So setzen Sie Blockchain in Ihrem Rechenzentrum ein

Wie jeder Trend hat auch die Blockchain-Technologie ihre Vor- und Nachteile, insbesondere im Zusammenhang mit dem Rechenzentrum. Der zunehmende Einfluss von Blockchain kann Unternehmen jedoch einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, wenn sie die Technologie richtig einsetzen.

Heute ist die Blockchain-Technologie einer der größten Trends in der Branche. Laut der Deloitte-Umfrage 2021 Global Blockchain Survey gaben 81 Prozent der befragten Führungskräfte großer Unternehmen an, dass sie glauben, dass die Blockchain-Technologie auf breiter Basis skalierbar ist und eine breite Akzeptanz erreicht hat. Darüber hinaus gaben 78 Prozent an, dass ihre Führungsteams der Meinung sind, dass es einen überzeugenden Business Case für den Einsatz von Blockchain in ihrem Unternehmen gibt, und 80 Prozent diskutieren darüber, wie sie die Technologie in ihre aktuellen Strategien integrieren können.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Datenbanken, die Daten in Zeilen, Spalten, Tabellen und Dateien speichern, ist eine Blockchain dezentralisiert und wird von Computern in einem Peer-to-Peer -Netzwerk verwaltet. Sie speichert Daten in verketteten Blöcken; während einer Transaktion wird jeder Datenblock an jeden Computerknoten im Netzwerk gesendet, wo er genehmigt und dann sicher an die Blockchain angehängt wird. Einmal hinzugefügt, kann ein Block nicht mehr geändert werden.

Blockchain ist eine hochsichere und unveränderliche Technologie für Datenspeicherung . Böswillige Akteure können nicht in das System eindringen oder die darin gespeicherten Daten fälschen. Diese Technologie mit Distributed Ledger (verteiltem Hauptbuch ) zeichnet Transaktionen und zugehörige Daten an mehreren Stellen gleichzeitig auf, so dass es keinen Single Point of Failure (SPoF) gibt und jede gespeicherte Information validiert wird.

Wie Blockchain die Architektur von Rechenzentren verändert

Im Hinblick auf die Architektur von Rechenzentren verfolgt Blockchain einen anderen Ansatz bei der Datenspeicherung.

Blockchain nutzt die Dezentralisierung zum Verwalten und Speichern von Daten. Das Blockchain-Netzwerk kann aus Dutzenden, Hunderten oder Tausenden von Computern bestehen, die über die ganze Welt an verschiedenen Orten verteilt sind. Damit ein Einbruch in die Blockchain gelingt, müssten Hacker mehrere Computer im Netzwerk ausschalten, und selbst dann ist das Storage in der Blockchain verschlüsselt, was das Sicherheitsrisiko minimiert.

Diese Vorteile stehen in direktem Wettbewerb mit herkömmlichen Speichern in Rechenzentren. In Rechenzentren werden riesige Datenmengen an einem einzigen Ort gespeichert. Durch diese Zentralisierung sind sie dem Risiko von Naturkatastrophen und Ausfällen im lokalen Umfeld ausgesetzt. Um eine gewisse Redundanz zu erreichen und Datenverluste zu vermeiden, können Unternehmen Daten kopieren und an anderen Standorten speichern. Dieser Prozess kann jedoch zeitaufwändig und kostspielig sein und führt zu einem Überschuss an Informationen, die ebenfalls geschützt werden müssen.

Die Blockchain Storage kann ein höheres Maß an Sicherheit, Zuverlässigkeit, Redundanz, Ausfallsicherheit und Transparenz bieten. Die dezentrale Natur der Blockchain ermöglicht es den Nutzern, ein höheres Maß an Kontrolle darüber zu haben, wo sie ihre Daten speichern, was sich auch auf die Zugänglichkeit und Verfügbarkeit auswirkt.

Allerdings können die Zugänglichkeit und Verfügbarkeit auch ein Nachteil des dezentralen Ansatzes sein. Um einen Datenblock abzurufen, müssen die verschiedenen Knoten des Netzwerks den Block synchronisieren, validieren und abrufen. Dies kann je nach Standort und Auslastung der Knoten sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Herkömmliche Rechenzentren können wesentlich schnellere Geschwindigkeiten und ein höheres Maß an Datenverfügbarkeit bieten.

Der Aufstieg der Blockchain erfordert auch eine zuverlässigere Stromversorgung, Hochleistungsgeräte, die Datenblöcke schnell verarbeiten können, und eine intensivere Kühlung, damit die Geräte bei intensiven Berechnungen nicht überhitzen.

Die Sicherheit der Blockchain ist zwar recht fortschrittlich, aber nicht perfekt. Je mehr Nutzer die Technologie übernehmen, desto besser werden bösartige Akteure darin, Lücken in Blockchains zu finden und auszunutzen. Im Moment bietet sie jedoch eine viel bessere Datensicherheit als interne und Cloud-Speicher.

Schließlich sind die Kosten ein wichtiger Faktor, der darüber entscheidet, ob sich Unternehmen für die Einführung von Blockchain entscheiden. Obwohl Blockchain jeden Tag beliebter wird, wird sie von Unternehmen immer noch nicht in großem Umfang eingesetzt - zumindest nicht auf demselben Niveau wie Cloud-Speicher, der heute billig und in vielen Formen verfügbar ist.