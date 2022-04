Kann Blockchain klassische Datenbanken ersetzen?

Im letzten Jahrhundert wurden Papierlisten und -bücher durch leistungsstarke elektronische Datenbanken ersetzt. Diese Datenbanken ermöglichten es IT-Administratoren, dass sie Datensätze und zugehörige Informationen schnell und bequem suchen, sortieren, teilen und verschieben konnten.

Klassische Datenbanken haben allerdings ihre Grenzen. So sind Datenbanken normalerweise Dienste, die nur einem bestimmten Unternehmen gehören. Eine Firma implementiert, erstellt und verwaltet ihre Datenbank und die darin enthaltenen Informationen. Das Unternehmen kann diese Daten dann nutzen – oder sie an andere Unternehmen innerhalb seiner digitalen Wirtschaft verkaufen, mit diesen teilen und anderweitig weitergeben. Das Unternehmen, das Eigentümer der Datenbank ist, hat aber grundsätzlich die vollständige Kontrolle über deren Design, Inhalt und Verfügbarkeit.

Diese zentralisierten Datenbanken haben mehrere Nachteile. So sind die Nutzer der Datenbank vollständig von der Integrität der Daten und des Datenbankeigentümers abhängig, der oft als vertrauenswürdige Autorität bezeichnet wird. Da die Welt immer vernetzter und abhängiger von Daten und deren gemeinsamer Nutzung wird, stellen die Einschränkungen herkömmlicher Datenbanken eine Herausforderung für die Sicherheit und das Vertrauen dar.

Diese Beschränkungen haben die Entwicklung von verteilten elektronischen Datenbanksystemen vorangetrieben. Dabei handelt es sich um eine Technologie zur Demokratisierung von Informationen. Diese Demokratisierung erfolgt durch die Verteilung und Synchronisierung von Daten zwischen mehreren unabhängigen Akteuren, wie zum Beispiel Unternehmen oder Regierungen, die sich für eine Teilnahme an dem System entscheiden. Das bekannteste Beispiel für ein derartiges verteiltes System ist die Blockchain.

Eine traditionelle Datenbank kann Datensätze ad hoc ändern, während eine Blockchain-Datenbank nur Daten schreiben kann. Dies ist ein wesentlicher Aspekt der Sicherheits- und Integritätsmechanik: Daten können in der Blockchain geändert werden, aber nur durch das Schreiben eines neuen nachvollziehbaren und überprüfbaren Blocks. Es stellt sich also nie die Frage, welche Daten wann, warum und von wem geändert wurden.

Auf diese Weise verbindet sich jeder Block zu einer wachsenden Kette von Blöcken – daher der Begriff Blockchain – und generiert so sichere und unveränderliche Datensätze. Ein Datensatz kann sich nicht ändern, ohne den kryptografischen Hash zu verändern, ebenso wie alle Hashes in den nachfolgenden Blöcken. Diese Kombination aus Kryptographie und Blockbeziehungen macht eine Blockchain-Datenbank äußerst sicher.

Erstens arbeitet ein Blockchain-System über ein Peer-to-Peer-Netzwerk (P2P). In einem solchen Netzwerk teilt jeder Teilnehmer die Rechen- und Netzwerklast und verwaltet vollständige Kopien der Daten. Der Nachteil: Je mehr Peers dem Netzwerk beitreten, desto größer wird das System und desto mehr Datenverkehr muss verarbeitet werden. Der Vorteil: Mehr Peers bedeuten auch eine höhere Verfügbarkeit und Fehlertoleranz für die Blockchain-Datenbank.

Bei der 2009 eingeführten Blockchain handelt es sich um eine elektronische Datenbank, die auch als unveränderliches Hauptbuch (Immutable Ledger) bezeichnet wird. In diesem Hauptbuch werden wichtige Informationen wie Aufzeichnungen und Ledger-Einträge gespeichert. Die Blockchain-Technologie bietet jedoch zusätzliche Merkmale und Funktionen, die herkömmliche Datenbanken nicht haben.

Was ist eine Blockchain?

