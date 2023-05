Die Unterschiede zwischen Cloud Backup und Cloud Storage

Cloud-Storage-Services können verwirrend sein, und leider hat die Kommunikation der Dienstanbieter nicht viel dazu beigetragen, die Unterschiede zwischen Cloud Backup und Cloud-Speicher klar zu definieren. Wenn dann noch Cloud-basierte Dateisynchronisierungs- und Freigabedienste hinzukommen, kann die Bestimmung des Angebots von Cloud-Diensten sogar noch komplizierter werden.

Natürlich neigen die Anbieter zu ausführlichen Beschreibungen ihrer Dienste, um die Attraktivität ihrer Produkte zu erhöhen, aber unterm Strich adressieren bestimmte Dienste bestimmte Bedürfnisse, und eine Übertreibung der Fähigkeiten eines Cloud-Dienstes wird wahrscheinlich zu enttäuschten Kunden führen.

Einige Cloud-Backup-Dienste sichern Daten, die sich bereits außerhalb des Unternehmens befinden, indem sie Daten von einem Cloud-System in ein anderes kopieren, um sicherzustellen, dass mindestens zwei Kopien der Daten vorhanden sind. Zu dieser Art von Cloud-basierten Daten gehören die Daten, die von Recheninstanzen in der Cloud und von webbasierten SaaS-Anwendungen wie Microsoft 365 , Google Workspace und Salesforce verwendet werden. Obwohl die SaaS-Anbieter ihre eigenen internen Data-Protection -Verfahren haben, bietet die Sicherung in einer separaten Cloud eine weitere Sicherheitsebene. Einige SaaS -Anbieter berechnen Gebühren von bis zu 10.000 US-Dollar für die Wiederherstellung von Daten, die aufgrund von Benutzerfehlern verloren gegangen sind oder beschädigt wurden. Eine Sicherungskopie der Daten kann Unternehmen dabei helfen, solche zusätzlichen Kosten zu vermeiden.

Angesichts der Anzahl und der Reife der Cloud-Backup-Anbieter gehört Cloud-Backup zu den heute am häufigsten genutzten Cloud-Diensten und wird häufig als verwalteter Backup-Service bezeichnet, der von einem Managed Service Provider (MSP) bereitgestellt wird. Er wird auch als Backup as a Service (BaaS) bezeichnet, der die Datensicherung der physischen Server , virtuellen Server , Container , Laptops und Datenbanken eines Unternehmens in der Cloud ermöglicht. Obwohl lokale Daten in der Cloud gesichert werden, bieten die meisten Dienste ein hybrides Modell an, bei dem die neuesten Sicherungskopien für eine bestimmte Zeit im lokalen Rechenzentrum aufbewahrt werden, um schnellere Wiederherstellungen zu ermöglichen. Ein Cloud-Backup-MSP kann den Dienst über seine eigene Cloud oder über einen Public-Cloud -Dienstanbieter wie AWS , Microsoft Azure oder Google Cloud offerieren.

Die Leistung von Objektspeichern ist jedoch möglicherweise nicht akzeptabel, wenn eine Wiederherstellung in der Cloud erforderlich ist. Um die in der Regel geringere Leistung von Objektspeichern zu optimieren, speichern die Produkte mehrerer Anbieter die neuesten Datensicherungen oder -replikationen vor Ort, wo sie schnell wiederhergestellt werden können. Viele bieten auch optionale virtuelle Repräsentationen ihrer Produkte an, die auf Cloud-Instanzen laufen und Block- oder Dateispeicher für die aktuellsten Datenkopien verwenden. Beide Ansätze tragen zur Lösung von Leistungsproblemen bei der Cloud-Wiederherstellung bei.

Backup als Service ist nicht die einzige Definition von Cloud-Backup. Viele Produkte, darunter Backup-Software, speziell entwickelte Backup-Appliances, Deduplizierungs -Speicherziele, Sekundärspeicher und sogar Primärspeicher , können auf Public-Cloud-Speicher sichern und die Cloud-Ressource wie ein lokal installiertes Backup -Ziel verwenden. Die Anbieter bezeichnen dies als Cloud-Backup, obwohl der Cloud-Dienst nicht unbedingt nur für Backup-Aktivitäten ausgelegt ist. Die Kunden zahlen für die Software, die Hardware oder das System, das die Daten in die Cloud sendet, und für die monatlichen Abonnementkosten für die Speicherung dieser Daten in der Public Cloud. Einige Speicheranbieter berechnen auch einen Lizenzzuschlag für die Daten, die von ihrer lokal installierten Plattform in die Public Cloud verschoben werden. Bei dem Public-Cloud-Speicher handelt es sich in den meisten Fällen um Objektspeicher und nicht um die bekannteren Block - und Dateispeicher , die normalerweise in Rechenzentren installiert sind.

