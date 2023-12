IT-Jobs: Was macht ein Netzwerkentwickler?

Für die Implementierung von hybriden und Multi-Cloud-Bereitstellungen benötigen Unternehmen erfahrene Mitarbeiter, die unterschiedliche IT-Umgebungen miteinander verbinden. Diese Anforderung macht den Job des Cloud-Netzwerkentwicklers so verlockend.

Bevor Sie sich für die Stelle bewerben, sollten Sie jede potenzielle Rolle eines Cloud-Netzwerkentwicklers bewerten. Werfen Sie einen genaueren Blick auf die täglichen Aufgaben und Erwartungen der Stelle sowie auf die Ausbildung, die Fähigkeiten und die Erfahrung, die Sie möglicherweise benötigen.

Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Cloud-Netzwerkentwicklern Im Allgemeinen ist ein Cloud-Netzwerkentwickler ein Netzwerkspezialist, der die Lücke zwischen etablierten Unternehmens-LANs und neuen Private-Cloud- und Public-Cloud-Implementierungen schließt. Die meisten Cloud-Netzwerkentwickler unterstehen leitenden IT-Mitarbeitern oder einer Verbindungsperson im Unternehmen, beispielsweise dem Leiter des Cloud-Betriebs. Sie sind für die Implementierung, Konfiguration, Wartung und Unterstützung eines Cloud-Netzwerks sowie für verschiedene andere Cloud-Dienste verantwortlich. Zu den Aufgaben gehören häufig: Design : Anwendung eines umfassenden Verständnisses von Netzwerktechnologien und -konzepten. Dazu gehören Routing, Switching, Firewalls sowie Netzwerküberwachung und -verwaltung. Sie entwickeln, testen und aktualisieren Unternehmensnetzwerkarchitekturen innerhalb der wichtigsten Cloud-Plattformen wie AWS, Google Cloud Platform und Microsoft Azure.

: Anwendung eines umfassenden Verständnisses von Netzwerktechnologien und -konzepten. Dazu gehören Routing, Switching, Firewalls sowie Netzwerküberwachung und -verwaltung. Sie entwickeln, testen und aktualisieren Unternehmensnetzwerkarchitekturen innerhalb der wichtigsten Cloud-Plattformen wie AWS, Google Cloud Platform und Microsoft Azure. Verwaltung : Sie aktualisieren, patchen und warten die gesamte Infrastruktur, auf der die private oder hybride Cloud läuft.

: Sie aktualisieren, patchen und warten die gesamte Infrastruktur, auf der die private oder hybride Cloud läuft. Überwachung : Überwachung der Nutzung, Leistung und Verfügbarkeit der Cloud-Netzwerkinfrastruktur und ihrer Dienste.

: Überwachung der Nutzung, Leistung und Verfügbarkeit der Cloud-Netzwerkinfrastruktur und ihrer Dienste. Dokumentation : Zusammenarbeit mit Entwicklern, Architekten und IT-Support-Teams bei der Erstellung von Leitfäden, Verfahren, Schulungen und anderen Unterlagen für Audits und die Einhaltung von Vorschriften sowie zur Aufrechterhaltung des Cloud-Netzwerks und seiner Dienste.

: Zusammenarbeit mit Entwicklern, Architekten und IT-Support-Teams bei der Erstellung von Leitfäden, Verfahren, Schulungen und anderen Unterlagen für Audits und die Einhaltung von Vorschriften sowie zur Aufrechterhaltung des Cloud-Netzwerks und seiner Dienste. Sicherheit : Unterstützung der Architektur, des Entwurfs, der Implementierung und der Einhaltung von Vorschriften für eine effektive Sicherheit des Cloud-Netzwerks.

: Unterstützung der Architektur, des Entwurfs, der Implementierung und der Einhaltung von Vorschriften für eine effektive Sicherheit des Cloud-Netzwerks. Integration : Führen bei Bedarf Netzwerkintegrationsarbeiten durch, um hybride oder Multi-Cloud-Modelle zu unterstützen, zum Beispiel die Verbindung einer Private Cloud mit AWS.

: Führen bei Bedarf Netzwerkintegrationsarbeiten durch, um hybride oder Multi-Cloud-Modelle zu unterstützen, zum Beispiel die Verbindung einer Private Cloud mit AWS. Troubleshooting: Identifizierung und Behebung von Netzwerkproblemen. Diese Aufgabe erstreckt sich oft auch auf Disaster-Recovery-Operationen und umfasst einen 24/7-Rufbereitschaftsdienst, um eine ständige Netzwerkunterstützung zu gewährleisten.

