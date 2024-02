Herausforderungen bei der Blockchain-Einführung meistern

Um die Blockchain-Technologie wird oft ein großer Hype gemacht, was bei vielen Unternehmensleitern großes Interesse an ihrer Einführung weckt, aber auch Bedenken hinsichtlich der Herausforderungen und Risiken der Blockchain.

Im Grunde handelt es sich bei der Blockchain um eine verteilte Peer-to-Peer-Ledger-Technologie, mit der Transaktionen zwischen zwei Parteien effizient, überprüfbar und dauerhaft aufgezeichnet werden können, was die Verfolgung und Rückverfolgbarkeit ermöglicht. Diese aufstrebende Technologie hat ein bahnbrechendes Potenzial für eine breite Palette von Anwendungen, die weit über ihre Wurzeln in der Kryptowährung hinausgehen.

Das zeigen die folgenden Beispiele:

Pharmaunternehmen haben Blockchain-Anwendungen entwickelt, um Lieferketten für Medikamente und vertrauliche Testdaten zu sichern.

Walmart hat in Zusammenarbeit mit IBM ein Blockchain-System entwickelt, das die Produktverfolgungszeiten von sieben Tagen auf 2,2 Sekunden verkürzt.

Microsoft hat sich etwa 40 Patente für Blockchain-basierte Zahlungs-Gateways und sicheres Storage gesichert.

Neben den Vorteilen, die einige Unternehmen, die die Blockchain bereits nutzen, daraus ziehen, wächst auch das Bewusstsein für die Technologie auf breiter Ebene in rasantem Tempo. Die Daten einer APQC-Umfrage aus dem Jahr 2020 unter Fachleuten aus der Lieferkette zeigten, dass 66 Prozent der Unternehmen im Jahr 2019 mit Blockchain vertraut waren – eine Zahl, die innerhalb eines Jahres auf 80 Prozent anstieg. Allerdings befand sich die Mehrheit der Unternehmen noch in der Anfangsphase der Einführung.

Warum gaben nur 12 Prozent der Teilnehmer an, dass sie entweder mit Blockchain oder Blockchain als Dienstleistung arbeiten? Was hielt die 34 Prozent der Befragten zurück, die den Einsatz von Blockchain noch nicht einmal in Erwägung zogen?

Die fünf größten Blockchain-Herausforderungen, mit denen Unternehmen konfrontiert waren, sind laut der APQC-Umfrage: mangelnde Akzeptanz, fehlende Fähigkeiten, Vertrauen unter den Nutzern, finanzielle Ressourcen und Blockchain-Interoperabilität.

Eine neuere Studie von Gartner aus dem Jahr 2023 deutet zwar darauf hin, dass sich viele Blockchain-Herausforderungen noch ändern müssen, weist aber auch auf zwei andere gemeinsame Themen hin: die Geschwindigkeit, mit der Blockchain-Produkte auf den Markt kommen, und die mangelnde Klarheit der Vorschriften.

Abbildung 1: Die fünf größten Herausforderungen der Blockchain-Einführung.

1. Mangelnde Akzeptanz Blockchains sind Ökosysteme, die eine breite Akzeptanz benötigen, um effektiv zu funktionieren. Zum Beispiel erfordern Track-and-Trace-Funktionen in Lieferketten nicht nur, dass ein Unternehmen ein Blockchain-Netzwerk einführt, sondern auch, dass seine Lieferanten dies ebenfalls tun. APQC stellte fest, dass nur 29 Prozent der Unternehmen Blockchain in einem Pilotprojekt erprobt oder vollständig eingeführt hatten. Zu dieser Zeit bestand die Hoffnung, dass die Akzeptanz von Blockchain zunehmen würde. Unternehmen schlossen sich zusammen und bildeten gemeinsame Blockchain-Arbeitsgruppen, um gemeinsame Probleme anzugehen und Lösungen zu entwickeln, von denen alle profitieren konnten, ohne geschützte Informationen preiszugeben. Untersuchungen von Gartner haben jedoch gezeigt, dass diese Herausforderungen auch im Jahr 2023 noch bestehen. In der CIO and Technology Executive Survey 2023 des Forschungsunternehmens gaben 8 Prozent der Befragten an, dass sie Blockchain einsetzen, eine Zahl, die bis 2025 voraussichtlich auf 46 Prozent ansteigen wird. Trotz des erwarteten Wachstums gibt es noch zahlreiche geschäftliche, technische und organisatorische Hindernisse Die geschäftlichen Probleme beziehen sich hauptsächlich auf die Aufklärung und das Zögern der Kunden. Blockchain-Anbieter haben mit eigenen Problemen zu kämpfen, darunter das Zögern von Partnern, der fehlende Netzwerkeffekt, begrenzte Fähigkeiten und finanzielle Probleme. Zu den technischen Herausforderungen gehören die Leistung und die begrenzte Interoperabilität mit den erforderlichen Systemen. Gartner bietet jedoch einige Lösungen und führt an, dass die Priorisierung von Bildungs- und Marketinginitiativen ein wesentlicher Schritt für Produktführer ist. Um Skeptiker zu überzeugen, ist es außerdem wichtig, praktische Anwendungsmöglichkeiten von Blockchain aufzuzeigen. Der folgende Podcast beschäftigt sich mit den Auswirkungen, die der Einsatz von Blockchain mit sich bringt.

