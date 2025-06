Cloud First versus Cloud Smart: die Strategien im Vergleich

Die Entwicklung einer Cloud-Strategie für Ihr Unternehmen wird zu einem Balanceakt, da Kosten und Innovation ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. Cloud First und Cloud Smart sind beides Strategien, die Cloud-Services nutzen, um Unternehmensziele zu erreichen, sich jedoch in ihrem Ansatz und Fokus unterscheiden:

Es ist wichtig, mehr über die einzelnen Cloud-Ansätze zu erfahren, insbesondere wenn Sie sich mit Fragen zu Cloud-Ausgaben und -Sicherheit auseinandersetzen. Erfahren Sie mehr über diese Cloud-Strategien und welche Sie wählen sollten.

In der Regel beginnt eine Cloud-First-Strategie mit einer Vorgabe oder einer unternehmensweiten Initiative zur Maximierung der Cloud-Nutzung. Dazu kann die richtige Dimensionierung der Ressourcen durch kontinuierliche Überwachung und die Anpassung der Cloud-Services an die tatsächliche Nutzung Ihres Unternehmens gehören. Ohne solche Maßnahmen besteht ein erhöhtes Risiko des Over-Provisioning von Cloud-Ressourcen, was zu überhöhten Ausgaben führt.

Cloud First oder Cloud Smart?

Die Wahl dieser Cloud-Strategien hängt von den Anforderungen, Prioritäten und dem Reifegrad Ihres Unternehmens ab. Hier sind einige Fragen, die Sie sich stellen sollten:

Wird es Ihre Geschäftsziele erfüllen?

Eine mangelnde Ausrichtung auf die Geschäftsziele ist nur allzu häufig der Fall, wenn die Umstellung auf die Cloud eher von Technologietrends als von tatsächlichen Geschäftsanforderungen getrieben wird. Oder wenn nur unzureichend verstanden wird, wie Cloud-Angebote die Kernfunktionen des Unternehmens unterstützen oder verbessern können. Ohne klare Ziele und ein umfassendes Verständnis der Cloud-Fähigkeiten können Unternehmen möglicherweise die Vorteile der Cloud nicht voll ausschöpfen, was zu einer ineffizienten Nutzung von Ressourcen und erhöhten Kosten führt.

Wie sensibel sind Ihre Daten?

Hybrid- und Multi-Cloud-Modelle bieten derzeit zu viele Vorteile, um sie zu ignorieren, insbesondere wenn Ihr Unternehmen in einer regulierten Branche wie dem Finanz- oder Gesundheitswesen tätig ist und große Mengen an Kunden- oder proprietären Daten verarbeitet, die unterschiedliche Sicherheits- und Analyseanforderungen erfüllen müssen wie die DSGVO oder HIPAA. Nur ein Hybrid- oder Multi-Cloud-Modell bietet die KI-, Analyse-, Storage- und Sicherheitsoptionen, um solche Daten sicher und konform zu halten.

Haben Sie einen Kostenmanagementplan?

Kosteneffizienz bleibt ein wichtiges Thema, weshalb Tools zur Optimierung der Cloud-Kosten ein noch wichtigerer Bestandteil Ihrer Betriebstechnologie sind. Seit den pandemiebedingten Cloud-Migrationen haben sich neue Herausforderungen wie die mit einer Cloud-First-Strategie verbundenen Risiken etabliert, insbesondere im Hinblick auf die Budgets. Darüber hinaus kam es in den ersten Monaten der Pandemie aufgrund der raschen Umstellung auf die Cloud zu überhöhten Ausgaben und einer Bindung an bestimmte Anbieter, mit denen Unternehmen noch immer zu kämpfen haben. Für die Kostenoptimierung in der Cloud ist deshalb eine FinOps-Strategie wichtig und meist Bestandteil von Cloud-Smart-Ansätzen.

Ist Ihr Team auf die Cloud vorbereitet?

Sicherheitsbedenken sind für viele von größter Bedeutung, und ein Umstieg auf die Cloud weckt Gedanken an Stellenabbau oder eine Einschränkung der eigenen Rolle. Um eine Cloud-Kultur zu fördern, sollten Sie kontinuierliche Cloud-Schulungen und -Weiterbildungen durchführen. Zwar benötigt nicht jeder Mitarbeiter eine Cloud-Zertifizierung, aber Einstiegszertifizierungen wie AWS Cloud Practitioner und Google Cloud Leader können Stakeholder dabei unterstützen, besser mit ihrem Team zusammenzuarbeiten und die Cloud effizienter und effektiver zu implementieren.

Haben Sie eine Cloud-Ausstiegsstrategie?

In der heutigen Geschäftswelt steigen die Cloud-Kosten sprunghaft an, was zu offenen Diskussionen über eine Rückführung der Cloud führt. Einige Unternehmen überprüfen beispielsweise einige ihrer Cloud-Entscheidungen, die sie in der Eile getroffen haben, Geschäftsanwendungen zu migrieren, um in vollständig entfernten Arbeitsumgebungen effizient und sicher arbeiten zu können. Auch wenn diese Entscheidungen damals vielleicht sinnvoll waren, haben sich die wirtschaftlichen und personellen Rahmenbedingungen für viele Unternehmen geändert, was eine Neubewertung und ein Cloud-Audit erforderlich macht.