Die BaaS-Abonnementlizenzen sind sehr unterschiedlich und reichen von 0,05 US-Dollar pro GB und Monat bis zu 1,50 US-Dollar pro GB und Monat. Die Höhe der Gebühren hängt von den angebotenen Diensten ab, von der Anzahl der Clouds , in denen die Daten gespeichert sind, davon, ob die Daten sowohl vor Ort als auch in der Cloud aufbewahrt werden, von den Aufbewahrungsfristen und von der Möglichkeit, die Sicherungsdaten zu durchsuchen oder virtuelle Sicherungskopien für DevOps und Test-Dev weiterzuverwenden. In Bezug auf die DR-Bereitschaft können die Preise für Cloud-Backups je nach den erforderlichen Recovery Time Objectives (RTOs) und Recovery Point Objectives (RPOs) schwanken. Bei einem Preisvergleich zwischen MSPs muss sichergestellt werden, dass der Vergleich für dieselben Daten und Dienste erfolgt.

Die Cloud-Datensicherung für Unternehmen hat ihre Wurzeln in eher verbraucherorientierten Datensicherungsdiensten, die vor etwa 15 oder 20 Jahren begannen, Sicherungsangebote zu machen. Viele der Pioniere wie Carbonite, Backblaze und SpiderOak - neben vielen anderen - bieten nach wie vor Cloud-Backup für Privatanwender an, haben sich aber auch zu praktikablen Alternativen für kleine und mittlere Unternehmen sowie für die Datensicherung in Unternehmen entwickelt.

All diese Funktionen wirken sich auf die monatlichen Abonnementgebühren aus. Der für Unternehmen lästigste und überraschendste Aspekt der Cloud-Speicherung sind die Gebühren für die Datenauslagerung, also das Zurückholen der Daten aus der Cloud (Egress). Grundsätzlich wird eine Gebühr für die Übertragung von Daten aus dem Cloud-Speicher erhoben. Es handelt sich dabei nicht um eine versteckte Gebühr, aber es ist oft schwierig, sie vorherzusehen und im Auge zu behalten, da die meisten Benutzer nicht genau wissen, wie häufig sie auf ihre Daten zugreifen und wie viele Daten übertragen werden - beides kann dazu führen, dass sich die Gebühren für die Datenübertragung summieren.

Es gibt auch viele nicht so offensichtliche Gebühren für Cloud-Speicher, so dass es wichtig ist, die betrieblichen Details zu verstehen, da zusätzliche Gebühren für Aktivitäten wie die folgenden anfallen können:

Das erste Problem mit dieser Definition ist, dass sie nicht zwischen Public- und Private-Cloud-Speicher unterscheidet. Jeder Speicheranbieter bewirbt seinen Speicher für Private Clouds, was den Eindruck erweckt, dass eine Cloud in Wirklichkeit ein Rechenzentrum sein könnte. Das ist eine brauchbare Darstellung, obwohl einer privaten Cloud einige der attraktivsten Merkmale eines Public-Cloud-Dienstes fehlen. Für die Zwecke dieses Artikels konzentriert sich die Diskussion über Cloud-Speicher auf Public-Cloud-Speicherdienste.

Cloud-Speicher oder Cloud Storage wird im Allgemeinen als Objektspeicherressource definiert, die durch Zugriff auf einen Public-Cloud-Dienst verfügbar sind. Er wird oft als kostengünstige Speicheroption im Vergleich zum Einsatz von Speichersystemen am eigenen Standort angesehen. In Wirklichkeit ist Cloud Storage jedoch nicht ganz so einfach, wie diese beiden Konzepte vermuten lassen.

Cloud-Speicherprodukte verstehen

Public-Cloud-Speicherdienste unterscheiden sich erheblich. Es gibt Optionen für dedizierte Flash-SSDs oder HDDs, die nicht mit anderen Cloud-Speicher-Nutzern (Tennants) geteilt werden. Die Dienste können sogar bestimmte Leistungsparameter festlegen, die durch die IOPS von Flash-SSDs definiert sind. Da Cloud-Speicherdienste immer exklusiver und leistungsspezifischer werden, steigen die Abonnementkosten erheblich.

Eine Vielzahl von Cloud-Speicheroptionen ist eine Notwendigkeit. Verschiedene Anwendungen haben unterschiedliche Anforderungen an die Speicherleistung und -architektur. Ein Programm zur Verarbeitung von E-Commerce-Online-Transaktionen erfordert eine viel höhere Leistung als eine allgemeine Webseite. Unternehmen haben oft Sicherheitsanforderungen, die die gemeinsame Nutzung von Laufwerken mit anderen Nutzern aus Gründen der Einhaltung von Vorschriften oder gesetzlichen Bestimmungen verbieten, so dass ein Cloud-Dienst in der Lage sein muss, dieses Maß an Isolierung zu bieten.

Die Vielfalt der Cloud-Speicher-Alternativen und Anwendungsfälle hat zu einem verstärkten Wettbewerb bei Public-Cloud-Speichern geführt. Es gibt jetzt mehrere Softwareanbieter, die ihre eigenen Cloud-Speicherdienste in Public Clouds offerieren und mit den nativen Speicheroptionen der Public Clouds konkurrieren. Anbieter wie Elastifile - das 2019 von Google übernommen wurde -, Qumulo und Zadara bieten alle Cloud-Storage-Abonnementalternativen in denselben öffentlichen Service-Clouds an.

Ähnliche Cloud-Storage-Angebote stellen eine weitere Art von Abonnement-Service dar, der von den großen Anbietern wie Dell EMC, NetApp und Oracle Exadata angeboten wird. Sie bringen ihre Ausrüstung in Rechenzentren unter, die von großen Colocation-Anbietern wie Equinix und QTS betrieben werden und sich in unmittelbarer Nähe zu den Rechenzentren der Cloud-Anbieter befinden. Die Rechenzentren sind über Hochleistungsleitungen mit hoher Bandbreite miteinander verbunden. Diese Dienste ermöglichen es den Kunden, bekannte Speicherdienste mit ihren Cloud-Anwendungen zu nutzen. Die Kosten sind höher als bei nativem Public-Cloud-Speicher, aber diese Arrangements bieten auch mehr Leistung - vor allem im großen Maßstab - und ein größeres Gefühl der Kontrolle über die Datensicherheit.

Ein weiterer Aspekt der Cloud-Speicherung, der für Verwirrung sorgen kann, ist das Konzept des Cloud-Storage-Gateways, das als Vermittler zwischen den Daten vor Ort und der Speicherung in der Cloud dient. Cloud-Storage-Gateways sehen aus wie ein lokaler Sekundärspeicher. Sie bieten in der Regel eine native Block- (iSCSI oder Fibre Channel) oder Dateischnittstelle (NFS oder SMB) und einige sogar eine S3-Objektschnittstelle. Cloud-Speicher-Gateways können als Ziele für Backup, Speicherreplikation, Serverreplikation oder Archivierung eingesetzt werden. Sie deduplizieren, komprimieren und verschlüsseln optional die Daten, bevor sie an einen Public-Cloud-Objektspeicher gesendet werden. Bei diesem Public-Cloud-Speicher kann es sich um einen Standard-Objektspeicher, einen Cool-Objektspeicher oder einen Cold Storage handeln, je nachdem, welche Anforderungen der Kunde an die Zugriffszeit auf die Daten stellt. Die Gateways senken die Kosten für die Speicherung in der Cloud, indem sie die Daten vor der Speicherung in der Cloud deduplizieren und komprimieren. Darüber hinaus ermöglichen die Gateways außerdem eine schnelle Wiederherstellung, vorausgesetzt, die benötigten Daten befinden sich noch auf dem Gateway-Gerät.

Das Problem mit Cloud-Speicher-Gateways ist, dass der Zugriff auf die in der Cloud gespeicherten Daten nur über das Gateway möglich ist. Ein nativer Zugriff auf die Daten in der Cloud ist nicht möglich. Das bedeutet, dass für die Ausfallsicherheit mindestens zwei Gateways erforderlich sind - ein physisches und ein virtuelles - für den Fall, dass eines ausfällt oder nicht zugänglich ist, und wahrscheinlich mehrere Gateway-Instanzen zum Schutz vor regionalen Katastrophen. Hinzu kommt das Problem der Gebühren für die Auslagerung von Cloud-Speicher. Da der Zugriff auf die Daten nur über das Cloud-Storage-Gateway möglich ist, müssen alle nicht im Gateway zwischengespeicherten Daten aus dem Cloud-Storage abgerufen werden. Das treibt die Gebühren für den Speicherabruf in die Höhe.

Eine weitere Implementierung von Cloud-Storage, die sich zunehmender Beliebtheit erfreut, ist Hybrid-Cloud-Storage. Mit der Ausweitung der Public-Cloud-Services auf die Räumlichkeiten der Kunden durch Angebote wie AWS Snowballund Outposts, Azure Stack und Oracle Exadata [email protected] verschwimmen die Grenzen zwischen Public-Cloud-Speicher und lokalem Speicher. In jedem Fall ist der Speicher in der Hardware enthalten, die beim Kunden vor Ort installiert wird. AWS und Oracle verlangen Abonnementgebühren für die vor Ort genutzten Dienste, sind aber gleichzeitig elastisch und bedarfsorientiert. Microsofts Azure Stack ist ein wenig anders. Azure arbeitet mit großen Serveranbietern zusammen, die die Azure Stack-Hardware verkaufen, und Microsoft lizenziert die Dienste auf Abonnementbasis.

In Anbetracht der verschiedenen Definitionen, Erscheinungsformen und Anwendungsfälle von Cloud-Storage ist es wichtig, genau zu wissen, was jeder einzelne Speicher umfasst und, was noch wichtiger ist, was tatsächlich benötigt wird.