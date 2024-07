Wie man Windows 365 auf einem Chromebook ausführt

Windows 365 ist ein vereinfachtes Desktop-as-a-Service- oder Cloud-PC-Angebot, das sich für den Einsatz auf einer Vielzahl von Geräten eignet, darunter auch Chromebooks.

Die Bereitstellung von Windows 365 auf einem Chromebook ist eine kostengünstige Möglichkeit, den Zugriff auf Windows-Anwendungen für verschiedene Anwendungsfälle zu erweitert, für die das Betriebssystem Windows 11 nicht erforderlich ist.

Warum sollten Unternehmen Chromebooks anstelle von Windows-Notebooks einsetzen? Chromebooks bieten einen kosteneffizienten Endpunkt für Unternehmensorganisationen mit geringeren Anfangskosten. Sie sind erschwinglicher als Windows-Notebooks oder MacBook Pros in Business-Qualität. Das wartungsarme Design von Chromebooks mit seinen automatischen Updates und dem ChromeOS-Betriebssystem ist aufgrund der geringeren Wartungskosten im Vergleich zu herkömmlichen Notebooks und Macs ideal für Remote- und Hybridbereitstellungen. Chromebooks sind vor allem als Endgeräte für Cloud-zentrierte Arbeitsabläufe bekannt. IT-Administratoren können Chromebooks über die Google Admin Console verwalten. Es gibt auch eine enge Integration zwischen Chromebooks und Google Workspace, so dass die IT-Abteilung sie mit den bekannten Google-Tools und -Oberflächen verwalten kann. Der Google Chrome Web Store enthält eine Reihe von Erweiterungen, mit denen Chromebook-Nutzer auf SaaS-Anwendungen zugreifen können. Die einfache Konfiguration, Anwendungsbereitstellung und Geräteüberwachung sind starke Argumente für den Einsatz von Chromebooks in umfangreichen Anwendungsfällen, in denen die Investition in Windows- oder macOS-Notebookss zu kostspielig oder unnötig sein könnte. Sicherheit bei geringem Budget ist ein zusätzliches Argument für Organisationen, die Chromebooks in großem Umfang einsetzen, zum Beispiel Bildungseinrichtungen und Organisationen, die auf eine große Anzahl von Zeitarbeitskräften angewiesen sind, um ein Projekt für einen bestimmten Zeitraum zu unterstützen. Überprüfte Boot-Prozesse, Sandboxing und automatische Updates entlasten die ohnehin schon sehr überlastete IT-Abteilung bei groß angelegten Chromebook-Implementierungen.

Ausführung von Windows 365 auf einem Chromebook Um eine Windows-365-Instanz auf einem Chromebook zum Laufen zu bringen, ist keine Softwareinstallation erforderlich. Administratoren sollten die Standardbereitstellungsstrategie für Software, ältere Windows-Anwendungen und SaaS-Anwendungen befolgen. Darüber hinaus sind gründliche Kenntnisse der Microsoft-365-Verwaltungskonsole und anderer Tools für die Verwaltung von Mobilgeräten und Identitätszugriff als Voraussetzung für eine Windows-365-Bereitstellung unerlässlich. Systemadministratoren müssen die entsprechenden Benutzergruppen für Windows-365-Benutzer einrichten, um sicherzustellen, dass sie Zugriff auf die Anwendungen und Funktionen haben, die sie für ihre Arbeit benötigen. Das IT-Team sollte in der Lage sein, seine regulären Verfahren für die Windows-Verwaltung zu befolgen, benötigt aber möglicherweise zunächst etwas Zeit, um Windows 365 in seine Verwaltungsabläufe zu integrieren. Die Administratoren implementieren dann entsprechende Richtlinien, um zu regeln, was die einzelnen Benutzergruppen mit Windows 365 tun können. In Anbetracht der Tatsache, dass Windows 365 häufig von Zeitarbeitern genutzt wird, sollten die Richtlinien das Ausmaß der Kontrolle definieren, die jede Gruppe über Windows 365 hat. Zeitarbeitskräfte benötigen beispielsweise strengere Richtlinien, die den Zugriff auf interne Daten einschränken, während Vollzeitbeschäftigte einen offeneren Zugriff auf die Ressourcen eines Unternehmens haben. Kennen Sie die Anwendungsfälle von Windows 365 Hier sind einige Beispiele für Anwendungsfälle, die die Einführung von Windows 365 vorantreiben: Business Continuity ist gegeben, wenn Mitarbeiter Windows 365 auf einem Chromebook verwenden können, um nach einem wichtigen Ereignis, das sie daran hindert, außerhalb ihres Büros zu arbeiten, auf Unternehmensanwendungen zuzugreifen.

