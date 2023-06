Was Datenmodellierung und Datenarchitekturen unterscheidet

Die potenziellen Vorteile des Cloud Computing veranlassen leitende IT- und Unternehmensverantwortliche dazu, ihre Datenstrategie zu überdenken. Dabei überlegen sie, wie die Migration von Daten und Anwendungen in die Cloud die Modernisierung einer Datenarchitektur fördern kann.

In der Vergangenheit wurde das Konzept der Datenorganisation und -architektur in der Regel von der IT-Abteilung übernommen. Doch mit dem gestiegenen Bewusstsein für den geschäftlichen Wert von Daten wächst auch die Erkenntnis, dass eine effektive Datenstrategie Einfluss darauf hat, wie Transaktions- und Betriebsdaten dazu beitragen, Analyse-Anwendungen voranzutreiben, die zu einer vernünftigen Entscheidungsfindung und profitablen Ergebnissen führen.

Diese verstärkte Aufmerksamkeit wirft Fragen zu den verschiedenen Aspekten der Organisation und Verwaltung von Daten auf, insbesondere zur Datenmodellierung und zur Datenarchitektur. Wir untersuchen im Folgenden den Unterschied zwischen Datenmodellierung und Datenarchitektur, die Beziehung zwischen Datenmodellierung und Datenarchitektur als Teil des Datenmanagementprozesses und die verschiedenen Rollen von Datenmodellierern und Datenarchitekten.

Konzeptuelles Datenmodell. Dieses Modell zeigt eine Übersicht über die Daten, die das Unternehmen zur Unterstützung der Geschäftsprozesse verwendet. Obwohl dieses Modell die konzeptuellen Objekte darstellt, die von der Organisation verwendet werden, ist es im Allgemeinen nicht mit einer bestimmten Anwendung oder einem Datenbankmanagementsystem (DBMS) verknüpft. Vielmehr soll es den gesamten Informationsbedarf des Unternehmens erfassen. Das konzeptuelle Datenmodell wird zur Kommunikation mit dem Unternehmen verwendet, um sicherzustellen, dass die Anforderungen an die Informationsverarbeitung erfüllt werden, zum Beispiel die Definition konzeptueller Entitäten wie Kunde, Produkt und Standort sowie die Beziehungen zwischen diesen Entitäten: Ein Kunde, der an einem Ort lebt, hat ein Produkt gekauft.

Grundlagen der Datenarchitektur

Laut dem Guide to the Data Management Body of Knowledge von DAMA International umfasst die Datenarchitektur Spezifikationen zur Beschreibung des bestehenden Zustands, zur Definition von Datenanforderungen, zur Steuerung der Datenintegration und zur Kontrolle der Datenbestände, wie sie in einer Datenstrategie festgelegt sind. Im Wesentlichen umfasst die Datenarchitektur die folgenden Strategien und Taktiken zur Verwaltung der End-to-End-Datenlebenszyklen eines Unternehmens, welche die operativen Geschäftsprozesse und die analytische Entscheidungsfindung informieren und vorantreiben:

Die Datenauswahl konzentriert sich darauf, welche Datensätze innerhalb der Organisation erstellt und welche von außerhalb des Unternehmens erworben werden.

Die Dateninfrastruktur umfasst die Bewertung und Auswahl von Datenplattformen und der zugehörigen Datenmanagement-Tools und -diensten, die Implementierung von Systemen in lokalen Rechenzentren und in der Cloud sowie die Netzwerkkonfiguration.

Bei der Datenübernahme und -integration geht es darum, Daten aus externen Quellen aufzunehmen, sie anhand definierter Datenqualitätskriterien zu validieren, sie in nutzbare Formate umzuwandeln und sie mit Daten aus internen Geschäftsanwendungen zu integrieren.

Die Datenspeicherung umfasst die Verwendung von relationalen Datenbankmanagementsystemen (RDBMS) für strukturierte Daten, Textdateien und Dateien mit kommagetrennten Werten, halbstrukturierte und unstrukturierte Daten, die in NoSQL-Datenbanken verwaltet werden, Big Data Frameworks und Cloud-Objektspeicherdienste.

Datennutzung identifiziert die verschiedenen Datenkonsumenten, bewertet ihre Anforderungen und unterstützt ihre Nutzungsszenarien.

Der Datenzugriff konzentriert sich auf die Zugriffsmethoden wie direkte Abfragen, Extrakte und Datendienste.

Die Datenanalyse und -präsentation umfasst Methoden zur Datenorganisation für Berichts- und Analysezwecke, wie zum Beispiel die Verwendung eines Data Warehouse und Visualisierungs-Tools für Endbenutzer.

Der Datensicherheit umfasst Sicherheitsvorkehrungen an der Peripherie, Verschlüsselungsmethoden sowie rollen- und attributbasierte Zugriffskontrollen.

Data Governance und Stewardship überwachen die Einhaltung von Modellen, Regeln und definierten Richtlinien für die Sammlung, Verwaltung und Nutzung von Unternehmensdaten.