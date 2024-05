Vor- und Nachteile von gängigen Hybrid-Cloud-Anwendungen

Hybrid-Cloud-Architekturen, die in der Regel eine Kombination aus lokalen und Public-Cloud-Ressourcen und -Plattformen umfassen, sind nicht unbedingt für jeden Cloud-Anwendungsfall geeignet. Eine Größe passt nicht für alle. Unternehmen müssen daher bei der Implementierung eines Hybrid-Cloud-Modells vorsichtig vorgehen und zunächst unternehmensspezifische Fragen klären, zum Beispiel die richtige Strukturierung von Daten für verschiedene Plattformen und das Jonglieren mit unterschiedlichen Verwaltungsfunktionen in jeder Umgebung.

„Es gibt einige Missverständnisse darüber, wie die Hybrid Cloud genutzt werden sollte“, sagt Peter-Mark Verwoerd, stellvertretender CTO für Infrastruktur bei der IT-Beratungsfirma Sada. „Wie bei jeder Art von Infrastrukturimplementierung ist der beste Anwendungsfall der, der zu den Anforderungen Ihres Unternehmens passt.“ Bei Abwägen der Vor- und Nachteile von Hybrid-Cloud-Implementierungen müssen die Vorteile stark sein und mit den Unternehmenszielen übereinstimmen, während die Nachteile auf einem akzeptablen Niveau bleiben, so Verwoerd.

Es empfiehlt sich, einige der gängigsten Hybrid-Cloud-Anwendungsfälle sowie deren Vor- und Nachteile und Abhilfemaßnahmen bei der Verlagerung von Daten, Anwendungen und Arbeitslasten über mehrere Umgebungen hinweg zu prüfen.

1. Migration von Anwendungen Vorteile Bei der Migration von Anwendungen bieten Hybrid Clouds sichere und bewährte Landezonen. Da sich die Anwendungen in ihrer Komplexität und Empfindlichkeit unterscheiden, können Unternehmen die Cloud-Umgebung auswählen, die für die jeweilige Arbeitslast am besten geeignet ist. Eine Hybrid-Cloud-Infrastruktur kann auch die Wartung von Code-Updates verbessern und den Teams helfen, den Rückstand bei der Weiterentwicklung aufzuholen und mit neuen Anfragen Schritt zu halten. Nachteile Viele Anwendungen, vor allem solche, die mehr als zehn bis 15 Jahre alt sind, eignen sich aus technischer oder finanzieller Sicht nicht für eine Migration. Bei der Migration großer unterstützender Datensätze kann es zu Problemen kommen, um ein konsistentes System der Aufzeichnungen zu ermöglichen. Es ist wichtig, eine spezielle Vollzeitgruppe einzurichten, die für jede Migrationswelle eine gründliche technische und leistungsbezogene Due-Diligence-Prüfung durchführt, empfiehlt Mike Fitzgerald, Partner, CIO Advisory Services, beim IT-Beratungsunternehmen Infosys.

2. Cloud Bursting Vorteile Cloud-Umgebungen können eine flexible Umgebung für den Übergang von Arbeitslasten in eine Public Cloud bieten, wenn das Unternehmen zusätzliche Kapazitäten benötigt. Durch Cloud Bursting können Anwendungen in Stoßzeiten oder bei unerwartetem Datenverkehr in die Cloud verlagert werden, ohne dass zusätzliche Hardware On-Premises bereitgestellt, konfiguriert und gewartet werden muss. „Das ermöglicht es Unternehmen, etwas, das mit minimalen Änderungen funktioniert, potenziell sehr viel länger zu nutzen“, so Verwoerd. Zu den üblichen Anwendungsfällen gehören unvorhersehbare Burst-Workloads, Datenverarbeitung, Medienverarbeitung und saisonbedingtes Bursting im Einzelhandel. Nachteile Cloud Bursting kann eine sorgfältige Orchestrierung erfordern. Andernfalls kann die Datenbewegung zu Latenzzeiten führen. Unternehmen müssen kritische Workloads für Cloud Bursting identifizieren und nach Prioritäten ordnen. Außerdem sollten sie automatische Auslöser auf der Grundlage vordefinierter Schwellenwerte einrichten, so Anuj Bhalla, Präsident und Global Head for Integrated Cloud beim Beratungsunternehmen Tech Mahindra. Abbildung 1: Das sind die zehn gängigsten Anwendungsfälle der Hybrid Cloud für Unternehmen.