2. Qualifikationsdefizit Blockchain ist immer noch eine aufstrebende Technologie, und die für ihre Entwicklung und Nutzung erforderlichen Fähigkeiten sind Mangelware. Wie Abbildung 1 zeigt, nannten 49 Prozent der Befragten in der Umfrage von 2020 das Qualifikationsdefizit als eine der größten Herausforderungen. Der Markt für Blockchain-Kenntnisse ist hart umkämpft, und das schon seit einiger Zeit. Die Kosten und Schwierigkeiten bei der Akquise von Talenten in diesem Bereich verstärken die Bedenken der Unternehmen hinsichtlich der Einführung von Blockchain und der Integration mit Altsystemen. Die Daten von Gartner aus dem Jahr 2023 deuten darauf hin, dass begrenzte technische Erfahrung weiterhin eine Herausforderung darstellt. Anbieter führen dies häufig als Hürde bei der Produktentwicklung an. Dies führt zu Problemen bei der Schaffung benutzerfreundlicher Schnittstellen und der Integration von Blockchain-Anwendungen in bestehende Systeme. Eine Möglichkeit, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, ist die Nutzung von Blockchain-as-a-Service (BaaS). Mit solchen Diensten können Unternehmen von den Vorteilen der Blockchain profitieren, ohne in erheblichem Umfang in das technische Talent dahinter investieren zu müssen. IBM, Amazon Web Services und Oracle sind nur einige der vielen BaaS-Anbieter. Dieses Modell hat bereits die Qualifikationslücke im Zusammenhang mit anderen Technologien, wie der robotergestützten Prozessautomatisierung (RPA), verkleinert. Anstatt selbst Bots zu entwickeln und Code zu schreiben, können Unternehmen nun auf zahlreiche Anbieter zurückgreifen, die über das Know-how verfügen, RPA zu implementieren und an die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens anzupassen. Die Benutzer müssen nur die Grundlagen der Technologie kennen und keine Programmierer sein, um die Vorteile zu nutzen. Ebenso müssen die Nutzer verstehen, wie man Smart Contracts ausführt, die Blockchain nutzen, um bestimmte Aktionen automatisch auszuführen, sobald die Bedingungen des Vertrags erfüllt sind, aber sie benötigen kein spezielles Wissen über die Feinheiten von verteilten Ledgern. BaaS hat das Potenzial, das Hindernis der Blockchain-Kenntnisse abzubauen.

3. Vertrauen zwischen den Nutzern Fehlendes Vertrauen unter den Blockchain-Nutzern ist das dritte große Hindernis für eine breite Einführung. Diese Herausforderung geht in zwei Richtungen: Unternehmen vertrauen möglicherweise nicht auf die Sicherheit der Technologie selbst, und sie vertrauen möglicherweise nicht auf andere Parteien in einem Blockchain-Netzwerk. Theoretisch gilt jede Transaktion in einer Blockchain als sicher, privat und verifiziert. Dies gilt auch dann, wenn es keine zentrale Behörde gibt, die die Transaktionen validiert und verifiziert, da das Netzwerk dezentralisiert ist. Ein zentraler Bestandteil jedes Blockchain-Netzwerks sind die Konsensalgorithmen, die eine gemeinsame Vereinbarung über den aktuellen Stand des verteilten Hauptbuchs für das gesamte Netzwerk ermöglichen. Sie sollen sicherstellen, dass jeder neu hinzugefügte Block die einzige Version der Wahrheit ist, auf die sich alle Knoten in der Blockchain geeinigt haben. Wenn es sich um eine öffentliche – im Gegensatz zu einer privaten – Blockchain handelt, kann jeder daran teilnehmen. Trotz all der Mechanismen, die das Vertrauen in öffentliche Blockchains garantieren sollen, vertrauen Unternehmen eher auf private Blockchains, bei denen es keine unbekannten Nutzer gibt. Untersuchungen von Gartner haben gezeigt, dass auch fehlende Standards ein Problem darstellen. Die Neuartigkeit dieser Technologie ist einer der Hauptgründe für dieses Problem.

