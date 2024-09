Die Unterschiede zwischen statischem und dynamischen Routing

Statisches und dynamisches Routing sind zwei Methoden, mit denen bestimmt wird, wie ein Netzwerkpaket an sein Ziel gesendet wird.

Statische Routen werden vor jeder Netzwerkkommunikation konfiguriert. Beim dynamischen Routing hingegen müssen Router Informationen mit anderen Routern austauschen, um Pfade durch das Netzwerk zu ermitteln. Statisches und dynamisches Routing werden je nach Bedarf eingesetzt, und einige Netzwerke verwenden beide Methoden.

Da statische Routen vordefiniert sind, müssen Administratoren die Routen manuell neu konfigurieren, um sie bei auftretenden Änderungen im Netzwerk entsprechend anzupassen. Statische Routen werden im Allgemeinen in Netzwerken verwendet, in denen die Administratoren keine Änderungen erwarten.

Was ist dynamisches Routing?

Dynamisches Routing, das manchmal auch als adaptives Routing bezeichnet wird, ist komplexer als statisches Routing, da es mehr mögliche Routen erzeugt, um Pakete durch ein Netzwerk zu senden. Dynamische Routen werden in der Regel in größeren, häufig Änderungen unterworfenen Netzwerken verwendet, in denen statische Routen umständlich zu pflegen und häufig neu zu konfigurieren wären. Da dynamisches Routing komplizierter ist, verbraucht es mehr Bandbreite als statisches Routing.

Beim dynamischen Routing werden Algorithmen verwendet, um mehrere mögliche Routen zu berechnen und den besten Weg für den Datenverkehr durch das Netz zu bestimmen. Dabei werden zwei Arten komplexer Algorithmen verwendet: Distance-Vector-Protokolle und Link-State-Protokolle.

Sowohl Distance-Vector- als auch Link-State-Protokolle erstellen eine Routing-Tabelle im Router, die einen Eintrag für jedes mögliche Ziel eines Netzwerks, einer Gruppe von Netzen oder eines bestimmten Subnetzes enthält. Jeder Eintrag gibt an, über welche Netzwerkverbindung ein empfangenes Paket versandt werden soll.

Distance-Vector-Protokolle

Kommt ein Distance-Vector-Protokoll zum Einsatz – wie das Routing Information Protocol (RIP) oder das Interior Gateway Routing Protocol (IGRP) –, gibt jeder Eintrag in der Routing-Tabelle die Anzahl der Hops zu jedem Ziel an. Der Router sendet seine Routing-Tabelle an jeden direkt verbundenen Router und empfängt im Gegenzug die Tabellen der anderen Router. Router, die Distance-Vector-Protokolle verwenden, tauschen ihre Routing-Tabellen regelmäßig mit benachbarten Routern aus.

Distance-Vector-Protokolle haben ihre Vor- und Nachteile. Router, die mit Distance-Vector-Protokollen arbeiten, senden regelmäßig ihre gesamten Routing-Tabellen, was in einem großen Netzwerk zu einer erheblichen Last führt. Außerdem kann dies ein Sicherheitsrisiko darstellen, falls das Netz kompromittiert würde. Da Distance-Vector-Protokolle die Routen auf Basis der Hop-Anzahl bestimmen, können sie einen langsamen Link einer Verbindung mit hoher Datenrate vorziehen, wenn die Anzahl der Hops geringer ist.

Link-State-Protokolle

Link-State-Protokolle – wie Open Shortest Path First (OSPF) und Intermediate System to Intermediate System (IS-IS) – ermitteln Routen, indem sie mit jedem benachbarten Router ein Link-State-Paket (LSP) austauschen. Jeder Router generiert ein LSP, das seine vorkonfigurierte Kennung sowie Informationen über verbundene Netzwerke und Subnetze enthält. Anschließend sendet der Router das LSP an Nachbar-Router. Die empfangenen LSPs enthalten zusätzliche Informationen über Pfade zu anderen Netzwerken und Verbindungsdatenraten. Die Router kombinieren diese Informationen mit bereits bekannten Informationen und speichern sie in ihren Routing-Tabellen.

Wie Distance-Vector-Protokolle haben auch Link-State-Protokolle ihre Vor- und Nachteile. Ein Vorteil von Link-State-Protokollen besteht darin, dass sie Aktualisierungen nur bei Änderungen im Netzwerk senden, im Gegensatz zu der ständigen Last im Netz durch Distance-Vector-Protokolle. Link-State-Protokolle benötigen zudem weniger Zeit für ein Recovery und können eine Route neu bestimmen, wenn eine Verbindung oder ein Router ausfällt. Diese Protokolle sind jedoch komplizierter und schwieriger zu konfigurieren und zu warten.