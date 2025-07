Kennzahlen für den Erfolg einer Cloud-First-Strategie

Die Cloud bietet eine Vielzahl von Vorteilen, aber wie können Sie feststellen, ob sie für Ihr Unternehmen geeignet ist? Es ist schwierig, den Wert einer Cloud-First-Strategie zu bewerten, da es keine einfache Formel oder Metriken gibt, die als Leitfaden für die Bewertung dienen könnten.

Denken Sie daran, dass der Erfolg Ihrer Cloud-First-Strategie je nach Workload variieren kann. Einige Workloads müssen möglicherweise nur optimiert oder auf einen anderen Service verschoben werden, während andere besser On Premises ausgeführt werden. Idealerweise sollten Unternehmen die Analyse granular und für jeden einzelnen Workload durchführen. Bewerten Sie zunächst die Key Performance Indikatoren (KPIs) in Bezug auf die folgenden Punkte:

Bei der Bewertung einer Cloud-First-Strategie sollten aktuelle Entwicklungen wie Hybrid- und Multi-Cloud-Nutzung, Edge Computing und KI-gestützte Optimierung mit einbezogen werden. Auch Themen wie Zero Trust in der Sicherheit oder Nachhaltigkeitsziele wie eine CO2-Reduktion spielen eine immer größere Rolle. Unternehmen, die diese Trends strategisch integrieren, können nicht nur technologische, sondern auch regulatorische und gesellschaftliche Anforderungen besser erfüllen.

Ebenso umfasst die Messung des Cloud-First-Erfolgs die Bestimmung, wie effektiv Ihre Strategie die von Ihnen festgelegten Geschäftsziele erreicht. Wenn beispielsweise die Reduzierung der Ausgaben ein wichtiges Ziel war, sollten Sie Ihre monatlichen Cloud-Computing -Kosten mit den Kosten vergleichen, die Sie zuvor für den Betrieb der Workloads On Premises bezahlt haben. Um einen genauen Vergleich zu erhalten, sollten Sie sowohl die Capex - als auch die Opex -Kosten berücksichtigen.

In den meisten Fällen ist es nicht sinnvoll, diese Daten direkt mit der Nutzung und Auslastung der lokalen Infrastruktur zu vergleichen, da die Nutzungsmuster On Premises wahrscheinlich anders sind, da Sie unterschiedliche Workloads mit unterschiedlichen Benutzern hosten. Dennoch sind diese Kennzahlen nützlich, um die Gesamtauswirkungen der Cloud auf Ihr Unternehmen zu bewerten. Weitere KPIs, auf die Unternehmen achten sollten, sind unter anderem die folgenden:

Um zu beurteilen, inwieweit Ihr Unternehmen die Cloud nutzt und wie sich sein Cloud-Footprint im Laufe der Zeit entwickelt, sollten Sie Kennzahlen wie die Gesamtzahl der Cloud-Konten, Benutzer und Anmeldungen auswerten. Sie können auch verfolgen, wie viele verschiedene Cloud-Plattformen und -Services Sie nutzen sowie wie viele Anwendungen insgesamt und wie viele Daten Sie in der Cloud speichern.

Sicherheit und Compliance

Die Cloud kann sehr sicher und compliant sein, erfordert jedoch andere Sicherheitskontrollen und -praktiken als vor Ort. Aus diesem Grund müssen Sie messen, wie effektiv Ihr Unternehmen nach der Umstellung auf die Cloud die Sicherheits- und Compliance-Ziele erfüllt. Sie können die Effektivität anhand der folgenden Metriken messen:

Wie viele Sicherheitsverletzungen treten pro Jahr auf?

Wie viele Compliance-Verstöße werden bei Audits festgestellt?

Berücksichtigen Sie bei der Analyse dieser Daten unbedingt auch Veränderungen in der Sicherheits- und Compliance-Landschaft. Wenn beispielsweise die Rate der Ransomware-Angriffe im letzten Jahr um 10 Prozent gestiegen ist, die Gesamtquote der Ransomware-Angriffe in allen Unternehmen jedoch um denselben Prozentsatz gestiegen ist, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass Sie im Bereich Ransomware schlechter abschneiden. Es bedeutet lediglich, dass es insgesamt mehr Angriffe gibt und Ihre Fähigkeit, diesen zu widerstehen, in etwa gleich geblieben ist.