Ausbildung und Zertifizierungen Ein qualifizierter Cloud-Netzwerkentwickler sollte über eine Mischung aus formaler Ausbildung und Branchenzertifizierung verfügen. Ein Bachelor-Abschluss in Informatik oder IT ist die Grundlage für jede Rolle als Cloud-Netzwerkentwickler. Aufbaustudiengänge sind hilfreich, aber normalerweise nicht erforderlich. Obwohl ein Abschluss oft erwartet wird, achten potenzielle Arbeitgeber zunehmend auf eine Reihe von in der Branche anerkannten Zertifizierungen. Cloud-Dienste und -Ressourcen entwickeln sich ständig weiter. Daher sind ständige Weiterbildung und Zertifizierung wichtige berufliche Anforderungen. Investieren Sie die Zeit – und das Geld – in entsprechende Zertifizierungskurse und Prüfungen. Cloud-Netzwerkentwickler verfügen häufig über professionelle Zertifizierungen mit Schwerpunkt auf Cloud-, Netzwerk- oder Sicherheitsthemen, wie zum Beispiel: Cisco Certified Network Associate (CCNA)

Cisco Certified Network Professional (CCNP)

Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) from (ISC) 2

Red Hat Certified Engineer (RHCE) Einige Arbeitgeber, die bestimmte Public-Cloud-Anbieter nutzen, bevorzugen Netzwerk- oder Architekturzertifizierungen dieser Anbieter. Beispiele hierfür sind: AWS Certified Solutions Architect

AWS Certified Advanced Networking

Google Cloud Professional Cloud Network Engineer

Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert Schließlich kann es sein, dass in Stellenausschreibungen für Cloud-Netzwerkentwickler zertifizierte Fachkenntnisse über Industriestandards gefordert werden, die für die Branche des Arbeitgebers relevant sind, wie beispielsweise: Information Technology Infrastructure Library (ITIL)

Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT)

Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) Abbildung 1: Sehen Sie die Fähigkeiten von Cloud-Netzwerkentwicklern auf einen Blick.

IT-Berufserfahrung Der Beruf des Cloud-Netzwerkentwicklers ist kein Einstiegsberuf und das Bestehen einer Zertifizierungsprüfung ersetzt nicht die in der Praxis verbrachte Zeit. Arbeitgeber suchen Kandidaten mit nachgewiesener Erfahrung und Fachkenntnis in der Entwicklung, Bereitstellung, Verwaltung und Fehlerbehebung von lokalen und Cloud-Netzwerken. Wie in vielen anderen Netzwerkberufen sind auch hier fundierte Kenntnisse in der Systemverwaltung von Rechenzentren erforderlich. Sie sollten Kompetenzen in den Bereichen Audit-Protokollierung, Incident-Management, Virtualisierung und Simple Network Management Protocol (SNMP) nachweisen. Die Bewerber bringen oft mehr als fünf Jahre Erfahrung als Windows-Server- oder anderer Betriebssystem-Administrator mit. Die in Netzwerkfunktionen verbrachte Zeit ist wertvoll. Weisen Sie bei Ihrer Bewerbung auf Ihre Arbeit bei der Verbindung und Lenkung des Datenverkehrs zwischen LANs und WANs hin. Potenzielle Arbeitgeber suchen in der Regel einen Cloud-Netzwerkentwickler mit mindestens drei bis fünf Jahren Erfahrung in der Implementierung, Konfiguration und Unterstützung komplexer Netzwerkinfrastrukturen. Potenzielle Arbeitgeber fragen die Bewerber in der Regel nach ihrer Erfahrung mit den folgenden Themen: WAN-Umgebungen

Virtualisierung und virtuelles LAN

Internet-Konnektivität

Cloud-Dienste

VPN-Technologien Zeigen Sie Ihr detailliertes Wissen über die wichtigsten Netzwerkkonzepte und -technologien, wie TCP/IP, DNS, HTTP, drahtlose und verteilte Netzwerke. Darüber hinaus sollten Sie spezielle Netzwerkprotokolle abdecken, wie zum Beispiel: Interior Gateway Routing Protocol und Enhanced IGRP

Routing Information Protocol (RIP)

Open Shortest Path First (OSPF) Bewerber für den Beruf des Cloud-Netzwerkentwicklers müssen außerdem Fachwissen über Netzwerksicherheitsarchitektur, -protokolle und -praktiken nachweisen. Die Bewerber sollten mit Sicherheitskontrollen vertraut sein, einschließlich: Firewalls

physische Kontrollen

Verschlüsselung

Authentifizierung und Autorisierung

sichere Sockets Layer

Schwachstellensuche und -behebung

Verwaltung von Systemen zur Erkennung und Verhinderung von Eindringlingen

Sicherheitsüberwachung Ein Cloud-Netzwerkentwickler sollte wissen, wie man Cloud-Dienste und -Integration einsetzt und verwaltet. Auffrischung der Kenntnisse über Public-Cloud-APIs und Protokolle, die Hybrid Clouds ermöglichen. Einige Arbeitgeber erwarten praktische Erfahrungen mit dem Public-Cloud-Anbieter, den sie nutzen oder zu nutzen planen.

