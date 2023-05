9 Schritte zur Erstellung eines Datenarchitekturplans

Drei Faktoren treiben die Modernisierung von Datenmanagementansätzen voran: Informationsumfang, Wert und Risiko. Unternehmen haben es mit Datenmengen zu tun, die deutlich größer sind als in der Vergangenheit. Die gestiegenen Datenmengen und die Vielfalt an ausgefeilten Analyse-Tools ermöglichen es mehr Anwendern, auf Daten zuzugreifen und sie zu verwerten. Dies birgt jedoch auch größere Risiken für Datenmissbrauch oder -gefährdung.

Ohne eine umfassende Datenarchitektur ist es immer schwieriger, die Datenmanagementprozesse im Unternehmen in den Griff zu bekommen.

Was ist eine Datenarchitektur?

Der Guide to the Data Management Body of Knowledge von DAMA International besagt, dass die Datenarchitektur Spezifikationen umfasst, die zur Beschreibung des bestehenden Zustands, zur Definition von Datenanforderungen, zur Steuerung der Datenintegration und zur Kontrolle der Datenbestände im Rahmen einer Datenstrategie verwendet werden. Der Umfang der Datenarchitektur eines Unternehmens umfasst in den meisten Branchen Strategien, Taktiken, Datenorganisation, Plattformen und Tools für die Verwaltung der End-to-End-Datenlebenszyklen, die die betrieblichen Prozesse und die analytische Entscheidungsfindung informieren und steuern.

Die Datenarchitektur bestimmt in erster Linie, wie ein Unternehmen die Unternehmensdatenlandschaft in den folgenden fünf Bereichen verwaltet: