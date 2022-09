7 Wege, wie Unternehmen von PCaaS profitieren

IT-Landschaften werden größer, hybrider und heterogener. Ihre Verwaltung wird daher immer herausfordernder für IT-Abteilungen, so dass viele Unternehmen sich fragen, ob sie diese Aufgabe überhaupt noch selbst stemmen möchten.

Diese Komplexität führt außerdem dazu, dass Benutzer und Unternehmen anfällig für Support- und Sicherheitsprobleme werden. Eine Möglichkeit, auf diese Herausforderung zu reagieren ist, sie gegen eine Gebühr an einen externen Anbieter auszulagern. Genau das leistet PC as a Service.

Was ist PCaaS?

Ein PC-as-a-Service-Modell (PCaaS), auch bekannt als Device as a Service, ist eine Vereinbarung, bei der Unternehmen Anbieter dafür bezahlen, dass sie das Hardware-Lebenszyklusmanagement vom Beschaffen bis zum Ausmustern der Geräte übernehmen. Kunden müssen keine eigenen PCs mehr besitzen und beziehen mindestens neue Geräte über ein Leasingmodell, bei dem die PC-Hardware und oft auch Software wie das Betriebssystem und wichtige Anwendungen über einen Leasingvertrag oder ein Abonnement mit fester Laufzeit beziehen.

Sie wählen das Gerätemodell, die Software-Suite oder das Paket aus, das diese beiden Komponenten und möglicherweise eine Reihe damit verbundener Dienstleistungen wie Vor-Ort-Support oder Remote-Datensicherung umfasst. Der PCaaS-Anbieter bereitet dann die PCs vor und liefert sie aus, hilft beim Setup und unterhält die Flotte durch Überwachung und Wartung. Nach Ablauf des Lebenszyklus geben Kunden die PCs an den PCaaS-Anbieter zurück und erneuern die Flotte.

Unternehmen schließen eine PCaaS-Vereinbarung ab, um mehr alltägliche IT-Aufgaben an externe Anbieter abzugeben. Auf diese Weise konzentrieren sich die IT-Mitarbeiter eher auf geschäftskritischere Vorgänge und die strategische Planung. In finanzieller Hinsicht werden die Kapitalkosten für die Beschaffung umfangreicher PCs und die Softwarelizenzierung durch ein Opex-Modell ersetzt, bei dem die Kosten monatlich gezahlt und über die Leasingdauer verteilt werden. Dies gibt Kunden mehr Berechenbarkeit bei den Aufgaben, was in manchen Situationen hilfreich ist.