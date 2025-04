Die 9 häufigsten Ursachen für plötzliche Netzwerkspitzen

Plötzlich auftretende Netzwerkspitzen können zu erheblichen Problemen in IT-Infrastrukturen führen: von Leistungseinbrüchen über unerwartete Ausfälle bis hin zu Sicherheitslücken. Gerade in Zeiten hybrider Arbeitsmodelle, steigender Cloud- und KI-Nutzung sowie zunehmender Automatisierung nimmt die Komplexität von Netzwerken stetig zu.

Für IT-Verantwortliche wird es daher immer wichtiger, die Ursachen für plötzliche Traffic-Spitzen zu kennen und geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. In diesem Artikel beleuchten wir die häufigsten Auslöser solcher Peaks und zeigen praktische Ansätze zur Prävention und Analyse auf.

Eine der prominentesten Ursachen für einen plötzlichen Traffic-Anstieg sind zeitgleich durchgeführte Software-Updates. Insbesondere betriebssystembedingte Updates von Windows, macOS oder Linux-Distributionen können bei zentral gesteuerter Auslieferung in kurzer Zeit massive Datenmengen erzeugen. Dies betrifft sowohl Client- als auch Server-Infrastrukturen. Ein Beispiel hierfür ist Microsofts Patch Tuesday, der in vielen Netzwerken regelmäßig zu erhöhtem Datenverkehr führt, insbesondere wenn WSUS (Windows Server Update Services) nicht effizient konfiguriert wurde. Auch Mobile Device Management Systeme ( MDM ) können Traffic-Spitzen verursachen, wenn viele Geräte gleichzeitig Updates empfangen.

5. Nutzerverhalten: Streaming, Cloud und Schatten-IT

Die Netzauslastung steigt auch durch die unkontrollierte Nutzung der Mitarbeitenden. Ob Videostreaming in der Mittagspause, spontanes Hochladen grosser Dateien in Cloud-Speicher oder BYOD (Bring Your Own Device) – das Nutzerverhalten beeinflusst die Netzwerkauslastung massiv.

Insbesondere seit der verstärkten Nutzung hybrider Arbeitsumgebungen kommt es durch die gleichzeitige Nutzung von Videokonferenzen und VPN-Verbindungen zu einer erhöhten Belastung, die bei traditionellen Netzwerke nicht einkalkuliert wurden.

Ursachen:

Videokonferenzen mit hoher Auflösung (zum Beispiel Zoom, Teams, WebEx).

Cloud-Synchronisation von Diensten wie OneDrive, Google Drive, Dropbox.

Streaming-Dienste, die im Hintergrund laufen (Spotify, YouTube).

KI-basierte Anwendungen und Tools, die große Datenmengen verarbeiten.

IoT-Geräte in BYOD-Umgebungen mit kontinuierlichem Datentransfer.

Maßnahmen: