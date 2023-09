So nutzen Sie Pure Cloud Block Store for Azure VMware-VMs

Storage-Anbieter Pure Storage bietet seine Speicherfunktionen bereits seit einiger Zeit in der Azure-Cloud an. Durch eine Vertiefung der Partnerschaft mit Microsoft sind diese nun aber tiefer verzahnt und bieten mehr Vorteile und laut Anbieter zudem Kosteneinsparungen. Wo Anwender zuvor nur ein virtuelles Speicher-Array ohne native Azure-Services für VMware-VMs nutzen könnten, haben sie nun die Möglichkeit die Pure-Speicherfunktionen von Cloud Block Store (CBS) unter der Azure-Verwaltung zu nutzen. Das heißt die Purity-Software operiert auf Azure-Hardware, während im eigenen Rechenzentrum die FlashArrays mit dergleichen Software betrieben werden. Die Lösung Pure Cloud Block Store for Azure VMware Solution steht derzeit in 16 Azure-Regionen als Preview zur Verfügung und sollte Ende 2023 allgemein verfügbar sein.

Vorteile durch native Integration

Das Storage-Unternehmen verspricht durch die native Integration in die Azure-Plattform Kosteneinsparungen, unter anderem bei der Nutzung der Azure VMware Services (AVS). So können die Komprimierungs- und Deduplizierungstechnologien von Pure die VMware-Workloads reduzieren. Darüber hinaus lassen sich die Kosten für den Blockspeicher entzerren. Dies ist möglich, da das Storage nun direkt an die virtuellen Maschinen (VMs) angebunden sind und bei Bedarf nur die Speicherkapazität skaliert werden kann. Es müssen nicht wie zuvor zusätzliche Compute-Nodesoder Hosts hinzugefügt werden, was wiederum zu Kosteneinsparungen führt. Zuvor war oft nur der Einsatz von VMware vSAN in der Azure-Cloud möglich, was im Falle einer Skalierung die Kosten nach oben trieb, da sich nicht nur eine Ressource erweitern ließ. Wurde die Speicherkapazität erhöht, erhöhte sich automatisch die Compute-Ressource. Das wiederum führt zu ungenutzten Komponenten, was dann Mehrkosten verursacht.

Anwender können als Speicher zwischen Ultra Disk oder Premium SSD v2 wählen. Nach wie vor ist mit der Lösung eine Datenmigration in die Cloud möglich, allerdings unter flexibleren Umständen, da sich Compute und Storage unabhängig voneinander erweitern lassen. Für die VMs in Azure kann der Administrator die Snapshots-Erstellungs- und Schutzmechanismen von Pure mit dem Namen Safemode nutzen. Diese Snapshots sollen für eine schnellere Wiederherstellung der Datensätze sorgen. Weitere Funktionen für die Data Protection sind Zero-RPO, Near-Zero-RPO, Active DR und Purity CloudSnap.

Um die Ziele einer Wiederherstellung in AVS zu erreichen, stehen Hochverfügbarkeits- und Cloud-Replikationsfunktionen zur Verfügung, mit denen sich auch in diesen Szenarien der Speicher bedarfsgerecht skalieren lässt. Da das Datenmanagement sowohl am eigenen Standort als auch in der Azure-Cloud über eine einheitliche Plattform durchgeführt wird, können Anwender auf zusätzliche Tools verzichten und eine Multi-Cloud-Governance für ihre Daten einrichten.

Genaue Einsparungspotenziale lassen sich über die Kostenkalkulatoren berechnen. Der Pure Cloud Block Store Savings Calculator errechnet Langzeiteinsparungen mit der Block-Store-Lösungen im Vergleich zu Azure Managed Disk, während der TCO-Rechner die Gesamtkosteneinsparungen angibt.

Zu den weiteren Funktionen von Cloud Block Store gehören die Bereitstellung von Datenservices am eigenen Standort und in der Cloud, was Datensilos und hybride Multi-Cloud-Szenarien ermöglichen soll. DevTest in der Cloud bietet Softwareentwicklern die Möglichkeit, eine Testumgebung in der Cloud einzurichten, die Daten mittels asynchroner Replikation in diese Umgebung zu replizieren und zu prüfen. Mit einer DevText Sandbox können während der Tests Snapshots und Klone angefertigt werden, mit denen sich bei Fehlern, Datenbeschädigungen oder Konfigurationsfehlern schnell zu einem früheren Datenstand zurückkehren lässt. Diese Snapshots oder Klone benötigen nur minimalen Cloud-Speicherplatz, was schnellere Entwicklungszyklen zulässt.

Es bestehen verschiedene Bezugswege: Azure-Kunden können bestehende Commits für die Pure-Services nutzen, ein eigenes Pure-Storage-Abo erwerben und wenn Anwender Cloud Block Store über Evergreen buchen, dann müssen sie die Azure-Ressourcen zusätzlich dazu erwerben. Der Anwender bezahlt Pure Storage für die Kapazität von Cloud Block Store (CBS) und Azure rechnet die Ressourcen ab, die von CBS in Anspruch genommen werden, beispielsweise Compute oder Netzwerkverkehr.