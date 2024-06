In 7 Schritten zur Hybrid Cloud migrieren

Vor nicht allzu langer Zeit lief eine Hybrid-Cloud-Migrationsstrategie darauf hinaus, dass ein Unternehmen seine internen Arbeitslasten auf eine Umgebung ausdehnte, die ihm nicht gehörte. Leistung und Funktionen, die früher in der IT-Umgebung des Unternehmens angesiedelt waren, wurden teilweise von der Umgebung eines Service Providers abhängig. Damals war eine Hybrid-Cloud-Strategie relativ einfach – eine Kombination aus Ressourcen vor Ort und einer Art von Cloud-Modell, um die Geschäftsziele eines Unternehmens zu erreichen.

Heute ist eine Hybrid-Cloud-Strategie mit Multi-Clouds und Anbietern, die nur Cloud-Angebote bereitstellen, verflochten. Infolgedessen beeinflussen jetzt mehrere Faktoren die Entscheidung eines Unternehmens, wo seine Daten, Anwendungen und Arbeitslasten untergebracht werden sollen. Unternehmen entscheiden sich für eine Hybrid-Cloud-Umgebung, weil sie KI-Integration, Automatisierung, Mobilität, Portabilität, Flexibilität, Sicherheit und Kosteneinsparungen verspricht. Eine Hybrid-Cloud-Architektur bringt jedoch eine größere Komplexität mit sich. Bei der Implementierung und Wartung müssen mehrere wichtige Aspekte berücksichtigt werden.

1. Bestimmen Sie, ob eine Anwendung oder ein Dienst für die Hybrid Cloud geeignet ist

Bei Hybrid-Cloud-Strategien muss eine Anwendung in einer lokalen Umgebung und mit Ressourcen funktionieren, die von einem Dienstanbieter wie Amazon Web Services, Microsoft Azure oder Google Cloud gemietet werden. Ein oft übersehener, aber notwendiger erster Schritt ist die Feststellung, ob die Anwendung für ein hybrides Modell geeignet ist.

Erkundigen Sie sich beim Anbieter der Anwendung, wie die Roadmap für die Zukunft aussieht. Versuchen Sie nicht, eine auslaufende, lokal installierte Anwendung ausschließlich in einen Public-Cloud-Service zu verschieben. Nur weil ein Anbieter sagt, dass die Anwendung in einer Cloud ausgeführt werden kann, heißt das noch lange nicht, dass sie auch für die Hybrid Cloud geeignet ist. Es ist weniger kompliziert, die Anwendung in einer Umgebung zu hosten, als zwei Umgebungen zu überbrücken.

Eine Legacy-Anwendung, die nicht für die Migration in die Hybrid Cloud geeignet ist, kann dennoch erfolgreich angepasst werden, wenn sie richtig geplant wird. Im Idealfall können Teile der Anwendung, die hinter Load Balancern betrieben werdenkönnen, in die Cloud verlagert werden. Untersuchen Sie die Nachverfolgung von Anwendungen, um den Datenverkehr zu verfolgen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viele Daten gemeinsam genutzt werden und wie sich mögliche Verzögerungen auf die Anwendungsleistung auswirken können. Achten Sie auch auf Lizenzmodelle und Support-Plattformen autorisierter Anbieter, die bei der Verlagerung von Legacy-Anwendungen in die Cloud verletzt werden könnten.