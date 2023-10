Object Storage für KI: Große Datenmengen besser speichern

Object Storage ist ein Ansatz zum Speichern von Daten als Objekte im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden wie Dateisystemen oder blockbasierten Speicherungen. Jedes Objekt enthält die Daten selbst, Metadaten und einen global eindeutigen Identifier. Dieser Ansatz ist insbesondere für die Skalierung auf große Mengen geeignet, da die Daten über verschiedene Geräte und Standorte verteilt werden können.

Bei der Durchführung von KI -Projekten fallen oft riesige Mengen an Daten an. Diese Daten müssen gespeichert, verwaltet und analysiert werden. Hier bietet Object Storage erhebliche Vorteile:

Durch die Nutzung von Object Storage können Unternehmen erhebliche Kosteneinsparungen erzielen. Anstatt teure, hochleistungsfähige Speicherlösungen zu kaufen, können sie kostengünstigere, objektbasierte Speicher nutzen. Das reduziert die Total Cost of Ownership und ermöglicht es Unternehmen, mehr Ressourcen in ihre KI-Projekte zu investieren.

Object Storage lässt sich nahtlos in KI-Prozesse integrieren. Datenpipeline-Tools und Frameworks für maschinelles Lernen (ML) können direkt auf die in Object Storage gespeicherten Daten zugreifen. Das eliminiert den Bedarf an kostspieligen und zeitaufwändigen Datenmigrationen.

Darauf müssen Unternehmen beim Einsatz von Object Storage achten

Wenn Unternehmen Object Storage für KI-Anwendungen in Betracht ziehen, sollten sie eine Reihe von Faktoren berücksichtigen. Zu den wichtigsten gehört die Skalierbarkeit, um den wachsenden Datenanforderungen gerecht zu werden. Die Speicherlösung sollte auch eine hohe Datenverfügbarkeit und -integrität gewährleisten, um den kontinuierlichen Datenfluss für KI-Prozesse zu sichern. Außerdem ist die Unterstützung von Multi-Cloud-Umgebungen vorteilhaft, um Flexibilität und Redundanz zu gewährleisten. Die Interoperabilität mit gängigen KI-Frameworks und -Tools kann den Integrationsaufwand erheblich reduzieren. Einige bekannte Object-Storage-Lösungen, die in KI-Umgebungen häufig eingesetzt werden, sind Amazon S3, Google Cloud Storage und IBM Cloud Object Storage.

Open-Source-Storage-Lösungen für Object Storage haben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, da sie Unternehmen die Flexibilität bieten, Speicherlösungen an ihre spezifischen Anforderungen anzupassen, ohne an proprietäre Technologien gebunden zu sein. Eines der bekanntesten Open-Source-Object-Storage-Systeme ist Ceph.

Abbildung 2: Ceph ist eine bekannte Open Source-Storage-Lösung, die auch für den Einsatz mit KI nützlich ist.

Ceph bietet nicht nur Object Storage, sondern auch block- und dateibasierte Speicherung in einem einheitlichen System. Ein weiteres beliebtes Produkt ist MinIO, das für seine hohe Leistung und einfache Skalierbarkeit bekannt ist. Open-Source-Storage-Lösungen bieten eine Reihe von Vorteilen, darunter Kosteneffizienz, Transparenz und Anpassungsfähigkeit, da der Quellcode zugänglich und modifizierbar ist und eine aktive Community-Unterstützung, die bei Problemen und Weiterentwicklungen hilft. Darüber hinaus ermöglichen sie Unternehmen, Speicherlösungen unabhängig von kommerziellen Anbietern zu entwickeln und zu betreiben, wodurch potenzielle Vendor Lock-insvermieden werden.