Windows 365 auf einem Chromebook vereinfacht das Onboarding, Offboarding und Gerätemanagement für eine große Anzahl von Zeitarbeitskräften, zum Beispiel bei einem Personalanstieg in den Ferien. Der Kauf von Windows- und Mac-Laptops für Zeitarbeitskräfte ist mit Windows 365 auf einem Chromebook überflüssig.

Unternehmen müssen möglicherweise eine ältere Windows-Anwendung oder eine Nischenanwendung ausführen, für die es keine Cloud- oder SaaS-Lösung gibt. Die Ausführung von Windows 365 auf einem Chromebook ermöglicht es Unternehmen, ältere Windows-Anwendungen in Containern bereitzustellen. Der Chromebook-Bereitstellungsansatz kann eine sichere und wirtschaftliche Option sein, um die Anforderungen des Projekt- oder Team-Workflows zu erfüllen. Wählen Sie eine Windows-365-Cloud-PC-Edition Es gibt drei Windows-365-Cloud-PC-Lizenztypen für Chromebooks, die Microsoft in Business- und Enterprise-Editionen anbietet: Basic für die Ausführung einfacher Produktivitäts-Tools und Webbrowser

Standard für die Ausführung von Geschäftsanwendungen

Premium für die Ausführung von Hochleistungs-Workloads Zuweisen eines Windows-365-Abonnements Für die Nutzung von Windows 365 auf einem Chromebook ist ein gültiges Abonnement erforderlich, das Unternehmen in der Regel über Intune oder eine andere Verwaltungslösung verwalten. Eine gültige Windows-365-Instanz erfordert Microsoft 365 E3/E5, Business Premium oder ein Enterprise-Abonnement. Vollständige Einrichtung von Windows 365 Sobald der Administrator über ein gültiges Abonnement verfügt, kann er zum Windows-365-Business-Portal navigieren, wo er aufgefordert wird, sich mit den entsprechenden Microsoft-Kontoanmeldedaten anzumelden. Nach der Anmeldung folgen Sie dem geführten Prozess, um den Cloud-PC einzurichten. In diesem Prozess werden Aspekte wie Storage, Windows-Versionen und andere verschiedene Einstellungen und Einstellungsoptionen behandelt, die mit einer neuen Windows-Installation einhergehen. Wenn die Einrichtung des Cloud-PCs abgeschlossen ist, ist Windows 365 über die URL des Windows 365 Business Portals im Webbrowser des Chromebooks verfügbar. Sobald sich ein Benutzer mit seinen Microsoft-Anmeldedaten anmeldet, erscheint der Cloud-PC auf dem Bildschirm mit einer vollständigen Windows-Umgebung.

Windows-365-Benutzererfahrung auf einem Chromebook Das Benutzererlebnis im Zugriff auf Anwendungen und Windows 365 auf einem Chromebook hängt in hohem Maße von der Qualität der Internetverbindung ab, über die die Benutzer verfügen, und kann völlig situationsabhängig oder geografisch bedingt sein. Microsoft betreibt zwar eine robuste Cloud-Infrastruktur, die jedoch alles andere als problemfrei ist, und Leistungsprobleme in der Microsoft-Cloud können sich auch auf die Windows-365-Benutzererfahrung auswirken. Diese potenziellen Probleme führen dazu, dass Chromebook-Benutzer Schwierigkeiten bei der Anmeldung, eine insgesamt langsame Leistung oder Probleme mit Windows-Anwendungen haben. Das Microsoft 365 Admin Center enthält Diagnose-Tools, mit denen Administratoren viele der häufig auftretenden Windows-365-Probleme identifizieren und beheben können. Chromebook-Benutzer können auf Microsoft-365-Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive und Outlook zugreifen, was für viele Mitarbeiter im Unternehmen ausreichend sein wird. Viele Unternehmen, die Chromebooks einsetzen, haben vielleicht bereits in Google Workspace investiert, aber es gibt dennoch Gründe, Microsoft 365 auf einem Chromebook in Betracht zu ziehen.