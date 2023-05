Web-3.0-Entwicklung: Notwendige Fähigkeiten und Kenntnisse

Die Popularität von Blockchain-Plattformen wie Bitcoin und Ethereum hat das Interesse am Potenzial dezentraler Technologien geweckt, die den Internetdiensten im Web 3.0 zugrunde liegen. Noch ist es nicht so weit, aber Visionäre sehen die Chance, zahlreiche Branchen zu verändern.

Spitzentechnologien wie Smart Contracts können auch das Wesen von Geschäftsorganisationen selbst durch Ansätze wie dezentralisierte autonome Organisationen (DAOs), eine weitere grundlegende Komponente des Web 3.0, verändern. Im Folgenden finden Sie einige Tipps, wie sich Entwickler auf diese dezentralen Technologien vorbereiten.

Frontend-Entwickler können sich auf das Schreiben von Blockchain DApps konzentrieren, also auf dezentrale Anwendungen, die die Benutzer sehen. Backend-Entwickler konzentrieren sich eher auf Smart Contracts, die Bereitstellung sicherer virtueller Maschinen und die Sicherung der Kommunikation über Blockchains hinweg.

Ein Web-3.0-Entwickler ist ein Programmierer, der ein grundlegendes Verständnis dezentraler Technologie für Computer, Datenaustausch und verteilte Speicherung entwickelt hat. Sie benötigen außerdem gründliche Kenntnisse in Informatik und gängigen Programmiersprachen wie Rust, Java und JavaScript . Zudem sollten sie sich auch mit spezifischen dezentralen Technologien wie der Ethereum - Blockchain oder der Programmierung in Solidity auskennen.

Entwickler sollten sich mit einigen kritischen Merkmalen des Web 3.0 vertraut machen, um diese Anwendungen zu erstellen. Abhishek Singhal, Managing Director bei Deloitte Consulting, sieht die Stärke des Web 3.0 in folgenden Merkmalen:

Wie man Web-3.0-Entwickler wird

Entwickler sollten sich zunächst mit der Interoperabilität auseinandersetzen, bevor sie sich mit spezifischen Tools beschäftigen. Mrinal Manohar, Mitbegründer und CEO von Casper Labs, einem Blockchain-Anbieter, sagt, dass Interoperabilität ein Bereich ist, der traditionell von Web-3.0-Anwendungen ignoriert wurde. Die meisten von ihnen konzentrierten sich auf die Integration innerhalb ihrer dezentralen Ökosysteme, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie sie mit den bestehenden Technologie-Stacks zusammenarbeiten, die die meisten Unternehmen und Internetanwendungen antreiben.

Die jüngste Studie von Casper über den Stand der Blockchain in Unternehmen ergab, dass 77 Prozent der Führungskräfte weltweit bei der Einführung einer neuen Technologie der Interoperabilität Priorität einräumen. Entwickler, die besser verstehen, wie man Web 3.0-Anwendungen und herkömmliche Infrastrukturen miteinander verbindet, sind besser in der Lage, Unternehmen bei der Integration in ihre bestehenden Anwendungen und Arbeitsabläufe zu unterstützen.