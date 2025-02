Route Poisoning: Funktion sowie Vor- und Nachteile

Bei Route Poisoning handelt es sich um einen Mechanismus, der Routing-Schleifen verhindert oder Probleme mit schlechten Routen in Netzwerken behebt.

Wenn eine Route ungültig oder unerreichbar wird, markiert Route Poisoning den schlechten Pfad, um Routing-Geräte davon abzuhalten, Datenpakete über diese Route zu senden. Dadurch werden unnötige Verzögerungen, Bandbreitenverschwendung und überflüssiger Stromverbrauch vermieden.

Route Poisoning ist eine Networking-Methode, die mithilfe einer unendlichen Metrik, zum Beispiel einem Hop Count von 16, Routing-Geräte daran hindert, Datenpakete über eine fehlerhafte Route zu senden. Diese unendliche Metrik wird der fehlerhaften Route zugeordnet und zeigt, dass alle Knoten in der ungültigen Route unendlich weit entfernt sind.

Jeder Router führt eine Routing-Tabelle , die eine Reihe von Distanzvektoren – sogenannten Hops – enthält. Diese werden benötigt, um jeden Router im Netzwerk zu erreichen. Es gibt verschiedene Metriken, darunter Hop Count, Zeitverzögerungen und Aufwand (Kosten). Routing-Geräte geben alle Präfixe über die einzelnen Schnittstellen bekannt und aktualisieren sich gegenseitig in regelmäßigen Abständen mit vollständigen Informationen über die Routing-Tabellen.

Beispiel für Route Poisoning

Das Routing Information Protocol (RIP) ist der im Networking am häufigsten verwendete DVR-Algorithmus. Es nutzt den Hop Count als Routing-Metrik, und das Hop Limit gibt die Anzahl der Netzwerke an, die das RIP unterstützen kann.

Das Count-to-Infinity-Problem

Angenommen, in einem Unternehmen gibt es fünf Router: A, B, C, D und E. Jeder Router verfügt über Einträge in seiner Routing-Tabelle für jeden anderen Router im Netzwerk. Das folgende Beispiel zeigt vier Iterationen, um das Count-to-Infinity-Problem zu erläutern.

Abbildung 1: Router und Hops in einem Netzwerk, das auf dem DVR-Algorithmus basiert.

In diesem Beispiel muss Router E ein Informationspaket empfangen. Die nachstehende Tabelle zeigt die Entfernung von Router E zu den übrigen Routing-Geräten im Netzwerk. Router D gibt bekannt, dass er Router E mit nur einem Hop am schnellsten erreichen kann.

Routing-Gerät A B C D Hop Count 4 3 2 1

Nehmen wir jedoch an, dass die Verbindung zwischen D und E aufgrund eines technischen Problems ausfällt.

Abbildung 2: Unterbrochene Route in einem auf dem DVR-Algorithmus basierenden Netzwerk.

Bevor Router D diese Verbindung aus seiner Routing-Tabelle entfernt, stellt er fest, dass die anderen drei Router über Verbindungen zu E verfügen.

Router C weist nun den kürzesten Pfad zu Router E mit zwei Hops auf. Das Problem besteht darin, dass D nicht weiß, dass C auf die Verbindung von D nach E angewiesen ist, um E zu erreichen. Router D aktualisiert die Routing-Tabelle, um den Routing-Aufwand von Router C zu berücksichtigen.

Die folgende Tabelle zeigt die aktualisierten Hop Counts zu Router E.

Routing-Gerät A B C D Hop Count 4 3 2 3

Im Pfad von Router C zu E ist Router D der nächste Hop. Router C stellt fest, dass D den Aufwand erhöht hat, um E zu erreichen, was C zwingt, den Aufwand ebenfalls zu erhöhen. Die folgende Tabelle zeigt die aktualisierte Entfernung im Routing.

Routing-Gerät

A B C D Hop Count 4 3 4 3

In ähnlicher Weise aktualisiert Router B den Aufwand, um Router E zu erreichen. Erneut aktualisiert Router D die Entfernung, um E zu erreichen. Der Prozess setzt sich unendlich fort, was auf das Vorhandensein einer Routing-Schleife hinweist. Die nächste Tabelle zeigt die aktualisierte Routing-Distanz.

Routing-Gerät

A B C D Hop Count 4 5 4 5

Hierbei handelt es sich um ein bekanntes Problem des DVR-Algorithmus, das als Count to Infinity bezeichnet wird. Die Informationen verbreiten sich unendlich im Netzwerk und machen sich in Form von zusätzlichem Stromverbrauch, genutztem Speicher und verschwendeter Bandbreite bemerkbar.

Route-Poisoning-Lösung

Wenn die Verbindung von D nach E ausfällt, informiert Router D Router E darüber. In der ersten Tabelle finden Sie die ursprünglichen Routenentfernungen.

Per Route Poisoning weist Router D Router E unter Hop Count den Wert 16 zu, um eine ausgefallene Route zu signalisieren. Die folgende Tabelle zeigt die aktualisierten Entfernungen zu Router E.

Routing-Gerät

A B C D Hop Vount 4 3 2 16

Der maximal zulässige Hop Count beim RIP beträgt 15. Metriken, die größer als 15 sind, wie die 16 Hops, die Router E von Router D zugewiesen wurden, geben an, dass der Router unerreichbar ist. Manchmal lässt sich der ausgefallenen Verbindung auch eine Infinity-Metrik zuweisen. Router C empfängt das Update von Router D und aktualisiert das Routing, wie in der nächsten Tabelle zu sehen.

Routing-Gerät

A B C D Hop Count 4 3 17 16

Schließlich erhalten die Router B und A den neuen Aufwand, um das Routing zu aktualisieren, wie hier dargestellt:

Routing-Gerät

A B C D Hop Count 19 18 17 16

Mit jeder Iteration verbreitet sich die ungültige Route im Netzwerk. Der Prozess setzt sich fort, bis alle Router ihren Aufwand aktualisiert haben, um Router E zu erreichen. Nachdem Router E als unerreichbar markiert und aus den Routing-Tabellen entfernt wurde, um den korrekten Aufwand abzubilden, herrscht im Netzwerk Routing-Konvergenz. Alle Routen, die zu Router E führen, werden verworfen, wodurch die Routing-Schleife beseitigt und das Netzwerk stabilisiert wird.