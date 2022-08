BGP vs. EIGRP: Was ist der Unterschied?

Border Gateway Protocol (BGP) und Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) sind zwei wichtige Internet-Routing-Protokolle.

Der einfachste Weg, zwischen den beiden zu unterscheiden: BGP stellt die Konnektivität zwischen verschiedenen autonomen Systemen (AS) – eine andere Art, ein Netzwerk zu beschreiben – bereit. EIGRP sorgt dagegen für die Konnektivität zwischen Netzwerken innerhalb eines AS. Ein Beispiel für ein AS ist eine Organisation, die über mehrere unabhängige Netzwerke verfügt, die miteinander verbunden werden müssen, um Zugang zum Internet zu erhalten. EIGRP sorgt für das interne Daten-Routing, während BGP das Routing zu einem externen Netzwerk, insbesondere dem Internet, herstellt.

Interne Netze leiten Daten über das EIGRP-Protokoll, während die Kommunikation mit externen AS und dem Internet über BGP erfolgt.

Abbildung 1 zeigt, wie BGP und EIGRP in einer Netzwerkkonfiguration funktionieren könnten.

Abbildung 1: In diesem Diagramm verwenden autonome Systeme EIGRP für das interne Routing und BGP für die Kommunikation mit externen AS und dem Internet.

Border Gateway Protocol

BGP ist ein etabliertes und weit verbreitetes Protokoll. Es verwendet den TCP-Port 179 für die Kommunikation mit anderen Routern. Die Netze werden in der Regel in einer Mesh-Topologie konfiguriert, so dass alle Einheiten miteinander verbunden sind, wie in Abbildung 2 zu sehen.

Abbildung 2: In einem Mesh-Netzwerk sind alle Einheiten miteinander verbunden.

Jedes unabhängige Netz – oder AS – tauscht Routing-Daten mit einem anderen Netz aus, wenn es ermittelt, wie es sich mit bestimmten IP-Bereichen in diesem AS verbinden soll.

BGP unterscheidet sich von EIGRP dadurch, dass es ein Exterior-Gateway-Protokoll für das Routing zwischen getrennten Netzen ist, über das es keine administrative Kontrolle gibt. BGP ist auch das Routing-Protokoll, das vom Internet verwendet wird, und es stellt die Verbindung von einem AS zu einem ISP her, der Zugang zum Internet hat.

Ein wichtiger Aspekt von BGP ist, dass es sich um ein dynamisches Routing-Protokoll handelt. Das bedeutet, dass es mehrere Internetverbindungen mit Failover-Funktionen für den Notfall sowie Load Balancing über die Internetverbindungen unterstützen kann. Die Failover-Fähigkeit ist für die Wiederherstellung im Katastrophenfall von entscheidender Bedeutung, da der Verlust einer primären ISP-Verbindung automatisch ein Failover zu einer alternativen Verbindung auslöst, um sicherzustellen, dass die bestmögliche Route zum Internet aufrechterhalten wird.

In der Praxis bauen die Systeme, die miteinander kommunizieren wollen, eine Transportprotokollverbindung auf. Anschließend tauschen die Systeme Nachrichten aus und bestätigen diese, um die Parameter der Verbindung festzulegen. Sie teilen Nachrichten zum Öffnen und Bestätigen der Verbindungsparameter über eine BGP-Routing-Tabelle.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, sorgt BGP dafür, dass sie bestehen bleibt, auch wenn sich die Routing-Tabelle ändert. Der anfängliche Datenfluss verwendet die gesamte BGP-Routing-Tabelle. Wenn sich die Routing-Tabellen ändern, werden inkrementelle Aktualisierungen gesendet. Fehlermeldungen erfolgen, wenn ein abnormaler Zustand auftritt. BGP-Verbindungen zu anderen Netzen werden als externe Verbindungen bezeichnet, während BGP-Verbindungen innerhalb eines AS als interne Verbindungen gelten.

BGP ist ein von der Internet Engineering Task Force (IETF) entwickeltes Standardprotokoll. Es wurde in neueren Versionen, zum Beispiel BGP-3 und BGP-4, aktualisiert und ist seit Anfang der 1990er Jahre im Einsatz.

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol EIGRP wurde ursprünglich in den 1990er Jahren von Cisco entwickelt und war zunächst nur für die Verwendung in Cisco-Produkten vorgesehen. Um 2013 schlug Cisco EIGRP der IETF als Protokollentwurf zur Überprüfung und schließlich zur Genehmigung als offizieller Standard vor. Bis heute befindet es sich innerhalb der IETF im Entwurfsmodus. Im Gegensatz zu BGP ist EIGRP ein Protokoll für interne Gateways, das den Datenverkehr dynamisch über ein Netzwerk leitet, das von einer Organisation vollständig verwaltet wird, zum Beispiel für Unternehmen oder Behörden. EIGRP wird als hybrides Protokoll betrachtet, da es Merkmale der beiden folgenden Protokolltypen verwendet: Distance Vector Routing, bei dem Router regelmäßig Nachrichten senden, die benachbarte Router über Änderungen der Netzwerktopologie informieren.

Link-State Routing, bei dem Nachrichten gesendet werden, die jeden Router über die gesamte Netzwerktopologie informieren. Netzwerkadministratoren wählen EIGRP häufig für das Routing von Campusnetzwerken mit großen und kleinen Anwendungen. EIGRP wird auch gerne in privaten Netzwerken eingesetzt, da es die Kriterien Geschwindigkeit, Durchsatz, Flexibilität und Skalierbarkeit sowie Benutzerfreundlichkeit in sich vereint. EIGRP verwendet den Diffusing-Update-Algorithmus, der die folgenden Aktionen durchführt: Stellt die kostengünstigsten Verbindungen zu anderen Netzwerkzielen her, die aktiv erreicht werden können.

Gewährleistet, dass jede Verbindung auch bei Änderungen der Netztopologie durchgängig schleifenfrei ist.

Stellt sicher, dass jeder Router, der von einer neuen Topologie betroffen ist, einen neuen besten Pfad einrichtet, um die Schleifenintegrität zu erhalten.

Vergleich von BCP und EIGRP In Abbildung 3 sind die Protokolle BGP und EIGRP gegenübergestellt. Abbildung 3: Vergleichen Sie BGP und EIGRP anhand dieses Diagramms.