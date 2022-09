Finden Sie den richtigen PCaaS-Anbieter für Ihr Unternehmen

IT-Abteilungen nutzen PC-as-a-Service, um die Herausforderungen und die Komplexität der Bereitstellung und Verwaltung von Desktops, Laptops, PCs und anderen Geräten in ihrem Unternehmen zu bewältigen.

Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage bieten inzwischen viele Systemhäuser und Hersteller PCaaS-Pakete an. Als Interessent sollten Sie sich genau informieren, was diese Angebote beinhalten und welchen Nutzen sie bringen können.

PC-as-a-Service ist ein abonnementbasiertes Programm, das verwaltete Desktops mit Betriebssystemen und Software zur Verfügung stellt. Bei den meisten Diensten vermietet der Anbieter die Desktops gegen eine feste monatliche Gebühr an die Kunden – ohne Vorlaufkosten – und verwaltet die Systeme während ihrer gesamten Lebensdauer, indem er sie beschafft, bereitstellt, wartet und überwacht. Am Ende der Vertragslaufzeit baut und transportiert der Anbieter die Geräte wieder ab.

PCaaS ist jedoch nicht dasselbe wie ein herkömmliches Leasingprogramm. Beim Leasing betreut der Kunde die Geräte selbst und mietet lediglich die Hardware für einen bestimmten Zeitraum. Das typische PCaaS-Programm verwaltet alle Aspekte der Desktop-Bereitstellung und bietet ähnliche Dienste wie eine Cloud-Plattform, wobei die Betriebssysteme auf den lokalen Geräten laufen.

Einige Anbieter bezeichnen dies als Device as a Service (DaaS) und nicht als PCaaS, da PCs nur ein kleiner Teil des Hardwareangebots sind. Die Programme folgen jedoch meistens dem gleichen Prinzip, so dass die Begriffe sich synonym verwenden lassen.

Herkömmliche Ansätze für die Desktop-Verwaltung sind mit Herausforderungen verbunden; die Erneuerung der Hardware ist oft kostspielig und zeitaufwändig. Benutzer müssen oft mit veralteter Technologie arbeiten, was die Supportkosten und Sicherheitsrisiken erhöht. Außerdem kann es zu einer schlechten Benutzerfreundlichkeit führen und dazu, dass die Nutzer sich irgendwann nicht mehr wertgeschätzt und in ihrer Arbeit behindert fühlen.

Viele Systemhäuser bieten PCaaS an. Es lohnt sich daher, sich bei Ihrem bisherigen Partner zu informieren, ob er PCaaS für Sie umsetzen kann. Daneben gibt es auch noch Produkte direkt vom Hersteller, beispielsweise Dell, HP, Lenovo und Microsoft. Sie alle übernehmen die Verwaltung von Desktops und anderen Geräten für ihre Kunden. Obwohl sie sich in vielerlei Hinsicht ähneln, gibt es zahlreiche Unterschiede zwischen ihnen.

Dell PCaaS

Das Dell PCaaS-Angebot umfasst eine vollständige Palette von Dell Business-Laptops, Desktops und Workstations, Softwareoptionen und Lebenszyklusservices, die Bereitstellung, Wartung, Support, verwaltete Dienstleistungen, Wiederherstellung von Assets und Sicherheit umfassen. Dell bietet außerdem Folgendes an:

Dell Optimizer ist eine integrierte KI -Softwarekomponente (Künstliche Ingelligenz), die sich an die Arbeitsweise des Benutzers anpasst. Sie trägt dazu bei, Leistung , Konnektivität und Akkulaufzeit zu verbessern.

Ein PC-Näherungssensor nutzt die Infrarotkamera und Windows Hello , um das System automatisch aufzuwecken und den Benutzer anzumelden, wenn dieser sich dem Computer nähert. Der Sensor sperrt den Computer automatisch, wenn sich der Benutzer entfernt.

Die Dell ProDeploy Client Suite unterstützt die IT-Abteilung bei der Bereitstellung von Geräten und ermöglicht es den Anwendern, innerhalb weniger Minuten mit der Arbeit zu beginnen.

Die ProSupport Suite nutzt proprietäre KI-Technologie, um vorausschauende Warnungen über potenzielle Probleme mit der Hardware und Software zu liefern. Die Suite beinhaltet einen bevorzugten Zugang zu ProSupport-Technikern.

Jedes handelsübliche Gerät ist mit speziellen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die durch integrierte Software und Services ergänzt werden, um die Angriffsfläche zu verringern und einen administrativen Einblick in die Gerätesicherheit zu erhalten.

Dell bietet zwei PCaaS-Abonnementpläne an: PCaaS for Business und PCaaS for Enterprise. Der Business-Plan richtet sich an Kunden mit einem Bedarf von bis zu 299 PCs, der Enterprise-Plan an Unternehmen mit einem darüber hinausgehenden Bedarf und komplexen Umgebungen. Der Enterprise-Tarif umfasst dieselben Funktionen wie der Business-Tarif, bietet aber zusätzlich mehr System- und Finanzierungsoptionen sowie einen eigenen Service Delivery Manager.

Die Preisgestaltung hängt vom Programm, der Hardware und der Dauer der Bindung ab – 36 oder 48 Monate. Die Kunden zahlen eine monatliche Gebühr ohne Vorlaufkosten. Für spezifische Preisinformationen sollten Sie sich direkt an den Dell-Vertrieb wenden. Auf der Webseite von Dell ist jedoch eine beispielhafte Berechnung zu finden: Ein Dell Latitude 3410 mit einem Intel Core-i5 1021OU kostet 26,38 US-Dollar pro Gerät und Monat, basierend auf einer 36-monatigen Vertragslaufzeit.