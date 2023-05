Tipps für die Migration von Exchange 2010 auf Microsoft 365

Viele IT-Abteilungen haben sich schwergetan, Zeit und Ressourcen für die Migration ihrer alten Microsoft-Exchange-Umgebung auf Microsoft 365 zu finden, da sie sich mit anderen externen Faktoren auseinandersetzen und um Ressourcen ringen mussten.

Für Exchange 2010 läuft der erweiterte Support aus, und Exchange 2013 hat vor kurzem sein End-of-Life-Datum erreicht. Wenn Sie eine der beiden Messaging-Plattformen einsetzen, stellt dies eine Schwachstelle in Ihrer Infrastruktur dar. Es ist nicht nur riskant, diese Produkte zu verwenden, sondern Sie verpassen auch die neuen Funktionen von Exchange Online.

Die gehostete E-Mail-Plattform von Microsoft bietet eine bessere Leistung und kann als Cloud-Dienst in bestimmten Fällen, zum Beispiel bei einer Fusion oder Übernahme, einen plötzlichen Zustrom von Benutzern bewältigen. Wenn Sie bereits andere Bereiche von Microsoft 365 nutzen, wie beispielsweise OneDrive, SharePoint und Microsoft Teams, dann können Sie diese in Exchange Online integrieren. Eine Migration von Exchange 2010 zu Office 365 verringert potenzielle Sicherheitsvorfälle und reduziert den Aufwand, der mit der Aufrechterhaltung einer Serverauslastung vor Ort verbunden ist.

Bewertung und Vorbereitung der aktuellen Exchange-Umgebung

Der erste Schritt bei der Migration von Exchange 2010 auf Office 365 ist die Aktualisierung des Exchange Servers auf Service Pack 3. Bei einem Exchange 2010-Server ohne diesen Patch ist die Wahrscheinlichkeit von Problemen bei der Migration von Postfächern wesentlich höher.

Wenn keine Verbindung zwischen dem lokalen Active Directory und Azure Active Directories besteht, müssen Sie Azure Active Directory Connect verwenden, um Daten, zum Beispiel Benutzeridentitäten, zwischen diesen beiden Verzeichnissen zu synchronisieren.

Bereiten Sie Ihre DNS-Konfiguration vor, um sicherzustellen, dass der E-Mail-Verkehr während und nach der Migration weiterhin reibungslos funktioniert.

Wenn Sie ein E-Mail-Archivierungsprodukt verwenden, müssen Sie alle E-Mails von diesem Sicherungsort in den Exchange-Mailstore-Postfächern rehydrieren beziehungsweise wiederherstellen. Da Archivierungssysteme häufig eingeführt wurden, als die Speicherkapazität der Frontend-Exchange-Server noch begrenzt war, kann es erforderlich sein, den Speicherplatz auf dem Exchange Server zu erhöhen. Eine Migration zu Exchange Online direkt aus E-Mail-Archiven wird für Exchange 2010 nicht unterstützt.

Sie müssen festlegen und planen, wie mit öffentlichen Ordnern umgegangen werden soll. Sie können öffentliche Ordner durch eine Reihe von Vorbereitungsskripten in öffentliche Ordner von Exchange Online migrieren. Freigegebene Postfächer in Exchange Online bieten jedoch eine vereinfachte Option: Sobald Sie das freigegebene Postfach erstellt haben, exportieren Sie die Daten der öffentlichen Ordner in eine PST-Datei und importieren diese in das freigegebene Postfach.

Wenn Ihre Exchange-Benutzer PST-Dateien verwendet haben, werden diese Daten nicht automatisch migriert. Der Inhalt dieser Dateien muss manuell in das Exchange Online-Postfach des Benutzers importiert werden, falls dies noch erforderlich ist.

Planen Sie, wie die Benutzer im Umgang mit den neuen Anwendungen und Funktionen geschult werden sollen. Ein großer Teil einer erfolgreichen Migration ist die Kommunikation; um die Mitarbeiter mitzunehmen, müssen sie in den Übergangsprozess eingebunden werden. Je nach Größe Ihrer Benutzerbasis und den verfügbaren internen Ressourcen können Schulungen von Drittanbietern und Online-Learning-Tools sinnvoll sein.