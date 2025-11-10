Microsoft Teams im Visier der Angreifer

Wenn Anwender mit Anwendern kommunizieren, dann spielen dabei Informationsaustausch und Vertrauen wesentliche Rollen. Das ruft selbstverständlich Angreifer auf den Plan, die daraus Nutzen für ihre wenig redlichen Absichten ziehen wollen.

Collaboration-Tools wie Microsoft Teams und Zoom gehören in nahezu allen Berufsbildern zum Alltag in Sachen Kommunikation. Unternehmen jeglicher Größe wickeln über derartige Lösungen wichtige interne und externe Kommunikation ab. Damit stellen diese Werkzeuge für Angreifer ein wohlfeiles Ziel dar. Sicherheitsforschende von Check Point haben sich intensiver mit Angriffen auf und Schwachstellen von Microsoft Teams beschäftigt.

Bei den Untersuchungen haben die Forschenden unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt. Dies bedeutet sowohl externe Akteure sowie böswillige Insider wurden als potenziell Handelnde betrachtet. Dabei sind mehrere Schwachstellen entdeckt worden. So sei es möglich gewesen, sich als Kollegen auszugeben, Unterhaltungen zu manipulieren sowie Benachrichtigungen zu missbrauchen.

Nachfolgend einige der gefundenen Schwachstellen im Überblick. Die Schwachstellen wurden im März 2024 von Check Point Research an Microsoft gemeldet. Die wurden von Microsoft unter der Kennung CVE-2024-38197 geführt. Nach Angaben von Check Point habe Microsoft die Probleme untersucht und im Laufe des Jahres 2024 eine Reihe von Korrekturen veröffentlicht. Die endgültige Korrektur für Video- und Audioanrufe sei Ende Oktober 2025 erfolgt.

Gefälschte Benachrichtigungen Benachrichtigungen, unabhängig davon, ob sie auf Mobilgeräten oder auf dem Desktop angezeigt werden, sind darauf ausgelegt, sofortige Aufmerksamkeit zu erzeugen. Die Sicherheitsforscher haben herausgefunden, dass Angreifer Benachrichtigungsfelder manipulieren können. Damit sieht es für den Empfänger so aus, als würde die Benachrichtigung von einem Kollegen oder einer vertrauenswürdigen Führungskraft stammen. Abbildung 1: Wenn die gefälschte Nachricht im Messenger angeblich vom CEO kommt.

Ändern von Anzeigenamen über Konversationsthemen in privaten Chats Eine Sicherheitslücke hat es Angreifern erlaubt, den angezeigten Namen in privaten Chat-Unterhaltungen zu ändern. Dies war möglich, indem durch den Angreifer das Thema der Unterhaltung modifiziert wurde. Das geänderte Thema sahen beide Teilnehmer als Namen der Unterhaltung, was das potenzielle Opfer über den Kontext der Unterhaltung in die Irre führen könne. Abbildung 2: Über bearbeitete Messenger-Nachrichten (vorher/nachher) konnte der Anzeigenamen verändert werden.

Nicht erkennbare Bearbeitung von Nachrichten Angreifer konnten durch die Wiederverwendung eindeutiger Identifier im Nachrichtensystem von Teams den Inhalt zuvor gesendeter Nachrichten verändern. Das Tückische daran, dies ohne, dass die Kennzeichnung Bearbeitet angezeigt wurde. So wurde eine unsichtbare Umschreibung des Nachrichtenverlaufs möglich. Die nachträgliche Veränderung von Unterhaltung mit womöglichen sensiblem und entscheidendem Inhalt kann das Vertrauen in Aufzeichnungen und Kommunikation untergraben.

Gefälschte Anruferidentität bei Video-/Audioanrufen Die Sicherheitsforscher haben zudem entdeckt, dass der in Anrufbenachrichtigungen angezeigte Name und auch der während des Anrufs selbst angezeigte Name manipuliert werden konnte. Es sei Angreifern durch Modifikationen der Anrufinitiierungsanfragen möglich gewesen, diesen Namen beliebig zu ändern. Somit seien Angreifer in der Lage gewesen, die Identität des Anrufers zu fälschen. Sie konnten damit dem Empfänger des Anrufs einen beliebigen Namen anzeigen. Abbildung 3: Eine Sicherheitslücke erlaubte die Anzeige einer anderen Anruferidentität, etwa vom angeblichen CEO. Die gesamte Analyse von Check Point Research findet sich in einem Blogbeitrag. Auch wenn, wie eingangs erwähnt, diese konkreten Schwachstellen von Microsoft geschlossen wurden, bleibt Microsoft Teams ein attraktives Ziel für Angreifer. Im Oktober 2025 hat Microsoft einen Sicherheitshinweis veröffentlicht, der diesbezüglich erneut sensibilisiert. Dort werden sowohl mögliche Angriffsketten wie auch Abwehrmaßnahmen erläutert. Darüber hinaus stellt Microsoft einen Leitfaden zur Absicherung von Teams zur Verfügung.

Collaboration-Tools als Angriffsfläche Angesichts der wichtigen Rolle die Collaboration-Tools in der heutigen Arbeitswelt spielen, werden sie auch weiterhin ein attraktives Ziel für Angreifer bleiben. Dies gilt für alle Lösungen gleichermaßen, wenn sie in der Kommunikation von Unternehmen eine wesentliche Rolle spielen. Analogien zur E-Mail-Kommunikation kommen nicht von ungefähr. Wann immer eine digitale Kommunikation mit interessanten Informationen stattfindet, bei der auch Vertrauen eine Rolle spielt, ruft dies unweigerlich Angreifer auf den Plan. Selbst wenn das Abziehen von Informationen nicht gelingt, ist ein beeinträchtigtes Vertrauen ebenfalls ein nachteiliger Effekt für die Geschäftstätigkeit. Daher müssen Unternehmen und IT-Teams alle Lösungen, die zur internen und externen Kommunikation eingesetzt werden, in Sachen Sicherheit mit der gleichen Sorgfalt behandeln.