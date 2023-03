Die 5 häufigsten Backup-Fehler vermeiden

Backups sind ein zentraler Bestandteil jeder Datensicherungsstrategie und von entscheidender Bedeutung für jeden Disaster-Recovery-Plan. Leider kommt es nur allzu häufig vor, dass Backups abbrechen oder nicht erfolgreich zu Ende geführt werden. Lässt sich ein Teil oder sogar die gesamte Sicherung nicht wiederherstellen, kann dies ein Unternehmen lähmen, seinen Ruf ruinieren und es anfällig für Verstöße gegen Vorschriften machen. Wenn man sich die Gründe für erfolglose Backups ansieht, tauchen immer wieder dieselben Probleme auf.

Um die Daten Ihres Unternehmens zu schützen, sollten Sie sich über fünf häufige Ursachen für das Scheitern von Datensicherungen informieren und wissen, welche Maßnahmen Sie ergreifen können, um diese zu verhindern.

2. Menschliches Versagen

Software, Anwendungen und Systeme sind allesamt konsistent in ihrer Verarbeitung. Menschen hingegen können inkonsistent und unberechenbar sein und somit Fehler machen. So kann beispielsweise die Entscheidung, Bänder an einem anderen Ort als in der empfohlenen Umgebung aufzubewahren, die Hauptursache für Medienausfälle sein. Ebenso kann die Verwendung von überlastetem oder minderwertigem Plattenspeicher als Backup-Ziel unvollständige und unzuverlässige Backups zur Folge haben.

Auch für die Planung und Implementierung der Backups sind Menschen verantwortlich – ein Schritt, bei dem häufig Fehler gemacht werden. Backups sind so wertvoll wie die Daten, die sich in ihnen befinden. Wenn Sie keinen vollständigen Datensatz oder Workloads auswählen, wird das Backup nicht existieren, wenn es gebraucht wird. Aus diesem Grund müssen Multi-Tier- und Multiserver-Anwendungen sowie Anwendungen, die von anderen Servern, Systemen und Anwendungen abhängig sind, in einem definierten Backup-Set enthalten sein. Wenn Sie nur einen Server sichern, sichern Sie möglicherweise nur einen Teil eines Datensatzes.

So kann zum Beispiel eine wichtige Unternehmensanwendung von einer SQL-Datenbank abhängen, die an anderer Stelle im Unternehmen betrieben wird. Wenn das Backup nur die Anwendung schützt, nicht aber die SQL-Anwendung und die dazugehörige Datenbank, ist das Backup möglicherweise wertlos.

Drittens ist eine einfache Planung eines Backups keine Garantie dafür, dass das gewünschte Backup erfolgreich abgeschlossen wird. Ein Teil des menschlichen Irrtums ist die Annahme, dass eine Sicherungsroutine ein geeignetes Sicherungsprodukt gewährleistet. Das ist nicht der Fall.

Unabhängig von den Sicherungsmedien oder dem Ziel ist ein wichtiger Aspekt jeder Sicherung eine ordnungsgemäße Validierung und ein Wiederherstellungstest. Die Validierung stellt sicher, dass alle vorgesehenen Sicherungsinhalte wie erwartet erfolgreich gesichert wurden. Die Tests gewährleisten, dass die Sicherung erfolgreich wiederhergestellt werden kann. Die Wiederherstellung ist auch eine regelmäßige Übung für die Schulung von Menschen und die Sicherheit im Notfall.