Google Workspace: Neue Methoden zur Ausweitung von Angriffen

Beim Entwickeln neuer Extended-Detection-and-Response-Sensoren entdeckten Sicherheitsanalysten von Bitdefender Angriffsmöglichkeiten in Google Workspace und in der Google Cloud Platform, die möglicherweise zu Ransomware-Angriffen oder zur Datenexfiltration führen. Ausgehend von einem einzelnen kompromittierten Rechner können die Angreifer auf verschiedene Weise vorgehen: Sie können zu anderen, über Images geklonten Maschinen mit installiertem Google Credential Provider für Windows (GCPW) übergehen, sich mit benutzerdefinierten Privilegien Zugriff auf die Cloud-Plattform verschaffen oder lokal gespeicherte Passwörter entschlüsseln, um ihren Angriff über das Google-Ökosystem hinaus fortzusetzen.

Zweitens ermöglicht er eine SSO-Authentifikation ( Single Sign-On ) für das Windows-Betriebssystem mit den Anmeldedaten von Google Workspace. So können Nutzer mit denselben Anmeldeinformationen auf ihre Windows-Geräte zugreifen, die sie auch für Google Mail, Google Drive und Google Calendar verwenden. Der Prozess läuft in fünf Schritten ab:

In virtualisierten Umgebungen wie Virtual Desktop Infrastructure ( VDI ) und DaaS-Lösungen ( Desktop as a Service ) entstehen aus der häufigen Praxis, Rechner zu klonen, Sicherheitsrisiken. Wenn GCPW auf einem Zielrechner installiert wird, wird ein lokales „gaia"-Konto mit einem zufälligen Passwort erstellt. Jeder Rechner hat ein eindeutiges Passwort. Bei einem geklonten Rechner mit vorinstalliertem GCPW wird auch das Passwort geklont. Hacker kennen dann das eine Kennwort für alle Rechner.

Angriffsmethode 2: Token-Anforderung für Zugriff ohne Authentifikation

Um die lokale Windows-Sitzung mit dem breiteren Google-Ökosystem nahtlos zu verbinden, speichert GCPW innerhalb einer Sitzung ein OAuth 2.0-Refresh-Token. Dieses erhält den Nutzerzugang aufrecht, ohne dass eine Authentifikation immer wieder neu verlangt wird. Wenn dieses Token abläuft, müssen sich die Nutzer erneut authentifizieren und ein neues Refresh-Token wird generiert.

Sobald ein Angreifer Zugang zu einem aktualisierten OAuth-Token erhält, hat er die Möglichkeit, Access Tokens anzufordern. Diese Access Token verfügen als Scopes bezeichnete Privilegien. So erstellt ein Scope beispielsweise den Zugriff auf die E-Mails, den Kalender oder die Kontakte eines Benutzers. Mit dem kompromittierten Aktualisierungs-Token kann ein Bedrohungsakteur nun neue Zugriffstoken mit einem der Scopes anfordern, die dem kompromittierten Benutzer zur Verfügung. In der Konsequenz kann er in dem jeweiligen Bereich auf eine breite Palette von Benutzerdaten zugreifen oder Aktionen im Namen des Nutzers durchführen. Das Refresh-Token erhält der Cyberkriminelle am Ende des Authentifikationsprozesses. Dadurch umgehen die Angreifer zum Erwerb eines Access-Tokens vollständig die Multifaktor-Authentifikation (MFA).

Da das Refresh-Token auch im Google-Chrome-Profil gespeichert ist, ist hier die GCPW-Komponente nicht erforderlich. Das lokal installierte Google Chrome reicht für die Ausführung aus: Hacker durchlaufen dafür vier Schritte:

Schritt 1 - Extrahieren des Aktualisierungs-Tokens

Das Refresh-Token wird vorübergehend in der Registry gespeichert und findet später im Chrome-Profil des Benutzers einen dauerhaften Platz. Die Entschlüsselung ist an beiden Orten möglich. Der Ansatz über die Registrierung ist unauffälliger. Hier ist das Token aber nur für eine begrenzte Zeit verfügbar. Die profilbasierte Speichermethode eröffnet einen längeren Zeitrahmen für den Zugriff, ist aber schwieriger vor der IT-Abwehr zu verbergen.

Abbildung 2: Angreifer können unter anderem über den Refresh-Token versuchen einen Endpunkt zu kompromittieren.

Schritt 2 - Anfordern des Zugriffstokens

Nach Erhalt des Refresh-Tokens verwenden die Angreifer die Anmeldeinformationen einer Applikation, um eine POST-Anforderung zum Ausstellen eines Zugriffstokens zu konstruieren. Die Anmeldedaten sind für Google Chrome und GCPW identisch und erfüllen den OAuth-Standard, der zwei Schlüsselattribute erfordert - client_id und client_secret. Mit diesen Attributen können die Angreifer eine POST-Anfrage erstellen, welche die Privilegien-Scopes definiert.

Diese POST-Anfrage kann dann an den API-Endpunkt (https://www.googleapis.com/oauth2/v4/token) gesendet werden. Dieser Endpunkt stellt im Anschluss das Zugriffstoken aus, welches dem illegitimen Nutzer den erforderlichen Zugriff auf die Google-API eröffnet.

Schritt 3 - Potenzieller Missbrauch von Zugriffstoken

Die Angreifer können nun auf eine Vielzahl von Google-APIs zugreifen wie beispielsweise Zugriff auf Google Calendar (https://www.google.com/calendar/feeds), Anzeigen, Bearbeiten, Erstellen und Löschen von Google Drive-Daten (https://www.googleapis.com/auth/drive), Anzeigen und Verwalten der Nutzer in einer Domäne (https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user) und viele mehr.