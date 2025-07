Wie Sie eine Cloud-First-Strategie erfolgreich umsetzen

In der Eile, auf die Cloud umzusteigen, kann es verlockend sein, Cloud-Strategien unabhängig von der Situation oder den Kosten zu entwickeln.

Unternehmen stehen unter enormem Druck, die Vorteile der Cloud mit einer Cloud-First-Strategie zu nutzen, was bedeutet, dass sie Cloud Computing gegenüber einer selbst gehosteten Infrastruktur den Vorzug geben. Ein Cloud-First-Ansatz bedeutet nicht, dass alles in der Cloud läuft. Stattdessen bedeutet es, dass Cloud-Plattformen und -Services standardmäßig Workloads hosten. Dieser Ansatz kann weiterhin eine lokale oder Colocation-Infrastruktur umfassen.

Unternehmen riskieren, Cloud-Services auf suboptimale Weise einzuführen und verpassen so die Vorteile einer Cloud-First-Strategie. Der Umstieg auf Cloud-First kann aus mehreren Gründen schwierig sein, darunter die folgenden:

Im Allgemeinen ist die Nutzung der Cloud – wie es 93 Prozent der Fortune-500-Unternehmen tun – sinnvoll. Im Vergleich zu einer eigenen Rechenzentrumsinfrastruktur bietet die Cloud Vorteile wie größere Skalierbarkeit, nutzungsabhängige Preise und Workload-Zugänglichkeit.

Mit Cloud-First-Best-Practices können Unternehmen die Vorteile der Cloud voll ausschöpfen – und sie wissen, ob und wann die Cloud für eine bestimmte Workload nicht geeignet ist.

Die Cloud kann in vielen Bereichen des Unternehmens eine Reihe von Vorteilen bieten, darunter geringere Ausgaben, höhere Agilität, verbesserte Anwendungsleistung, bessere Benutzerinteraktion und vereinfachte IT-Abläufe. Es ist jedoch selten, dass alle Vorteile gleichzeitig erzielt werden, und nicht alle bieten für ein bestimmtes Unternehmen den gleichen Nutzen. Definieren Sie klare Geschäftsziele, die durch die Umstellung auf die Cloud unterstützt oder ermöglicht werden.

Wissen, was in die Cloud verschoben werden soll und was nicht

Identifizieren Sie Kategorien von Workloads, die sich für die Verlagerung in die Cloud eignen. Einige Workloads enthalten sensible Daten, die Sie aus Compliance-Gründen nicht in die Cloud verlagern können. Achten Sie dabei auf Anforderungen wie die DSGVO oder ISO 27001. Andere Anwendungen sollten On-Premises bleiben, um die Leistung für lokale Benutzer zu optimieren.

Legen Sie klare Richtlinien fest, welche Arten von Workloads in die Cloud verlagert werden sollten und welche nicht, um Zeit und Geld für eine nachteilige Cloud-Migration zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung, Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM) sowie Zero-Trust-Prinzipien Bestandteil der Cloud-Strategie sind.