zwischen kooperierenden Leistungserbringern eingesetzt werden, was eine signifikante Qualitätssteigerung in der Patientenversorgung ermöglicht. Im Kontext des Lieferkettenmanagements (SCM) etabliert eine private Blockchain-Infrastruktur einen manipulationssicheren digitalen Datensatz, der sämtliche Transaktionen und Warenbewegungen in Echtzeit nachverfolgt und dadurch sowohl Transparenz als auch operative Effizienz optimiert.

Das Anwendungsspektrum privater Blockchains erstreckt sich darüber hinaus auf weitere Bereiche wie die Dokumentation von Vermögenswerten sowie die Durchführung interner Abstimmungs- und Votingprozesse.