Die Unterschiede zwischen Public und Enterprise Blockhain

Obwohl Bitcoin und andere Kryptowährungen die Blockchain-Diskussion dominieren, könnte die Technologie weit mehr als nur den Finanzsektor verändern. Blockchain ist auch für den Einsatz in Unternehmen geeignet. Um ihren potenziellen geschäftlichen Nutzen voll auszuschöpfen, müssen CIOs und andere Führungskräfte jedoch zunächst die Unterschiede zwischen einer Public (öffentliche) Blockchain und Enterprise (Unternehmen) Blockchain sowie die Vor- und Nachteile der letzteren verstehen.

Im weitesten Sinne handelt es sich bei der Blockchain um eine verteilte Ledger-Technologie, die Daten in einem öffentlichen Ledger aufzeichnet, ohne dass eine Validierung durch Dritte erforderlich ist. Stattdessen bestätigen unbekannte Parteien die Gültigkeit der Daten mithilfe einer etablierten Konsensmethode.

Was ist eine Public Blockchain?

Viele Verbraucher sind mit der Public Blockchain vertraut, die auch als erlaubnisfreie Blockchain bezeichnet wird. Bei den Informationen auf einer öffentlichen Blockchain handelt es sich um Transaktionsdaten, die in einem dezentralen Peer-to-Peer (P2P)-Netzwerk von Computern gespeichert und verteilt werden. Die Nutzer sind pseudo-anonym und bestätigen die Authentizität der Daten, die einer Blockchain hinzugefügt werden, durch Konsens. Das verteilte Hauptbuch (Ledger) der Blockchain speichert die Details von Transaktionen an mehreren Stellen und macht sie so jederzeit zugänglich.

Zu den bekanntesten Anwendungen der Public Blockchain gehören Kryptowährungen und Non-Fungible Token (NFT). NFTs sind Vermögenswerte, die in exklusive, digitale Repräsentationen umgewandelt werden, die als einzigartige Kopien in einer Blockchain existieren. Verbraucher können NFTs als digitale Sammlerstücke kaufen, verkaufen und halten, wobei die NFTs den Besitz authentifizieren. Die Anwendungen von NFTs reichen von Sammelkarten über Immobilien bis hin zu Kunstwerken.

NFTs und Kryptowährungen sind Beispiele für dezentralisierte Finanzen. Beide nutzen die Blockchain-Technologie, um die für die Abwicklung herkömmlicher Finanztransaktionen erforderlichen Vermittler zu beseitigen.

Zwei Nachteile der Public Blockchain sind Leistung und Skalierbarkeit. Das System verlangsamt sich, ist kostspielig im Unterhalt und wird weniger nachhaltig, wenn die Zahl der Transaktionen steigt. Auch das Transaktionsvolumen kann eine schnelle Skalierung behindern. Die Public Blockchain, vor allem wenn sie für Kryptowährungen verwendet wird, verbraucht außerdem eine enorme Menge an Energie.