Fragen zum Vorstellungsgespräch für Cloud-Netzwerkentwickler Vorstellungsgespräche für eine Stelle als Cloud-Netzwerkentwickler können eine erstaunliche Bandbreite an Themen abdecken. Ein typischer Bewerber kann mit Fragen wie den folgenden rechnen: Welche Cloud-Netzwerküberwachungs- oder Cloud-Sicherheitssysteme haben Sie in früheren Positionen verwendet und warum?

Was sind die wichtigsten Komponenten einer Public-Cloud-Plattform? Diese Frage könnte sich auf eine bestimmte Plattform beziehen, die in diesem Unternehmen verwendet wird.

Hatten Sie mit Sicherheitsverletzungen zu tun? Wie haben Sie sich auf Sicherheitsangriffe vorbereitet?

Was ist ein Cloud-Computing-Hypervisor und welche Typen haben Sie verwendet?

Wie sehen die verschiedenen Cloud-Computing-Implementierungen in Rechenzentren aus?

Was ist eine Multi-Cloud-Strategie? Mit welchen Arten von Multi-Cloud-Strategien haben Sie bereits gearbeitet?

Welcher Zusammenhang besteht zwischen Cloud Computing, Edge- und Fog-Computing?

Können Sie mir etwas über Ihre Erfahrungen mit einem Aspekt der Netzwerktechnologie erzählen? Der Interviewer kann sich für eine allgemeine Netzwerktechnologie entscheiden oder auf spezifische Aspekte eingehen.

Welchen Hintergrund haben Sie bei der Unterstützung von DevOps-Projekten?

Wie planen Sie Hochverfügbarkeit in der Cloud? Was können Sie tun, wenn die Verfügbarkeitsanforderungen das Budget überschreiten?

Cloud-Netzwerkentwickler versus Netzwerkentwickler Der Hauptunterschied zwischen Netzwerkentwicklern und Cloud-Netzwerkentwicklern ist der Aufgabenbereich. Beide Rollen konzentrieren sich auf Netzwerke, Netzwerktechnologien – wie Routing und Switching – und Netzwerksicherheit. Ein Netzwerkentwickler konzentriert sich im Allgemeinen auf lokale Rechenzentren, um das physische LAN, das das Unternehmen betreibt, zu erstellen, zu sichern und zu warten. Er wählt physische Netzwerkhardware und -verbindungen aus, stellt sie bereit, konfiguriert und behebt Probleme und verbindet das LAN mit einem WAN, beispielsweise dem Internet. In seiner reinsten Form konzentriert sich ein Cloud-Netzwerkentwickler ausschließlich auf Cloud-Netzwerke. Der Entwickler entwirft, implementiert und verwaltet die Cloud-Ressourcen und -Services, die für eine Netzwerkumgebung benötigt werden, auf der eine Cloud-Workload läuft. Die grundlegenden Netzwerkprobleme sind in beiden Rollen fast identisch. Allerdings arbeiten Cloud-Netzwerkentwickler theoretisch nicht mit der zugrunde liegenden Netzwerkhardware. Stattdessen erstreckt sich ihr Fachwissen auf Cloud-Dienste. So kann ein Cloud-Netzwerktechniker beispielsweise Amazon Virtual Private Cloud oder AWS Network Firewall bereitstellen und verwalten, während ein Netzwerkentwickler ein VPN und eine Firewall für das Rechenzentrum verwendet. In der Realität können sich die Rollen in erheblichem Maße überschneiden, wobei Cloud-Netzwerkentwickler die Arbeit im LAN und Netzentwickler die Netzwerkaufgaben in der Cloud übernehmen. Netzwerkentwickler und Cloud-Netzwerkentwickler arbeiten nie in einem Vakuum. Sie sind alle Mitglieder eines größeren Teams von Architekten, Entwicklern und Administratoren, das die IT-Umgebung des Unternehmens erstellt und betreibt. Zusammenarbeit und Kommunikation sind entscheidend für den Erfolg.