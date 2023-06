Das Risiko Schatten-IT mit einem CASB reduzieren

Schatten-IT ist eine ständige Herausforderung für IT-Experten, die auf der Suche nach nicht autorisierten Anwendungen und Diensten sind, die in ihren Netzwerken laufen. Unternehmen können eine Vielzahl von Tools und Praktiken einsetzen, um Schatten-IT zu bekämpfen. Eine der interessanteren Ansätze ist der Einsatz eines Cloud Access Security Brokers (CASB).

Der Einsatz eines Cloud Access Security Broker

Eine Möglichkeit, Schatten-IT zu unterbinden - vor allem, wenn sie durch den Zugriff auf Cloud-basierte SaaS-Ressourcen entsteht - besteht darin, den von den Benutzern generierten Datenverkehr zu überprüfen. Viele Produkte und Dienste untersuchen den Datenverkehr, um fragwürdigen Code zu entdecken. Für große Unternehmen, die täglich Billionen von Bytes an Daten bewegen, ist jedoch ein Cloud Access Security Broker (CASB) eine nützliche Option.

Man kann sich ein CASB als eine Reihe leistungsstarker Sensoren vorstellen, die den Datenverkehr auf der Grundlage von internen Regeln und Richtlinien überwachen. CASBs können über die Cloud oder im Rechenzentrum des Unternehmens bereitgestellt werden. Sie sind bei den großen Cloud-Anbietern, darunter AWS, Microsoft und Google, sowie bei MSPs erhältlich.

CASBs schützen die an die Cloud gesendeten Daten, indem sie zunächst die von Firewalls und Gateways erfassten Protokolldaten analysieren. Wenn das CASB feststellt, dass die Daten ausreichend sicher und geschützt sind, werden sie an ihr Ziel weitergeleitet. Das gleiche Verfahren gilt für Daten, die von einer Cloud-Ressource generiert werden, die an einen Nutzer gerichtet ist.