Die unterschiedlichen RAID-Level im Überblick

RAID ist eine bewährte Methode zum Schutz von Anwendungsdaten auf Festplatten und Solid-State-Speichern, wobei die verschiedenen RAID-Typen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Schutzniveau und Leistung und den Kosten bieten. Je größer die Leistung oder das Schutzniveau, desto höher die Kosten.

Der RAID-Level eines Arrays definiert den Grad der Leistung oder des Schutzes, den das RAID-Array bietet. Früher gab es nur einige wenige RAID-Stufen. Mit der Weiterentwicklung der Storage-Systeme hat sich jedoch die Anzahl der RAID-Level erhöht.

Bei einer RAID-Konfiguration werden einzelne physische Laufwerke zu einem RAID-Verbund zusammengeschlossen. Der RAID-Satz stellt alle physischen Laufwerke als eine einzige logische Festplatte dar. Die logische Festplatte wird als Logical Unit Number (LUN) bezeichnet.

Verbesserungen der RAID-Leistung und -Verfügbarkeit haben dazu geführt, dass RAID eine praktikable Option bleibt, auch wenn neuere, alternative Technologien verfügbar geworden sind. Erasure Coding und SSDs sind zuverlässige – wenn auch teurere – Alternativen, und mit zunehmender Speicherkapazität steigt auch die Wahrscheinlichkeit von RAID-Array-Fehlern. Dennoch unterstützen die Speicherhersteller weiterhin RAID-Levels in ihren Speicher-Arrays.

Um RAID und seine Vorteile vollständig zu verstehen, ist es wichtig, die verschiedenen RAID-Level aufzuschlüsseln und zu erkennen, was jeder Level am besten kann:

Obwohl es so viele RAID-Levels gibt, werden nur einige von ihnen häufig verwendet. RAID 0, 1, 1+0, 5, 5+0 und 6 sind die populärsten Level.

RAID-Levels erklärt

RAID-Level lassen sich in drei Kategorien unterteilen: Standard, Nicht-Standard und verschachtelt (nested). Standard-RAID-Levels bestehen aus den grundlegenden RAID-Typen mit den Nummern 0 bis 6. Ein Nicht-Standard-RAID-Level ist auf die Standards eines bestimmten Unternehmens oder Open-Source-Projekts abgestimmt. Zu Nicht-Standard-RAID gehören RAID 7, adaptives RAID, RAID-S und Linux md RAID 10. Nested RAID bezieht sich auf Kombinationen von RAID-Leveln wie RAID 10 (RAID 1+0) und RAID 50 (RAID 5+0).

Welches RAID-Level Sie verwenden, sollte von Ihren Leistungs- und Redundanzanforderungen abhängen. Von den Standard-RAID-Levels ist RAID 0 das schnellste, RAID 1 das zuverlässigste und RAID 5 eine gute Kombination aus beidem. Welches RAID für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist, hängt von der gewünschten Datenredundanz, der Länge der Aufbewahrungsfrist, der Anzahl der Festplatten, mit denen Sie arbeiten, und der Bedeutung, die Sie der Datensicherung gegenüber der Leistungsoptimierung beimessen, ab.

Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der in Speicher-Arrays am häufigsten verwendeten RAID-Levels. Nicht alle Anbieter von Speicher-Arrays unterstützen jeden RAID-Typ. Erkundigen Sie sich daher bei Ihren Anbietern, welche RAID-Typen für ihre Datenspeicher verfügbar sind.

RAID 0: Festplatten-Striping

RAID 0 ist ein einfaches Festplatten-Striping. Alle Daten werden in Chunks auf alle SSDs oder HDDs des RAID-Sets aufgeteilt. RAID 0 bietet eine hohe Leistung, da die Benutzer die Last der Datenspeicherung auf mehrere physische Laufwerke verteilen. RAID 0 verwendet keine Festplattenparität, mit der sichergestellt wird, dass die Daten erfolgreich geschrieben wurden, wenn sie von einem Laufwerk auf ein anderes übertragen werden. Da RAID 0 keine Parität verwendet, verfügt es nicht über Datenredundanz oder Fehlertoleranz.

Vorteile: Die Leistung ist der Hauptvorteil von RAID 0. Das Striping von Daten über mehrere Festplatten bietet mehr Bandbreite als ein einzelnes Laufwerk und vervielfacht die Anzahl der IOPS, die für das Lesen/Schreiben von Daten zur Verfügung stehen. RAID 0 ist einfach zu implementieren und hat die geringsten Overhead-Kosten aller RAID-Typen, da es Festplattenplatz nur zum Speichern von Daten verwendet. Es geht kein Speicherplatz durch Overhead oder Datenredundanz verloren. Es wird weitgehend unterstützt.

Nachteile: RAID 0 bietet die schlechteste Data Protection aller RAID-Level. Da RAID 0 keine Parität hat, fällt beim Ausfall einer Festplatte der gesamte RAID-Satz aus. Die Administratoren müssen die ausgefallene Festplatte ersetzen, den RAID-Satz rekonstruieren und die Daten aus einem Backup wiederherstellen.

Einsatz: Die fehlende Redundanz von RAID 0 bedeutet, dass es zur Datenspeicherung für nicht unternehmenskritische Anwendungen verwendet werden sollte. Es ist gut geeignet für Anwendungen, bei denen Daten mit hoher Geschwindigkeit gelesen und geschrieben werden.

Abbildung 1: Das Festplatten-Striping von RAID 0 in der schematischen Darstellung.

RAID 1: Spiegelung von Festplatten

RAID 1 verwendet Festplattenspiegelung (Disk Mirroring), das heißt alle Daten werden auf zwei separate physische Festplatten geschrieben. Die Festplatten sind im Wesentlichen Spiegelbilder voneinander. Fällt eine Platte aus, können die Daten von der anderen Platte abgerufen werden. Für RAID 1 sind mindestens zwei Festplatten erforderlich, obwohl die meisten Speicherhersteller den Benutzern die Möglichkeit bieten, größere Spiegelsätze zu erstellen.

Vorteile: RAID 1 ist eine gute Wahl für Benutzer, die eine Data Protection der Einstiegsklasse benötigen und für die eine einzelne Festplatte ein angemessenes Leistungsniveau bietet. Wenn die primäre Festplatte des RAID-Sets ausfällt, bietet das Set ein sofortiges Failover, indem es die Spiegelplatte in die Lage versetzt, die ausgefallene Festplatte zu ersetzen.

Nachteile: Die Schreibgeschwindigkeit kann langsamer sein, da die Daten auf zwei Festplatten geschrieben werden müssen, obwohl einige Speicher-Controller diesen Engpass beseitigen. Ein weiterer Nachteil von RAID 1 ist, dass doppelt so viel Speicherplatz benötigt wird, da die Daten auf zwei Festplatten statt nur auf eine geschrieben werden.

Einsatz: RAID 1 eignet sich gut für Benutzer, die Leistung auf einer einzigen Festplatte und eine hohe Verfügbarkeit auf Einstiegsniveau benötigen. RAID 1 wird häufig zum Schutz des Betriebssystems eines Servers eingesetzt, da es eine zweite Kopie der Boot-Platte des Servers bereitstellt.

Abbildung 2: RAID 1 spiegelt die Daten einer Festplatte auf eine andere und schützt vor Datenverlust.

RAID 10: Festplattenspiegelung und Striping

RAID 10, das auch als RAID 1+0 bezeichnet wird, ist ein verschachtelter RAID-Level (Nested RAID), der Festplattenspiegelung und Striping kombiniert. Die Daten werden normalerweise zuerst gespiegelt und dann gestriped. Die Spiegelung von Striping-Sets erfüllt dieselbe Aufgabe, ist aber weniger fehlertolerant als Striping-Spiegelsets. RAID 10 erfordert mindestens vier physische Festplatten.

Vorteile: RAID 10 profitiert von den Leistungsfähigkeiten, die durch die Verwendung von RAID 0 bereitgestellt werden. Die Daten werden auf zwei oder mehr Laufwerke verteilt, und mehrere Lese-/Schreibköpfe auf den Laufwerken können gleichzeitig auf Teile der Daten zugreifen, was zu einer schnelleren Verarbeitung führt. Da RAID 1 verwendet wird, sind die Daten bei RAID 10 vollständig geschützt. Wenn eine Festplatte innerhalb des Satzes ausfällt oder nicht mehr verfügbar ist, kann die Spiegelkopie übernehmen.

Nachteile: Wenn ein Laufwerk in einem Stripe-Set ausfällt, müssen Sie auf die Daten des anderen Stripe-Sets zugreifen, was die Leistung bei einem Failover beeinträchtigen kann. Außerdem sind für RAID 10 mindestens vier Festplatten erforderlich, was es teurer macht als einige andere RAID-Level. Wie bei RAID 1 geht die Hälfte der Gesamtkapazität des Arrays durch die Redundanz verloren.

Einsatz: Die Redundanz und hohe Leistung von RAID 10 machen es zu einer guten Wahl für Vorgänge, die minimale Ausfallzeiten erfordern. Es ist auch optimal für I/O-intensive Anwendungen, wie E-Mail, Webserver, Datenbanken und Anwendungen, die eine hohe Festplattenleistung benötigen.

Abbildung 3: RAID 10 kombiniert zwei RAID-Level für eine ausgewogene Balance zwischen Data Protection und Performance.

RAID 2: Striping und Hamming-Code-Parität

RAID 2 strippt Daten auf Bit-Ebene und verwendet Hamming-Code, um Parität zu bieten und Fehler zu erkennen. Die Parität lieferte eine Prüfsumme über die auf die Festplatten geschriebenen Daten. Die Paritätsinformationen wurden zusammen mit den Originaldaten geschrieben. Der Server, der auf die Daten eines hardwarebasierten RAID-Sets zugreift, erkannte nicht, wann eines der Laufwerke im RAID-Set defekt war. In diesem Fall verwendete der Controller die Paritätsinformationen, die auf den funktionierenden Festplatten des RAID-Sets gespeichert waren, um die verlorenen Daten wiederherzustellen.

Vorteile: Data Protection ist ein wesentlicher Vorteil von RAID 2. Die durch den Hamming-Code bereitgestellte Parität sorgte für Datenredundanz und Fehlertoleranz.

Nachteile: RAID 2 ist komplexer als andere RAID-Level. Es ist zudem kostspieliger als einige andere Levels, da es ein zusätzliches Laufwerk erforderte.

Einsatz: Hamming-Codes werden bereits als Error Correction Codes in Festplattenlaufwerken verwendet, so dass RAID 2 nicht mehr eingesetzt wird.