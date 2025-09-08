Umstellung: Azure-Konten und Multifaktor-Authentifizierung

Ende des Jahres 2023 hat Microsoft die Secure Future Initiative (SFI) vorgestellt, die unter anderem zum Ziel hat, die Microsoft-Umgebungen gegenüber Angriffen zu härten. Dazu gehört auch eine verpflichtende Multifaktor-Authentifizierung für wichtige Konten und Zugänge. Dies sei eine der wirksamsten verfügbaren Sicherheitsmaßnahmen und würde die Mehrzahl der Angriffe auf Konten blockieren, hieß es bei der Ankündigung seinerzeit.

In der Phase 1 im Oktober 2024 gehörten zu den Lösungen mit verpflichtender Multifaktor-Authentifizierung das Einloggen in das Azure Portal, in das Microsoft Entra Admin Center sowie das Intune Admin Center. Betroffen davon sind die CRUD-Vorgänge (Create, Read, Update und Delete).

Zum 1. Oktober 2025 stellt Microsoft eine Reihe von Konten auf die obligatorische Multifaktor-Authentifizierung um. Die zwangsweise Multifaktor-Authentifizierung gilt für alle Benutzer, die sich bei den unten genannten Anwendungen anmelden, unabhängig von ihrer Administratorrolle. Davon sind auch Testumgebungen betroffen, nicht nur Systeme im produktiven Einsatz.

Von der Multifaktor-Authentifizierung betroffene Azure-Konten Mit der Phase 2 beginnt am 1. Oktober 2025 die schrittweise Erzwingung der Multifaktor-Authentifizierung für folgende Anwendungen: Azure CLI (Befehlszeilenschnittstelle)

Azure PowerShell

Azure SDK

Mobile Azure-App

IaC (Infrastructure as Code) (verwenden von Azure-CLI oder PowerShell-IDs)

REST-API (Steuerungsebene) Sobald die MFA-Erzwingung beginnt, müssen sich alle Konten, die sich dort anmelden die Multifaktor-Authentifizierung durchführen. Die obligatorische Multifaktor-Authentifizierung gilt auch für Break-Glass- oder Notfallzugriffskonten. Da die betroffenen Anwendungen ja durchaus auch in Zusammenhang mit automatisierten Skripten stehen können, sollten Admins bei der Suche nach betreffenden Stellen besondere Aufmerksamkeit walten lassen.