Remote Desktop: Was tun, wenn der Bildschirm schwarz bleibt?

Wenn die Sitzungen von Benutzern des Windows 11 Remote Desktop einen vollständig schwarzen Bildschirm anzeigen, können sie keine ihrer üblichen Desktop-bezogenen Aufgaben ausführen – was dieses Problem zu einer Top-Priorität für Helpdesk-Mitarbeiter und Remote-Desktop-Administratoren macht.

Benutzer können ihren Endpunkt nicht einfach neu starten, um das Problem zu beheben, was bei einem lokalen Desktop funktionieren könnte. Als IT-Administratoren und Helpdesk-Mitarbeiter benötigen Sie einen Plan, um die Ursache des schwarzen Bildschirm schnell zu diagnostizieren und die Sitzung wieder funktionsfähig zu machen.

Diese sieben Schritte können zwar die häufigsten Probleme beheben, die mit dem Remote Desktop Protocol (RDP) und Windows 11 auftreten können, aber viele dieser Schritte zum Troubleshooting gelten auch für Windows 10 und Windows Server 2016, 2019 und 2022.

1. Windows-Updates verwalten

Eine der häufigsten Ursachen für Remote-Desktop-Probleme mit Windows 11 sind Windows-Updates. Wenn ein entferntes System ein Windows-Update durchführt, werden die Remote-Desktop-Dienste unterbrochen. Das führt dazu, dass auf dem Remote Desktop ein schwarzer Bildschirm angezeigt wird, bis das System mit der Aktualisierung fertig ist und neu gestartet wird.

Es ist immer gut, über die Windows-Updates auf dem Laufenden zu bleiben und sicherzustellen, dass Ihr System die neuesten Updates ausführt, aber neue Updates können unerwartete Probleme verursachen. Während des Windows-10-Zyklus gab es ein Update, das auch die Remotedesktopdienste zum Absturz brachte. Das sollte Sie daran erinnern, dass Sie die neusten Updates immer testen sollten, bevor Sie sie für Ihre Endbenutzer bereitstellen, da sie Probleme verursachen können. Sie sollten in Erwägung ziehen, den Windows-Update-Dienst in der Live-Produktion von VDI zu deaktivieren, insbesondere wenn Sie eine Image-Management-Technologie wie Citrix Machine Creation Services verwenden.

Der beste Weg, mit Windows Updates umzugehen, ist, sie entweder in das Golden Image Ihres Desktop Hosts zu integrieren, wenn Sie ein Image Management System verwenden, oder Ihre Remote Desktop Hosts einmal im Monat außerhalb der offiziellen Arbeitszeiten zu aktualisieren. Das kann so einfach sein wie das Starten der Windows-Update-Dienste einmal im Monat an einem Sonntagabend und das Ausführen der Updates. Sie können auch ein PowerShell-Modul verwenden, um Windows-Updates zu verwalten.