3. Geografische Ausdehnung Vorteile Eine Hybrid-Cloud-Infrastruktur kann die Bereitstellung von Anwendungen und Daten in neuen Regionen und Ländern beschleunigen, um beispielsweise die Anforderungen an die Datenresidenz zu erfüllen und Datenschutzbedenken in bestimmten Gebieten auszuräumen. Ein hybrider Ansatz kann auch den Aufbau einer lokalen Computing-Infrastruktur erleichtern, wenn keine lokale Cloud verfügbar ist. Nachteile Es können zusätzliche Datenverwaltungsschritte erforderlich sein. Einige Datenverwaltungs- und -verarbeitungsaufgaben müssen beispielsweise bei neuen regionalen Bereitstellungen kolokalisiert werden, um Latenzzeiten zu verringern oder lokale Anforderungen zu erfüllen. Eine verteilte Infrastruktur kann auch neue Sicherheitsschwachstellen mit sich bringen.

4. Verteilte Datenverarbeitung Vorteile Daten, die über verschiedene Standorte und Anwendungen verteilt sind, können bei der Durchführung von Aufgaben wie Analysen und App-Entwicklung ein Hindernis darstellen. Hybrid-Cloud-Umgebungen können diese Art von Problemen überwinden, indem sie den Zugriff auf Daten und Anwendungen ermöglichen, die am Standort und außerhalb des Standorts gespeichert sind. Neben der Verbesserung der globalen Zugänglichkeit zu diesen Informationen beschleunigt eine Hybrid-Cloud-Konfiguration die Verarbeitungszeiten und verringert die Latenzzeit, ohne dass eine umfangreiche lokale Infrastruktur erforderlich ist. Die verteilte Datenverarbeitung erhöht die Leistung und skaliert die Ressourcen für große Datensätze dynamisch. Nachteile Die Aufrechterhaltung der Konsistenz über verteilte Datensätze hinweg kann eine Herausforderung sein, räumte Bhalla ein. Er rät, Frameworks für hybride Umgebungen in Betracht zu ziehen und die Datensicherheit durch Verschlüsselung und Zugriffskontrollen zu gewährleisten.

5. Backup und Disaster Recovery Vorteile Die Hybrid-Cloud-Datenverwaltung ermöglicht es Unternehmen, Daten zwischen lokalen und Cloud-Diensten zu synchronisieren und so einen ausfallsicheren Mechanismus zu schaffen. Die Daten sind leicht zugänglich und können im Falle einer Katastrophe schnell wiederhergestellt werden, erklärte Bhalla. Nachteile Backup-Kosten und redundante Daten können die Gesamtbetriebskosten erhöhen. Die Verwaltung des Synchronisierungsprozesses kann komplex sein. Eine Lösung könnte darin bestehen, Disaster-Recovery-Pläne in den Prozess einzubinden und die Backup-Verfahren zu automatisieren.

