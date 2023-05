So unterscheiden sich traditionelle Backups von Cloud Backups

Cloud Backup hat es Unternehmen jeder Größe ermöglicht, ihre Datensicherung zu verbessern. Gleichzeitig hat die traditionelle lokale Sicherung immer noch ihren Platz in der Speicherwelt.

In der Debatte zwischen Cloud Backup und lokalem Backup haben beide Optionen ihre Vor- und Nachteile. Oft hängt die Entscheidung für die eine oder die andere – oder in manchen Fällen für beide – Sicherung von den spezifischen Anforderungen eines Unternehmens ab.

Was ist Cloud Backup?

Bei der Cloud-Sicherung werden die Daten über ein Netzwerk auf einen externen Speicherserver kopiert, der in der Regel von einem Dienstanbieter betrieben wird. Der Cloud-Backup-Anbieter stellt dem Kunden Gebühren in Rechnung, die auf Elementen wie Kapazität, Bandbreite, Anzahl der Benutzer und Datenrückführung (Egress) basieren.

Die 3-2-1-Regel für die Datensicherung rät Unternehmen, drei Kopien der Daten auf zwei verschiedenen Medien zu speichern, wobei einer der Speicherorte außerhalb des Unternehmens liegen sollte.

Die Cloud-Datensicherung kann bei der Erfüllung dieser Anforderungen eine hilfreiche Rolle spielen, da die Daten außerhalb des Standorts gespeichert werden und als weiteres Speichermedium neben der herkömmlichen festplattenbasierten Hardware dienen.

Zu den Optionen für Cloud Backups gehören die direkte Sicherung in einer Public Cloud wie AWS, Google oder Microsoft Azure oder die Sicherung in einer Private Cloud eines Dienstanbieters. Die neuere Cloud-to-Cloud-Sicherungumfasst das Backup von Daten, die in der Cloud entstehen - in SaaS-Anwendungen wie Salesforce und Office 365 - in einer anderen Cloud. Die Verwendung mehrerer Clouds ist ein weiterer aktueller Cloud-Computing-Trend, und Unternehmen benötigen auch für diese Art von Plattformen eine Datensicherung.

Ein Unternehmen kann zu einem Cloud-Backup-Ansatz wechseln, indem es sich für Cloud Seeding entscheidet. Bei diesem Crossover zwischen traditioneller und Cloud-basierter Datensicherung lädt das Unternehmen eine vollständige Datensicherung auf ein lokales Speichergerät hoch, das dann zum Hochladen an den Cloud-Anbieter gesendet wird, wiebeispeilseweise ein AWS-Snowball-Edge-Gerät. Ein Unternehmen kann sich stattdessen auch dafür entscheiden, direkt in der Cloud zu sichern. Je nach Datenmenge kann dieser Prozess über ein Netzwerk jedoch sehr lange dauern.

Abbildung 1: Die 3-2-1-Backup-Regel kann helfen, die Data Protection umfassender und sicherer zu machen.

Ein Backup in einer Hybrid Cloud stellt einen weiteren Übergang zwischen der Nutzung der herkömmlichen Sicherung und der Cloud dar. So fungiert beispielsweise eine NAS-Appliance am primären Standort als lokales Backup-Ziel und synchronisiert die gesicherten Dateien mit der Cloud. In diesem Fall könnte das Unternehmen die NAS-Appliance bei Bedarf für eine schnelle Wiederherstellung verwenden oder die Cloud-Sicherung nutzen, falls das primäre Rechenzentrum ausfällt.