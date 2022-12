Diese drei Cloud-Bursting-Methoden sollten Sie kennen

Cloud Bursting nutzt die enorme Skalierbarkeit der Public Cloud, die bedarfsgerechte Verfügbarkeit und die Abrechnung nach Aufwand. Es ermöglicht Unternehmen, Workloads in die Cloud zu verlagern, wenn sie mehr Kapazität benötigen, und wieder zu deaktivieren, wenn die Nachfrage sinkt. Die Herausforderung beim Cloud Bursting besteht darin, die geeigneten Anwendungsfälle und Grenzen zu erkennen und die Praxis mit einem angemessenen Automatisierungsgrad zu rationalisieren.

Das Konzept des Cloud Bursting ist recht einfach, aber die Umsetzung gestaltet sich meist komplex. Das erste potenzielle Problem ist die Kompatibilität der Workloads; die Anwendung muss On-Premises genauso wie in der Cloud gut funktionieren.

Bei der Public Cloud handelt es sich nicht um eine offene Infrastruktur, sondern vielmehr um eine Reihe vordefinierter Dienste und Ressourcen; eine Arbeitslast muss für diesen Kontext geeignet sein. Workloads, die für die Cloud entwickelt wurden – beispielsweise solche, die bereits in einer Private Cloud innerhalb eines Unternehmens laufen – haben eine viel bessere Chance zwischen der Cloud und der lokalen Infrastruktur hin und her zu pendeln.

1. Verteiltes Load Balancing

Bei der ersten Option kommt klassisches Load Balancing zum Einsatz, wobei Workloads zwischen dem Rechenzentrum und der Public Cloud im Tandem laufen. Ein Unternehmen betreibt einen Workload im lokalen Rechenzentrum, stellt gleichzeitig Ressourcen – wie Recheninstanzen, Speicher und Überwachung – in der Cloud bereit und verteilt die Arbeitslast auf diese Dienste.

Als Nächstes implementieren die Administratoren ein Workload Monitoring für die lokalen Workloads. Wenn die Rechenlast einen vorher festgelegten Schwellenwert überschreiten, startet das System die identische Workload-Umgebung in der Public Cloud und leitet den Datenverkehr zum Service in die Public Cloud um. Unterschreitet die Rechenlast den Schwellenwert wieder, wechselt der Datenverkehr zurück in das lokale Rechenzentrum, und alle in der Cloud gestarteten Ressourcen werden gestoppt.

Diese Technik nennt sich verteilter Lastausgleich (Distributed Load Balancing), bei dem ein Workload sowohl lokal als auch dezentral in der Cloud platziert ist und der Load Balancer den Datenverkehr nach Bedarf verteilt.

Das erfordert in der Regel eine Vorabbereitstellung in der Cloud, die laufend Kosten verursacht, selbst wenn Sie die Cloud aktuell nicht nutzen. Die Cloud-seitige Bereitstellung ist außerdem in der Regel fest und kann die Ressourcen nicht automatisch an sich ändernde Bedingungen anpassen, was die Cloud-Auslastungskapazität einschränkt.