4. Finanzielle Mittel Das vierte Hindernis für eine breite Einführung der Blockchain ist laut APQC-Studie der Mangel an finanziellen Mitteln. Die Implementierung von Blockchain ist nicht kostenlos, und bei vielen Unternehmen haben die Pandemie und die Unterbrechung des Jahres 2020 zu einer Verknappung der Budgets geführt. Eine weitere Lehre aus der Pandemie ist jedoch, dass sich Organisationen und insbesondere IT-Abteilungen schneller verändern können, als man es bisher für möglich hielt. Eine genauere Untersuchung dieses Problems zeigt, dass es mit einem grundlegenden Mangel an organisatorischem Bewusstsein und Verständnis für Blockchain zusammenhängt. APQC hat herausgefunden, dass sich mit zunehmender Verbreitung neuer Technologien auch die Fähigkeit verbessert, einen effektiven Business Case für deren Einführung zu erstellen. Dies wird auch auf Blockchain zutreffen, vorausgesetzt, die Befürworter von Blockchain konzentrieren sich auf den Aufbau eines Business Case, der zeigt, wie die Vorteile der Technologie die für die Implementierung benötigten Ressourcen aufwiegen. Anbieter stehen auch vor finanziellen Herausforderungen bei der Finanzierung von Blockchain-Anwendungen und der zu ihrer Unterstützung erforderlichen Laufzeitinfrastruktur sowie den damit verbundenen Komplexitäten.

5. Blockchain-Interoperabilität Da immer mehr Organisationen mit der Einführung von Blockchain beginnen, neigen viele dazu, ihre eigenen Systeme mit unterschiedlichen Merkmalen zu entwickeln – Governance-Regeln, Versionen der Blockchain-Technologie oder Konsensmodelle, um hier nur einige zu nennen. Diese separaten Blockchains arbeiten nicht zusammen, und es gibt keinen universellen Standard, der es verschiedenen Netzwerken ermöglicht, miteinander zu kommunizieren. Blockchain-Interoperabilität bedeutet, dass Informationen über verschiedene Blockchain-Netzwerke hinweg ausgetauscht, eingesehen und abgerufen werden können, ohne dass ein Vermittler oder eine zentrale Behörde erforderlich ist. Der Mangel an Interoperabilität kann die Masseneinführung zu einer fast unmöglichen Aufgabe machen. Angesichts der Auswirkungen der Pandemie und in einem Geschäftsumfeld, in dem die funktionsübergreifende Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kunden wichtiger denn je ist, wird die Interoperabilität der Blockchain entscheidend sein. Nur so können Unternehmen wirklich den größten Nutzen aus ihren Blockchain-Investitionen ziehen. Seit 2019 berichten Forscher über eine steigende Anzahl von Interoperabilitätsprojekten, die die Lücke zwischen verschiedenen Blockchains schließen sollen. Viele von ihnen zielen darauf ab, private Netzwerke miteinander oder mit öffentlichen Blockchains zu verbinden. Diese Systeme werden für Unternehmen letztlich nützlicher sein als frühere Ansätze, die sich auf öffentliche Blockchains und Kryptowährungs-Tools konzentrierten. Bis zum Jahr 2023 bleibt die Interoperabilität jedoch ein großes Hindernis für die breite Anwendung von Blockchain-basierten Tools. Gartner bezeichnete die Interoperabilität sogar als eine der größten technischen Herausforderungen, insbesondere bei Altsystemen. Gartner stellte ermutigende Schritte zur Verbesserung der Interoperabilität zwischen Netzwerken fest, einschließlich der Entwicklung von kettenübergreifenden Kommunikationsprotokollen und standardisierten Datenformaten. Neben den fünf Themen, die aus der APQC-Umfrage hervorgingen, nennt der Gartner-Bericht zwei weitere allgemeine Herausforderungen im Zusammenhang mit der Blockchain-Technologie.

6. Langsames Entwicklungstempo Die Blockchain-Technologie ist kompliziert. Neue Produkte erfordern oft umfangreiche Forschung, Entwicklung und Validierung. Aus diesem Grund können Produkte nur langsam auf den Markt kommen. Komplementär- und Postproduktionsanbieter sind jedoch nicht so häufig mit diesen Problemen konfrontiert. Die Gartner-Forscher vermuten, dass dies daran liegt, dass die von ihnen verwendeten Tools fortschrittlicher sind.

7. Fehlende Regulierung Laut Gartner haben einige Blockchain-Anbieter auf Probleme aufgrund von begrenzten Vorschriften in bestimmten Teilen des Prozesses hingewiesen. Ungeachtet dessen stellt der Mangel an Klarheit über die regulatorischen Anforderungen ein erhebliches Risiko für Blockchain-Anbieter und Verbraucher dar.