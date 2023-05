Wie sich Daten- und Informationsarchitektur unterscheiden

Viele Menschen glauben, dass Datenarchitektur und Informationsarchitektur identisch sind. Dieser Irrglaube hat jedoch zu vielen schlecht konzipierten Architekturen geführt, die weder mit Daten noch mit Informationen gut arbeiten können.

Das Problem beginnt mit der Verwechslung der Begriffe Daten und Informationen. Sie sind zwar verwandt, aber unterschiedlich. Daten sind Zahlen, Zeichen oder andere digitale Formate, die in Anwendungen, Geschäftsprozessen und Geräten gesammelt, aktualisiert und gelöscht werden. Informationen sind Daten im Kontext. Ohne Kontext ist eine rohe Zahl bedeutungslos, aber mit Kontext kann diese Zahl den Umsatz einer Bestellung, eine Temperaturmessung oder das Testergebnis eines Schülers darstellen. Kontext legt das Wer, Was, Wann, Wo und Wie einer Zahl und weitere Informationen offen.

Die Datenarchitektur bildet die Grundlage für die Informationsarchitektur, indem sie die erforderlichen Daten erfasst, speichert, verschiebt, integriert und verwaltet. In einer modernen Datenarchitektur werden die Daten in Dateisystemen und Datenbanken erfasst und gespeichert, die sich über Cloud-, lokale und hybride Umgebungen erstrecken. Die Grundbausteine einer Datenarchitektur sind ein Data Warehouse , Staging Data Stores und Business-Intelligence -Schemata. Anspruchsvollere Datenarchitekturen können um einen Data Lake , eine Analyse-Sandbox, einen Data Science Hub und operative Datenspeicher erweitert werden.

Wie hängen Datenarchitektur und Informationsarchitektur zusammen?

Eine moderne Datenarchitektur braucht eine Informationsarchitektur und umgekehrt.

Zum Design einer Informationsarchitektur gehört ein Unternehmensdatenmodell, das beispielsweise die Kunden und Partner eines Unternehmens sowie die Interaktion mit ihnen in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Support definiert. Die Datenarchitektur setzt die Datenmodelle in physische Datenbankdesigns und Datenelemente um, die zur Erfassung, Speicherung und Aktualisierung der relevanten Daten verwendet werden. Eine effektive Datenarchitektur umfasst Prozesse für die Umwandlung, Aufbereitung, Bereinigung und Verwaltung von Daten, damit diese zu nützlichen Informationen werden.

Ein Hauptmangel vieler Architekturen ist die zu starke Vereinfachung der Datentransformation in Informationen. Allzu oft denken IT- und Datenmanagementteams, dass Daten einfach nur von den Quell- zu den Zielsystemen verschoben oder geleitet werden müssen, ohne die Notwendigkeit verschiedener Datenkontexte zu verstehen. Ohne eine Datentransformation, auf Grundlage von Datenmodellen und Datendefinitionen zur Implementierung der richtigen Kontexte, können Analyse- und Berichts-Tools nicht die richtigen Erkenntnisse liefern. Noch schlimmer ist, dass Anwender dieser Tools die Daten in Tabellenkalkulationen exportieren, um nützliche Informationen zu erstellen. Dies mag zwar den richtigen Kontext liefern, ist aber ineffektiv und unproduktiv.