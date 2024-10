Data First: Datengestützter Ansatz schärft Wettbewerbsvorteil

Branchen und Märkte entwickeln sich in rasantem Tempo. Sich ausschließlich auf Intuition und Mutmaßungen zu verlassen, ist dem Erfolg abträglich. Vielmehr ist ein datengesteuerter Ansatz, bei dem fundierte Entscheidungen im Vordergrund stehen, unerlässlich. Unternehmen können datengesteuerte Entscheidungsfindungen gezielt zur Steigerung der Produktivität und des Wettbewerbsvorteils nutzen.

Hochwertige Daten ermöglichen eine umfassende Marktanalyse, um Trends, Muster und Verbraucherverhalten zu erkennen. Diese Erkenntnisse können in der Folge genutzt werden, um die Verbrauchernachfrage zu ermitteln, personalisiertes Marketing zu betreiben sowie insgesamt die Kundenzufriedenheit und -treue zu verbessern. Indem systematisch die Muster in den Daten erkannt werden und auf der Grundlage dieser Erkenntnisse gehandelt wird, können Flexibilität und Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens mit Blick auf neue Herausforderungen verbessert werden.

Qualitativ hochwertige und genaue Daten stellen die Grundlage dar für die Entwicklung solider Strategien und Taktiken zur Steigerung der Produktivität, die Verbesserung der Leistung sowie für die Erzielung von Wettbewerbsvorteilen. Dabei sollen letztlich Call-to-Action (CTA)-Bereiche entstehen, die auf Webseiten oder in sozialen Medien zum Einsatz kommen. Sie sollen potenzielle Kunden motivieren, eine bestimmte Handlung durchzuführen, in diesem Falle einen Kauf zu tätigen. Damit diese CTA-Buttons besonders wirksam sind, sollte ihr Design auf vorhandenen Daten beziehungsweise deren Analyse bestehen. Führungskräfte, die datengestützten Ansätzen den Vorzug geben, positionieren ihre Unternehmen in dreierlei Hinsicht für den Erfolg:

Vorausschauende Führungskräfte erkennen, dass hochwertige Daten für den Erfolg an vielen Fronten unerlässlich sind. Eine aktuelle Gartner-Umfrage ergab jedoch, dass nur 44 Prozent der Führungskräfte in der Lage sind, Dateninitiativen mit Geschäftsergebnissen zu verknüpfen. Schlechte Datenqualität sollte nicht allein als eine Herausforderung der IT-Abteilung betrachtet werden; sie wirft Handlungsbedarf auf, der sich auf jede Ebene des Unternehmens auswirken kann.

Upload-fähige Daten vs. geschäftsfähige Daten

Wenn es um Unternehmensdaten geht, ist das, was verfügbar ist, nicht automatisch auch am Nützlichsten. Eine schlechte Datenqualität kann zu Ungenauigkeiten und Inkonsistenzen führen, die in der Folge Entscheidungsprozesse beeinträchtigen. Hunderte, wenn nicht gar Tausende von produktiven Stunden gehen für die Bereinigung von Daten, die Korrektur von Fehlern sowie die Abmilderung der Folgen von Fehlern verloren. Diese Zeit könnte vermittels proaktiver Investitionen in die Datenqualität eingespart werden, noch bevor die ersten Uploads überhaupt beginnen.