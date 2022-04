Veeam Data Protection Trends Report: Security ist essenziell

Data-Protection-Anbieter Veeam hat auch für 2022 eine Umfrage in Auftrag gegeben, bei der ein unabhängiges Forschungs- und Analysteninstitut rund 3.400 IT-Beauftragte zu unterschiedlichen IT-Themen befragte. Die Resultate für 2022 wurden erneut im Veeam Data Protection Trends Report zusammengefasst.

Die Studie konzentrierte sich auf diese Kernthemen:

Die Auswertung dieser Befragung hat das Unternehmen in vier Segmente unterteilt, die im Folgenden umrissen werden. Die Resultate werden meist in zwei Bereiche geteilt: Zum einen alle Erwägungen zur jeweiligen Frage und zum zweiten die wichtigsten. Die hier angegebenen Werte beziehen sich auf den zweiten Wert.

Erstaunlicherweise sieht es bei den virtuellen Servern ähnlich aus. Im Jahr 2020 lag der Prozentsatz eingesetzter VMs im Data Center bei 30 Prozent, 2022 bei 25 Prozent. Auch hier wird eine Abflachung auf 24 Prozent für die nächsten zwei Jahre erwartet. Die Anzahl eingesetzter VMs bei einem Cloud-Anbieter oder MSP wuchs hingegen um fast 20 Prozentpunkte, von 32 Prozent in 2020 auf 49 Prozent in 2022, wobei ein Anstieg auf 52 Prozent bis 2024 erwartet wird.

Die Studie belegt, dass im Jahr 2020 noch 38 Prozent physische Server im Einsatz waren, 2022 lag dieser Wert bei 27 Prozent. Anwender gaben an, für 2023 nur noch 24 Prozent an physischen Servern im RZ zu betreiben und das es wohl generell auf diesem Niveau bleiben wird.

Die Studie fragte demzufolge, wie häufig geschäftskritische und weniger wichtige Anwendungen gesichert werden. Die geschäftskritischen Daten sichern 19 Prozent der Befragten kontinuierlich ab, nur 13 Prozent nutzen diese Backup-Art für ihre weniger kritischen Daten. 17 Prozent gaben einen Sicherungszeitraum von 15 Minuten an, sowohl für wichtige als auch normale Anwendungen, während 19 Prozent der Teilnehmer alle ihre Daten in einem Zeitrahmen von 16 Minuten bis zu einer Stunde speichern.

Digitale Transformation: Cloud und Container

Die COVID-Pandemie hat in zahlreichen Unternehmen zu einer Beschleunigung der digitalen Transformation geführt. In der Umfrage sagte die Mehrheit (44 Prozent), dass sie die Transformation etwas beschleunigen konnten, 29 Prozent sahen eine deutliche Beschleunigung. Nur neun Prozent sahen eine geringe oder deutlichere Verlangsamung. Oft sind es bestimmte Faktoren, die eine Beschleunigung verhindern. In erster Linie nannten die Beteiligten hier fehlendes oder ungenügend geschultes IT-Personal (54 Prozent) oder eine Abhängigkeit von vorhandenen Legacy-Systemen. Damit die digitale Transformation besser voranschreiten kann, verlassen sich viele Firmen auf Cloud-basierte Lösungen als Teil ihrer Backup-Strategie.

So nutzen 2020 etwa 60 Prozent der Teilnehmer Cloud-Services, so sehen 81 Prozent eine Cloud-Nutzung im Jahr 2023 voraus (67 Prozent in 2022). Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich im Bereich Disaster Recovery ab. Im Jahr 2020 griffen 23 Prozent der Befragten auf Disaster Recovery as a Service (DRaaS) zurück. Im aktuellen Jahr sind es bereits 36 Prozent und innerhalb der nächsten zwei Jahre wollen 53 Prozent DR-Cloud-Services nutzen. Allein diese beiden Angaben verdeutlichen, welchen Stellenwert Cloud-Dienstleistungen in den letzten Jahren erreicht haben.

Des Weiteren kommen immer mehr Container zum Einsatz. Das allerdings verwischt die Zuständigkeiten für Sicherungsprozesse, was die Studie belegt. Die teilnehmenden IT-Verantwortlichen wurden gefragt, wer für die Festlegung der Data-Protection-Anforderungen für Container zuständig ist und die Antworten waren gemischt: 28 Prozent sagten, dass sich das Team darum kümmert, das die mit Kubernetes verwalteten Storage-Komponenten managt.

Bei 27 Prozent der erfassten Antwortgeber liegt die Verantwortung bei den Nutzern (Owner) der Anwendung beziehungsweise bei dem Team, dass diese Container verwendet. Wiederum gaben 21 Prozent an, dass die Mitarbeiter für das Kubernetes-Framework sich der Sicherungsproblematik annehmen und 19 Prozent überlassen es den üblichen Backup-Admins. Nur zwei Prozent wussten nicht, wer sich intern um die Sicherung von Kubernetes-Daten kümmert.

Die Cloud ist tatsächlich in den Unternehmen angekommen und mit ihr die Akzeptanz, Cloud-basierte Services umfänglich zu nutzen. Das Rechenzentrum wird sicherlich nicht aus der Mode kommen, aber wenn Kosten-, Sicherheits- und Managementgründe für einen Cloud-Einsatz sprechen, dann werden Firmen dies auch als festen Teil ihrer IT-Strategie realisieren.