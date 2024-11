Das Border Gateway Protocol (BGP) und Open Shortest Path First (OSPF) sind zwei der populärsten, auf Standards basierenden dynamischen Routing-Protokolle, die weltweit eingesetzt werden.

Obwohl BGP und OSPF beides dynamische Routing-Protokolle sind und ähnliche Aufgaben erfüllen, berechnen sie ihre Routing-Entscheidungen auf unterschiedliche Weise. Gleiches gilt für das Route Advertisement. Deshalb wird in manchen Situationen BGP als Protokoll bevorzugt, in anderen wiederum OSPF.

Nachfolgend erfahren Sie mehr darüber, wie die beiden Routing-Protokolle funktionieren und wann das eine dem anderen vorzuziehen ist.

Wie funktioniert BGP?

BGP wird als Exterior-Gateway-Protokoll bezeichnet. Es wurde entwickelt, um Routing-Informationen zwischen verschiedenen Netzwerken, den so genannten autonomen Systemen (Autonomous System, AS), auszutauschen. Wenn es mehrere von BGP abgeleitete Pfade gibt, wählt das Protokoll einen Pfad für den zu übermittelnden Datenverkehr auf Grundlage mehrerer Kriterien aus. Dazu gehören:

der höchste lokal abgeleitete Präferenzwert, Weight genannt;

der Pfad mit der höchsten lokalen Präferenz;

Pfadursprung (Netzwerk oder Aggregat);

kürzester AS-Pfad zum Zielnetzwerk;

niedrigster Multiexit Discriminator; und

bevorzugte Pfade, die von Intra-AS (zum Beispiel internes BGP) oder Extra-AS (zum Beispiel externes BGP) stammen.

Lokale Administratoren können viele dieser Kriterien beeinflussen, um zu erzwingen, dass der Traffic einen bevorzugten Pfad nimmt. Wenn Router jedoch Verbindungen zu Nachbarn in unterschiedlichen autonomen Systemen herstellen, können die lokalen AS-Router nicht kontrollieren, welchen Pfad die benachbarten Router für den eingehenden Traffic wählen. Daher hat BGP bei der Kommunikation mit externen Netzwerken weniger Kontrolle über die Änderung von Traffic-Pfaden.

BGP ist hocheffizient und benötigt im Vergleich zu den meisten Routing-Protokollen nur geringe Rechen- und Speicherressourcen. Somit kann es dynamisches Routing für die größten Netzwerke übernehmen. Das Internet beispielsweise nutzt BGP, um ISPs und Organisationen, die ein öffentliches AS besitzen und mehrere dynamische Pfade zum Internet verwenden, miteinander zu verbinden. Das ist nützlich, wenn ein primärer ISP-Link ausfällt, da BGP den für das Internet bestimmten Traffic dynamisch zum sekundären ISP-Link umleitet.

Abbildung 1 zeigt die Internetarchitektur eines Beispielunternehmens mit AS 1010, das über AS 101 und AS 201 mit ISPs verbunden ist. Auf dem Router in AS 1010 läuft BGP, und er hat eine Nachbarschaft zu den beiden ISPs aufgebaut. Abhängig von der Pfadwahl zu Remote-Netzwerken im Internet wird BGP den Traffic an ISP 1 oder ISP 2 senden. Wenn eine der beiden ISP-Verbindungen ausfällt, entfernt BGP zudem den ausgefallenen Pfad aus der Routing-Tabelle und leitet den gesamten Traffic zum verbleibenden aktiven und problemlos funktionierenden Pfad um.