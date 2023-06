Blockchain vs. Datenbank: Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Blockchain- und Datenbanktechnologien weisen zahlreiche Ähnlichkeiten und Unterschiede auf und werden oft miteinander verglichen.

Die beiden Technologien können zwar ähnlichen Zwecken dienen und zusammen verwendet werden, funktionieren aber auf unterschiedliche Weise. Das Verständnis der Funktionsweise von Blockchain- und herkömmlichen Datenbanktechnologien ist entscheidend für das Verständnis, wo jede Technologie am besten in einer Anwendungsbereitstellung oder einem Dienst eingesetzt werden kann.

Was ist Blockchain?

Blockchain ist eine dezentrale, verteilte Datenbank oder ein Ledger (Hauptbuch), das über mehrere Computer hinweg in einem Netzwerk repliziert und synchronisiert wird. Da jeder Computer über eine aktuelle Kopie des Hauptbuchs verfügt, sind die Daten nicht durch einen Single Point of Failure (SPoF) gefährdet. Die Kopien werden parallel von allen Teilnehmern aktualisiert und validiert.

Blockchain ist eine Art von verteilter Ledger-Technologie. Sie ist so konzipiert, dass sie die sichere Aufzeichnung von Daten in einem unveränderlichen Hauptbuch ermöglicht, was bedeutet, dass die Daten theoretisch nicht verfälscht werden können. Die Daten werden kryptografisch gehasht, das heißt in Zeichenketten umgewandelt, die nicht leicht entschlüsselt werden können, und in Blöcken gespeichert, die miteinander verkettet werden, daher auch der Name Blockchain.

Blockchain wird nicht nur zum Speichern von Daten verwendet. Sie ermöglicht auch Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether von Ethereum. Blockchain-Technologien sind auch die Grundlage für Web-3.0-Plattformen (auch bekannt als Web3), die sich häufig auf Kryptowährungen stützen und als die Bausteine der nächsten Generation des Webs angepriesen werden. Blockchain ermöglicht den dezentralen Peer-to-Peer-Netzwerkansatz, der für den Betrieb von Web-3.0-Technologien entscheidend ist, darunter dezentralisierte Finanzen, Non-Fungible Token (NFT) und verteilte Anwendungen.