6. KI und maschinelles Lernen Vorteile Die Hybrid Cloud kann eine große Rolle bei der generativen KI und den Large Language Models (LLM) spielen, die Dienste wie ChatGPT antreiben. Die Hardware, die KI-Algorithmen und die Entwicklungs-Tools entwickeln sich rasch weiter, und die Hybrid Cloud kann Unternehmen dabei helfen, sich an die jüngsten Entwicklungen anzupassen und die kostengünstigste Hardware einzusetzen. Der Aufbau von LLMs On-Premises kann kostspielig sein und erfordert hochqualifizierte Fachkräfte so Fitzgerald. Nachteile Die Entwicklung und Ausführung von KI-Workloads in einer Hybrid Cloud kann neue Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit, Datenschutz und Datenmanagement mit sich bringen. Fitzgerald erwartet, dass KI viele Gespräche über Datenstrategien, Datenzugriff und potenzielle finanzielle und rechtliche Verpflichtungen nach sich ziehen wird.

7. Edge Computing Vorteile Durch den Einsatz von Edge Computing in einer Hybrid-Cloud-Umgebung können Unternehmen datenintensive und zeitkritische Aufgaben näher an der Quelle oder an bestimmten Arbeitslasten durchführen, um Latenzzeiten zu verringern, Netzwerkanforderungen zu vereinfachen und den Datenschutz zu verbessern. Nachteile Die Verwaltung mehrerer Cloud-Umgebungen oder einer Mischung aus lokalen, Private und Public Clouds erhöht die Komplexität. Zero-Trust-Architekturen können die Sicherheit dieser verteilten Umgebungen verbessern, unabhängig davon, wo sich die Daten befinden. Und eine Reihe von Richtlinien könnte einfach an einem Ort über eine Hybrid Cloud hinweg verwaltet werden.

8. Self-Service-IT und Cloud-Brokering Vorteile Zentralisierte Dienste in Verbindung mit Hybrid-Cloud-Anbietern können der Self-Service-IT zugute kommen. Zugriffsrechte mit unterstützenden Bereitstellungs- und Genehmigungsprozessen können zugewiesen und verwaltet werden, ohne dass es zu einem Wildwuchs kommt, so Fitzgerald. Nachteile Während einer Self-Service-Cloud-Brokerage die Bereitstellung von Cloud-Ressourcen über Public- und Private-Cloud-Infrastrukturen hinweg ermöglicht, kann Cloud-Brokering in einer Hybrid-Cloud-Umgebung viel schwieriger zu implementieren sein. Außerdem kann sich der Business Case erheblich ändern, um Migrationsaktivitäten zu rechtfertigen. Sobald eine Arbeitslast jedoch sicher und konsistent in einer Hybrid Cloud läuft, ist es laut Fitzgerald am besten, sie laufen zu lassen. Abbildung 2: Die Kombination aus Public und Private Cloud gilt als die beste Architektur für viele bestehende und neue Anwendungen.

9. Fusionen und Übernahmen Vorteile Fusionen und Übernahmen machen es oft erforderlich, unterschiedliche Anwendungen, Datenverwaltungspraktiken und Sicherheitsinfrastrukturen eines anderen Unternehmens unter ein gemeinsames Dach zu bringen. „Die meisten großen IT-Sanierungen betrafen Fusionen, die nie integriert wurden und letztendlich zu einem Rucksack von Steinen wurden“, so Fitzgerald. Mit der Hybrid Cloud lassen sich Unterschiede in Funktionen wie HR, ERP, CRM und Transaktionssystemen besser bewältigen. Sie kann auch dazu beitragen, die Wartungsgebühren zu reduzieren oder zu eliminieren, die mit der Migration bestehender Anwendungen von der verkaufenden Einheit zum übernehmenden Unternehmen verbunden sind. Nachteile IT-Teams müssen sich unter Umständen mit der Komplexität der unterschiedlichen Hardware, Plattformen und Anwendungsinfrastrukturen auseinandersetzen. Fitzgerald empfahl einen Clone-and-Go-Ansatz, das heißt die Duplizierung bestehender Systeme und Prozesse und deren Implementierung im übernehmenden Unternehmen, um die Integration zu beschleunigen, die verbleibenden Vermögenswerte für eine Optimierung zu positionieren und den Business Case für die Transaktion zu erfüllen.