Wie die Blockchain funktioniert

Blockchains werden häufig bei Finanztransaktionen eingesetzt. Diese werden vor allem in Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum ausgeführt. Wie SQL oder jedes andere Datenbankformat kann die Blockchain jedoch in unzähligen anderen Branchen und Anwendungen eingesetzt werden, nicht nur im Finanzwesen. Wie aber funktioniert die Blockchain? Betrachten wir dazu einen grundlegenden Blockchain-Prozess:

Eine Transaktion wird angefordert, um einen neuen Datenblock in die Blockchain zu schreiben. Die Anforderung wird an alle an der Blockchain beteiligten Knoten gesendet. Jeder an der Blockchain teilnehmende Knoten prüft Hashs gegen Algorithmen, um die Transaktion zu validieren. Jeder Knoten führt einen Proof-of-Work-Prozess durch, erzielt einen Konsens über die Gültigkeit des neuen Blocks und fügt den Block bei erfolgreichem Konsens zur Kette hinzu.

Nehmen wir als Beispiel an, dass ein Unternehmen ein unveränderliches, prüfbares Protokoll von Serverereignissen und -fehlern im gesamten Unternehmen erstellen möchte. Jeder Server leitet die Protokolleinträge über das Netzwerk an einen gemeinsamen Protokollserver weiter. Dabei könnte jeder Block eine Reihe von Details enthalten, wie etwa die folgenden:

den Namen und die Adresse des Ursprungs-Servers

Name und Adresse des Ziel- oder Protokoll-Servers

den Fehler, das Ereignis und andere Details des Protokolleintrags

Die Verschlüsselung ist der Kern dessen, was einen Block zu etwas Besonderem macht. Blöcken wird ein kryptografischer Hash zugewiesen, der ausschließlich für die Daten eines Blocks generiert wird, und mit dem Hash des vorherigen Blocks.

Ein Hash funktioniert wie ein Fingerabdruck für Daten. Dieser ist eine Folge von Hexadezimalzahlen, der durch einen mathematischen Algorithmus berechnet wird. Dieser Algorithmus erzeugt einen eindeutigen Fingerabdruck für jeden Block. Ändert man nur ein einziges Bit in einem Block, so ändert sich der Hash-Wert. Der geänderte Hash-Wert dieses Blocks wird auch an den nachfolgenden Block weitergegeben und mit diesem gespeichert.

Auf diese Weise entsteht eine Reihe von Blöcken, die nicht nur miteinander verbunden sind. Sie sind auch untrennbar. Wenn ein Hacker ein Bit ändert, stimmt der aufgezeichnete Hash für diesen Block nicht mit dem neuen Hash des Blocks überein und die Blockchain alarmiert die Administratoren. Die Änderung wirkt sich jedoch nicht nur auf den Hash eines Blocks (Block A) aus: Der neue Hash stimmt auch nicht mit dem Hash des nachfolgenden Blocks (Block B) überein, wodurch der Hash von Block B – und die Hashs aller nachfolgenden Blöcke – ungültig werden. Diese miteinander verknüpfte Kryptografie macht Blockchain-Datenbanken sicher und ist das System, das die Unveränderlichkeit erzwingt.

Die Hashs allein reichen jedoch nicht aus, um vollständige Sicherheit zu gewährleisten. Die mächtige Rechenleistung heutiger Computer bietet Hackern manchmal die Möglichkeit, in wenigen Minuten neue Hashs zu berechnen und einzufügen, so dass sich ihre Manipulationen – entweder teilweise oder vollständig – verbergen.

Blockchain-Datenbanken verzögern die Erstellung von Blöcken absichtlich durch einen zeitaufwändigen Rechenprozess, der für jeden Block durchgeführt wird. Diese Technik wird Proof-of-Work genannt und erfordert, dass eine Berechnung durchgeführt und validiert wird, bevor ein Block in die Kette aufgenommen werden kann. Eine typische Transaktion kann für jeden Block bis zu zehn Minuten in Anspruch nehmen. Das bedeutet, dass ein Hacker eine beträchtliche Zeit benötigt, um eine umfangreiche Blockchain zu manipulieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hacker in eine ganze Blockchain eindringt und sie neu validiert, ohne entdeckt zu werden, ist sehr gering.

Das verteilte P2P-Netzwerk sichert auch das unveränderliche Hauptbuch. Jedes System oder jeder Knoten, der an der Datenbank teilnimmt, hostet eine vollständige Kopie der Blockchain. Jeder Knoten verifiziert jeden Block, bevor er ihn zu seiner Kopie hinzufügt. Alle teilnehmenden Knoten schaffen einen Konsens, der bestimmt, welche Blöcke gültig sind. Stellt ein Knoten fest, dass ein Block ungültig ist oder manipuliert wurde, wird der Block zurückgewiesen. Somit wird ein Angreifer, der die Blockchain auf einem Knoten erfolgreich hackt, von den anderen an der Blockchain teilnehmenden Knoten entdeckt und zurückgewiesen.